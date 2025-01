POW: Dare vita al proprio destino nell'industria del K-pop

I POW sono uno dei gruppi più recenti della scena K-pop, ma hanno già dimostrato di essere molto più di un semplice gruppo esordiente. Sotto l’etichetta GRID Entertainment, questa boy band di cinque membri ha debuttato ufficialmente nell’ottobre 2023, conquistando gradualmente un pubblico fedele con canzoni orecchiabili e un fascino autentico.

Ciò che distingue i POW è il modo in cui i membri si completano a vicenda. Yorch porta con sé un carisma caloroso, Hyunbin una naturale freschezza, Jungbin conquista con il suo fascino buffo, Dongyeon fa ridere tutti, e Hong cattura l’attenzione con la sua presenza calma. Insieme, formano un gruppo dinamico ma equilibrato, giocoso ma professionale.

Fin dall’inizio, i POW hanno dimostrato di non avere intenzione di giocare sul sicuro. Il loro singolo pre-debutto, “Favorite”, è stato una traccia allegra e coinvolgente che ha catturato alla perfezione il loro stile, dimostrando la capacità di bilanciare divertimento e raffinatezza. Poco dopo, è arrivato il loro primo EP, anch’esso intitolato Favorite, che ha mantenuto la stessa energia, lasciando i fan entusiasti di scoprire cosa sarebbe arrivato dopo.

Arrivando al 2024, i POW continuano a sorprendere. Il singolo di gennaio, “Valentine”, ha adottato un approccio giocoso con visual divertenti e fantasiosi. Il loro ultimo EP, Boyfriend, segna un’evoluzione nel loro sound. Brani come “Sunset” mostrano maturità e profondità, suggerendo che il gruppo è pronto a esplorare nuovi lati della propria musica.

I POW non cercano di rivoluzionare il K-pop, ma stanno dimostrando che c’è ancora spazio per gruppi che uniscono energia contagiosa e un tocco personale. Stanno creando il proprio spazio, e lo fanno in un modo che appare autentico.

Panorama.it ha parlato con loro.





Potreste presentarvi ai lettori di Panorama? Come descrivereste i POW a chi ascolta la vostra musica per la prima volta?

[YORCH] Ciao, siamo i POW! Il nostro nome, "POW", è spesso usato come un suono esplosivo, e riflette il nostro obiettivo di creare esperienze fresche e divertenti per tutti. Siamo un gruppo composto da cinque vocalist, ognuno con uno stile distintivo. Con i nostri caratteri unici, crediamo che la nostra energia abbia un maggiore impatto quando siamo insieme. Siamo sicuri che sentirete e apprezzerete la nostra musica attraverso le nostre performance.

Il vostro ultimo singolo, Boyfriend, è un remake di un classico di Avril Lavigne. Cosa vi ha spinti a scegliere questa canzone e com’è stato lavorare a un progetto con un’artista così iconica?

[DONGYEON] Abbiamo sempre amato questa canzone, fa parte della nostra adolescenza. Ci siamo chiesti come sarebbe stato aggiungere il tocco dei POW a un brano pop così iconico degli anni 2000. Abbiamo pensato che unire la nostra energia fresca e la nostra performance vivace avrebbe creato una versione unica. Lavorare su questo progetto è stato davvero un onore.

Com’è stato reimmaginare un brano così amato mantenendo intatto il suo spirito originale?

[YORCH] La versione originale di Boyfriend è famosissima, quindi abbiamo sentito una certa pressione nel volerle rendere giustizia. Proprio per questo ci siamo impegnati moltissimo nella preparazione. Più di tutto, volevamo dimostrare come il K-pop potesse reinterpretare un successo globale e come i POW potessero esprimerlo a modo loro. Siamo davvero curiosi di sapere cosa ne pensiate!

Qual è il vostro processo creativo quando preparate un nuovo singolo? Avete dei rituali o un modo speciale di collaborare come gruppo?

