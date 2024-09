PENOMECO mostra tutto il fascino del K-Hip Hop con Organic2

L'artista sudcoreano PENOMECO è tornato sotto i riflettori con la sua fusione unica di generi musicali e, questa volta, si immerge ancora più profondamente nelle sonorità Afrobeats. Il suo ultimo singolo, “BOLO (Feat. YDG)”, tratto dall'album [Organic], ha attirato molta attenzione, preparando il terreno per il tanto atteso seguito, [Organic2]. Con il successo di [Organic], non sorprende che PENOMECO continui a esplorare l'Afrobeats, rendendolo un elemento chiave del suo nuovo EP.

Organic2 è un EP composto da sei tracce, con tre brani di punta: “AURORA (Feat. Crush)”, “ASURABALBALTA” e “SODA”. In questo progetto, PENOMECO dimostra il suo talento non solo come rapper, ma anche come produttore, creando brani pensati per un pubblico internazionale. La collaborazione con l’artista R&B Crush in “AURORA” dà ulteriore prestigio all’EP, mentre la produzione complessiva mira a conquistare ascoltatori di tutto il mondo. Il suono è fresco, combinando ritmi Afrobeats con il caratteristico tocco K-Hip Hop di PENOMECO.

Per chi non lo conoscesse, Jeong Dong-uk, in arte PENOMECO, è una figura ben consolidata nella scena hip hop coreana. Ha fatto il suo debutto circa dieci anni fa con il singolo “Right There”, e da allora si è costruito una solida reputazione. Membro del collettivo hip hop Fanxy Child, che include star coreane come ZICO, Dean e Crush, PENOMECO ha costantemente spinto i confini del genere.

Oltre a [Organic2], PENOMECO ha già dimostrato la sua versatilità e creatività. In passato ha pubblicato gli acclamati EP [Rorschach] Part 1 e [Rorschach] Part 2. Quest'ultimo include brani di spicco come “X”, un inno di quattro minuti che mescola influenze hip hop degli anni '90 con suoni Drill contemporanei. La produzione di “X” è un viaggio musicale a sé, ma l'intensa interpretazione e il flusso magistrale di PENOMECO lo portano a un altro livello. Il video musicale, girato in grandi magazzini, riflette l'energia inesauribile e lo stile dell’artista, consolidando ulteriormente la sua presenza visiva e artistica.

Con [Organic2], PENOMECO continua a evolversi, offrendo la sua interpretazione dell'Afrobeats rimanendo fedele alle sue radici nel K-Hip Hop. La sua capacità di passare da un genere all'altro mantiene la sua discografia fresca ed entusiasmante. È evidente che non si sta più limitando alla scena musicale coreana: sta producendo musica pensando a un pubblico globale, segnalando la sua ambizione di portare il suo suono oltre i confini.

In un genere in costante cambiamento e crescita, PENOMECO rimane una delle figure più innovative, e [Organic2] è la prova del suo continuo successo. I fan possono aspettarsi altra musica che sfida i generi e rompe le barriere mentre PENOMECO consolida il suo posto sulla scena musicale internazionale.

Panorama.it ha parlato con lui in un'intervista esclusiva.





Innanzitutto, potresti presentarti ai lettori di Panorama che potrebbero non conoscere PENOMECO?

Ciao, lettori di Panorama! Sono felice di conoscervi attraverso 'Organic2'. Sono un artista coreano, PENOMECO.

Il tuo nuovo album [Organic2] sta ricevendo molta attenzione. Ci puoi raccontare cosa ti ha ispirato a creare questo progetto?

Tre anni fa ho pubblicato musica di genere afro beat con il nome di “Organic”. All'epoca non era un genere molto conosciuto in Corea, quindi è stata una grande sfida per me, ma ho visto il suo potenziale. Ho continuato a esplorare il genere Afro Beats e il risultato di questo viaggio è “Organic2”.

Nel disco [Organic2] sono presenti 6 brani, con tre title track: “AURORA (feat. Crush)”, “ASURABALBALTA” e “SODA”. Qual è stato il processo di selezione di queste canzoni come title track?

È stato semplice. Ho fatto ascoltare le canzoni alle persone intorno a me e ho selezionato quelle che hanno ricevuto il miglior feedback. Inoltre, “SODA” è stata la mia scelta personale.

'AURORA' vede la partecipazione di Crush, un altro artista molto noto. Com'è nata questa collaborazione e com'è stato lavorare con lui?

Prima di essere un artista, io e Crush siamo molto amici, quindi abbiamo sempre condiviso e dato feedback sul lavoro l'uno dell'altro. In quel periodo, Crush stava anche sviluppando un interesse per l'Afro Beats, così abbiamo finito naturalmente per lavorare insieme.

Hai detto di aver realizzato [Organic2] pensando agli ascoltatori di tutto il mondo. Come ha influenzato il suono e lo stile dell'album?