[JUNGBIN] Di solito discutiamo insieme su come dare forma a una canzone. Per la musica che richiede l’espressione di tutti noi, penso sia fondamentale condividere le stesse emozioni e il contesto. Ci confrontiamo sulle interpretazioni del brano, parliamo di come ci fa sentire e a volte guardiamo film che riflettono l’atmosfera della canzone per immergerci in prospettive diverse.

Ci sono nuovi progetti o collaborazioni in cantiere che potete anticipare ai vostri fan?

[HYUNBIN] Di recente abbiamo pubblicato una cover natalizia e stiamo sperimentando la scrittura di testi insieme come gruppo. Lavorare su Sunset è stata un’esperienza fresca ed emozionante perché ci ha permesso di condividere le nostre storie attraverso la musica. Anche se esprimerci al meglio è ancora una sfida, stiamo lavorando sodo per catturare l’identità unica dei POW.

Se poteste scegliere qualsiasi progetto futuro—un concept, un genere musicale o una location specifica per esibirvi—quale sarebbe?

[HONG] Se avessi la possibilità, mi piacerebbe presentare una performance basata sull’hip-hop. Abbiamo già proposto alcune esibizioni coreografiche con elementi hip-hop in passato, mostrando un lato diverso di noi. Penso siano state ben accolte, quindi mi piacerebbe approfondire questo stile e condividerlo di più con il nostro pubblico.

Come definireste lo stile musicale dei POW? C’è un’atmosfera o un’emozione che cercate sempre di trasmettere?

[YORCH] Penso che la musica dei POW sia moderna ma senza tempo. Spero che le nostre canzoni possano conservare ricordi di qualsiasi giorno o momento della vostra vita. Per me, la musica è come un album fotografico che non sbiadisce mai.

Se doveste descrivere i POW in una sola parola, quale sarebbe e perché?

[JUNGBIN] Direi “tapis roulant”. I POW sono una squadra che continua a correre. Non eravamo perfetti quando abbiamo debuttato e non lo siamo nemmeno ora. Ma stiamo crescendo e andando avanti, incontrando i nostri fan e vivendo nuove esperienze. Un tapis roulant non si ferma a meno che non smettiate voi, e finché continueremo a correre, potremo andare lontano. Proprio come un tapis roulant, i POW percorreranno la distanza per raggiungere i loro obiettivi.

I vostri fan sono una parte fondamentale del vostro percorso. Cosa avete imparato da loro o c’è un momento con i fan che vi è rimasto impresso?

[YORCH] Di recente abbiamo tenuto il nostro primo fan meeting ed è stato davvero speciale creare dei ricordi preziosi con i nostri fan, i POWER. Abbiamo mostrato alcune performance per la prima volta e abbiamo anche organizzato un evento in cui spruzzavamo i profumi che avevamo creato per i nostri fan. È stato memorabile e ci ha fatti sentire ancora più vicini a loro.

[HYUNBIN] Questo è successo quando siamo tornati con Sunset dopo una lunga pausa. L’abbiamo eseguita dal vivo per la prima volta davanti ai nostri fan e ho notato che alcuni di loro si commuovevano. Durante la nostra pausa, ci siamo mancati tanto e li pensavamo costantemente. Vedere le loro lacrime mi ha fatto capire che anche loro provavano la stessa cosa. È stato un momento molto commovente.

[JUNGBIN] I nostri fan sono i miei compagni di viaggio. Camminano al nostro fianco in questo percorso, offrendoci il loro amore più grande e il feedback più sincero. Nel corso della mia carriera, mi sono spesso chiesto come potessi renderli felici. E ho capito che anche i nostri fan si pongono la stessa domanda—they want the best for us. Sono estremamente grato per come ci guidano verso posti migliori. Ecco perché continuerò a lavorare sodo per portare loro maggiore gioia.

[DONGYEON] Lo scorso novembre, abbiamo tenuto il nostro primo fan concert. Vedere i nostri fan da vicino e sentire il loro supporto ci ha dato una forza incredibile. Vederli agitare le loro lightsticks per noi ha reso l’esibizione sul palco emozionante. Quel ricordo è ancora vivido e gratificante per me.

[HONG] I miei fan mi insegnano a apprezzare e prendermi cura delle persone importanti nella mia vita. Il loro supporto costante e il loro amore mi hanno mostrato cosa significa esprimere veramente questi sentimenti. Uno dei momenti più emozionanti per me è quando stabilisco un contatto visivo con loro durante la performance. È una connessione così potente. Ecco perché la mia parte preferita di un'esibizione è scendere tra il pubblico e interagire con loro da vicino. Condividere quei momenti faccia a faccia mi fa sentire così felice e grato.

Come le vostre personalità individuali o punti di forza contribuiscono a formare i POW come gruppo?

[JUNGBIN] YORCH è quello che aiuta a far emergere l’energia dei POW con il suo calore e incoraggiamento. Allo stesso tempo, sa essere incredibilmente concentrato e determinato quando si tratta di raggiungere i nostri obiettivi. Penso che sia proprio lì che il potenziale dei POW si vede davvero. HYUNBIN porta qualcosa di speciale con il suo timbro vocale, che aggiunge un fascino unico alla nostra musica. DONGYEON è la spina dorsale del gruppo, sempre pronto a darci stabilità per restare sulla giusta strada, mentre HONG ci completa con la sua energia solare e uno stile naturale.

[HONG] JUNGBIN è quello che guida tutti noi. Mentre YORCH ci guida come membro più grande, JUNGBIN, come leader, stabilisce la direzione per il team e ci aiuta a riflettere su noi stessi quando è necessario. A volte mi capita di pensare: “Wow, sta davvero facendo il possibile per noi.”

Se poteste collaborare con qualsiasi artista, passato o presente, chi sarebbe e perché?

[YORCH] Se potessi, mi piacerebbe lavorare con Michael Jackson. È stato un artista fenomenale sotto ogni punto di vista, e credo che avrei molto da imparare dalla sua vita e carriera. Se fosse ancora vivo, mi piacerebbe essere coinvolto in ogni parte del processo di prove e produzione con lui.

Infine, qual è il vostro messaggio per i vostri fan e i lettori di Panorama mentre proseguite questo entusiasmante percorso?

[YORCH] Spero che i lettori di Panorama abbiano apprezzato questa intervista. Mostrateci tanto amore e supporto per la nostra musica e le nostre attività future—promettiamo di continuare a lavorare sodo per offrirvi il meglio di noi.

[HYUNBIN] Il nostro viaggio è appena iniziato, e vogliamo creare insieme a voi dei ricordi straordinari mentre andiamo avanti. Non vediamo l’ora di farvi scoprire cosa i POW hanno in serbo per voi!

[JUNGBIN] I POW continueranno a crescere e a migliorarsi. Il percorso che stiamo percorrendo non è sempre facile o lineare. Ma per le persone che ci supportano e ci amano, faremo in modo di essere lì per aiutarli a tracciare il loro cammino. Potete camminare accanto a noi come compagni. Siamo davvero grati e vi vogliamo tanto bene.

[DONGYEON] L’amore e il supporto che ci date sono una fonte enorme di forza. Vogliamo visitare ancora più luoghi, connetterci con più fan attraverso la nostra musica e creare insieme ricordi indimenticabili. Speriamo che possiate guardare avanti a tutto ciò che abbiamo in serbo.

[HONG] A tutti i nostri fan POWER e ai lettori di Panorama, grazie per il continuo supporto e affetto verso la musica dei POW. Il vostro amore e incoraggiamento ci portano tanta felicità e faremo sempre del nostro meglio per restituirvi quella felicità. Vi vogliamo tutti tanto bene!