Ho passato molto tempo a pensare a come poter fondere efficacemente la mia identità con questo genere. Pur rispettando gli elementi unici del genere, ho anche lavorato per rendere la mia identità accessibile a persone con background culturali diversi. Un esempio rappresentativo di questo sforzo è la canzone “ASURABALBALTA”.

Il brano “ASURABALBALTA” ha un titolo davvero unico. Cosa significa e come riflette il tema della canzone?

L'ASURABALBALTA è un tipo di incantesimo. Ci sono teorie che affondano le radici nel buddismo e altre che derivano dalle credenze popolari coreane, ma la sua esatta etimologia è difficile da individuare, con molte interpretazioni. Tuttavia, è una parola che tutti i coreani conoscono, un po' come una melodia popolare o un tormentone che tutti conoscono, ma di cui nessuno conosce l'origine. Si potrebbe pensare che sia la versione coreana di “Hakuna Matata”, il che la rende più facile da capire.

'SODA' è uno dei brani di spicco del disco. Quale messaggio volevi trasmettere con questa canzone?

Mi sforzo di presentare un'ampia gamma di musica. Di conseguenza, i miei fan si dividono tra quelli che si aspettano le mie novità e quelli che attendono con ansia i miei lavori passati. Tuttavia, anche quando presento qualcosa di nuovo, includo sempre una canzone che cattura l'emozione unica che solo PENOMECO può dare. 'SODA' è come una promessa ai miei fan di lunga data.

Come produttore e artista, come riesce a bilanciare la tua visione creativa quando crei musica per te o per altri artisti?

Nella mia musica c'è spesso molta ambizione e sperimentazione personale, che si traduce in risultati a cui non sono ancora del tutto abituato. Alcuni di essi possono sembrare addirittura dei prototipi. Credo che sia irresponsabile dare idee non testate ad altri artisti, quindi sperimento prima con la mia musica. Una volta che questi sforzi sono stati affinati, risplendono quando produco per altri. Il mio equilibrio sta nel creare musica sicura ed efficace, basata su esperimenti e dati verificati.

Molti fan ricordano il tuo precedente album [Organic] e la canzone di successo “BOLO”. In che modo [Organic2] si basa sui temi e sulle sonorità di [Organic]?

"Organic”, come suggerisce il nome, ha una qualità grezza e non raffinata. Se lo paragono a un bambino che scopre per la prima volta un nuovo giocattolo e se ne immerge completamente, “Organic2” sembra più un bambino, ora ragazzo, che assembla pezzo per pezzo il suo giocattolo preferito dell'infanzia, creando la sua figura personalizzata.

Qual è stata la parte più impegnativa della creazione di [Organic2]? C'è stata una canzone in particolare che è stata più difficile da produrre o finalizzare?

Credo che il “rispetto” sia stato l'aspetto più impegnativo per me. Sebbene viviamo in un'epoca che abbraccia la diversità culturale e la libertà di espressione, credo che il rispetto sia sempre alla base di tutto. Pertanto, nella mia musica ho voluto esprimere rispetto e omaggio all'originalità del genere, incorporando il linguaggio di quella cultura e rendendo omaggio agli artisti che mi hanno ispirato. Mentre molte persone hanno capito le mie intenzioni, altre le hanno fraintese come appropriazione culturale, il che è stato doloroso. La considero una sfida che devo continuare ad affrontare in futuro.

Sei noto per la sperimentazione di generi e suoni diversi. Possiamo aspettarci qualche sorpresa o elemento inaspettato su [Organic2]?

La parola “ASURABALBALTA” potrebbe risultare sconosciuta a chi proviene da altri Paesi, ma credo che, proprio come per i coreani, dopo averla ascoltata rimarrà naturalmente nella loro mente, quasi come un incantesimo.

Guardando alla tua carriera finora, di cosa sei più orgoglioso in termini di risultati musicali, sia su [Organic2] che nei tuoi lavori precedenti?

Le mie conquiste musicali stanno avvenendo proprio ora. I miei lavori passati si sono accumulati nel tempo e hanno dato forma alla mia arte e alla mia identità di artista. Sono incredibilmente orgoglioso che la gente ascolti la mia musica non solo in Corea ma anche in altri Paesi. È per questo che sto facendo questa intervista con Panorama proprio ora, giusto? (ride)

Infine, quale messaggio vorresti dare ai lettori di Panorama e ai tuoi fan mentre ascoltano [Organic2]?

Ciao, lettori e fan di Panorama! Sono così grato e felice che stiate ascoltando la mia musica da così lontano. Se la mia musica può portarvi anche solo un po' di felicità, per me è più che sufficiente. Grazie per il vostro sostegno e spero davvero che un giorno avremo la possibilità di incontrarci. Vi mando tanto amore ❤️