I NOWADAYS tornano con il loro single album NOWHERE

Il gruppo emergente del K-pop, NOWADAYS, torna sulla scena con grande stile con il loro attesissimo secondo singolo, "NOWHERE". Composto da tre brani variegati—"Why Not?", "Heart vs Head" e "Not Him, But You"—l'album veicola un messaggio potente: creare momenti indimenticabili attraverso il loro fascino distintivo e una musicalità unica. La frase "NO WHERE, NOW HERE" racchiude la dualità della loro narrazione, invitando i fan a un viaggio tra gli alti e bassi dell'amore.

La traccia principale, "Why Not?", imposta il tono con un ritmo contagioso di hip-hop dance, arricchito da elementi di ottoni funky che esaltano il mix di spensieratezza e intensità che caratterizza il gruppo. I testi giocosi raccontano la storia di un ragazzo che si innamora perdutamente della sua ragazza ideale, mentre i suoi amici lo prendono in giro per la sua condizione di innamorato. È un inno leggero e pieno di energia che mette in risalto l'atmosfera giovanile del gruppo e la loro abilità scenica dinamica.

Questo ritorno vede il team di produttori Boombastic alla guida della produzione, un nome celebre per aver collaborato con artisti iconici come I.O.I ("Downpour"), SEVENTEEN ("Pretty U") e god ("Look At Me"). Boombastic ha curato testi, composizione e arrangiamenti di Nowhere, riuscendo a valorizzare l’energia originale e appassionata dei Nowadays, creando un sound fresco ma allo stesso tempo familiare, destinato a risuonare tra i fan.

Oltre a "Why Not?", l'album include "Heart vs Head", che esplora il conflitto emotivo legato all’amore, un tema universale e sempre attuale. I suoi testi profondi dipingono il ritratto di un amore goffo ma tenero, dove i sentimenti spesso non corrispondono alla realtà. "Not Him, But You" adotta invece un approccio più pragmatico, offrendo consigli da parte di amici a un giovane innamorato ingenuo. Ogni brano intreccia una narrazione sfaccettata, dando all'album una coerenza che coinvolge gli ascoltatori in un'esperienza completa.

I Nowadays sono composti da cinque membri: HYEONBIN, YOON, YEONWOO, JINHYUK e SIYUN. Fin dal loro debutto sotto l’etichetta CUBE Entertainment, il gruppo ha rapidamente guadagnato attenzione grazie al loro mix unico di concept originali e una forte musicalità. Noti per le loro coreografie impeccabili e le variegate capacità vocali, i NOWADAYS continuano a ritagliarsi una propria identità distintiva nel competitivo mondo del K-pop.

Il membro SIYUN continua a dimostrare la sua abilità musicale, contribuendo alla scrittura delle parti rap in "Not Him, But You". Il suo coinvolgimento nel processo creativo, dopo aver co-scritto i rap delle canzoni di debutto “OoWee” e “TICKET”, aggiunge un ulteriore livello di autenticità all'arte del gruppo. I fan attendono con impazienza di vedere se questo ritorno consacrerà i Nowadays come il prossimo grande gruppo maschile di punta sotto l'etichetta Cube Entertainment.

In un’intervista esclusiva con Panorama.it, i NOWADAYS hanno condiviso le loro riflessioni sul nuovo album, esprimendo grande entusiasmo per ciò che il futuro ha in serbo per loro. La loro passione per la crescita e la creatività emerge chiaramente in questo nuovo lavoro, dimostrando che il viaggio dei NOWADAYS è solo all'inizio.

Piacere di conoscervi, ragazzi; come state?

HYEONBIN: Abbiamo lavorato duramente per prepararci al nostro comeback! Vogliamo mostrare ai nostri fan, i DAY_AND, una versione di noi stessi ancora più cool e migliorata rispetto al debutto, quindi stiamo mettendo molto impegno. Speriamo anche che questo album ci permetta di farci conoscere da un pubblico più ampio, quindi stiamo facendo del nostro meglio per un ritorno indimenticabile.

YOON: Siamo stati molto impegnati a preparare il nostro comeback e nel frattempo abbiamo anche rilasciato un singolo digitale! Ogni giorno è stato frenetico, ma ne siamo estremamente grati!

Come differisce [NOWHERE] dal vostro album di debutto in termini di stile musicale e temi?

YEONWOO: Rispetto al nostro album di debutto, questo ha un’atmosfera più luminosa, giocosa e maliziosa. È come se fossimo studenti delle superiori che si divertono!

JINHYUK: Questa volta la canzone ha un’energia molto più vivace e dinamica, e credo che il concetto metta in risalto i nostri punti di forza: il nostro lato amichevole e giocoso :)

Potete raccontarci un episodio dietro le quinte durante le riprese del video musicale di "Why Not?"

HYEONBIN: C’è stato un momento durante le riprese in cui la canzone veniva riprodotta senza sosta e noi dovevamo eseguire i movimenti a ritmo di musica in modo freestyle. Ricordo che il regista è rimasto sorpreso quando ho colpito accidentalmente la telecamera con la mano, perché ero completamente immerso nella performance.

YOON: C’era una scena in cui ciascuno di noi praticava uno sport diverso, e tutti hanno interpretato il proprio ruolo così bene che è stato un piacere guardare. È stata un'esperienza fresca e mi sono divertito molto!

Quale canzone del vostro album di debutto vi sembra più collegata a "Why Not?"

JINHYUK: Più che dire che somiglia a una canzone in particolare, penso che il brano sia davvero unico. Mi ha ricordato l’atmosfera del gruppo Block B!

SIYUN: Non credo ci sia nulla di esattamente simile! Se dovessi scegliere, potrebbe ricordare vagamente "OoWee", ma questa traccia ha un vibe più hip e malizioso che mostra davvero il nostro lato giocoso.

Come si confronta la direzione musicale di [NOWHERE] rispetto al vostro album di debutto?

YEONWOO: Nel nostro album di debutto abbiamo mostrato una varietà di energie e stati d'animo. Questa volta sembra che esprimiamo un unico tipo di energia in diverse forme. La somiglianza sta nelle emozioni di curiosità e giocosità che i Nowadays sperimentano.

SIYUN: Anche questo singolo include alcune canzoni che mostrano un lato diverso di noi rispetto al nostro album di debutto. Tuttavia, credo che questo nuovo album abbia un colore Nowadays più distintivo.

Come siete cresciuti come performer dal vostro debutto, e come si riflette questa crescita in "Why Not?"

HYEONBIN: Come vocalist, ho studiato per migliorare le mie abilità vocali. Per questa traccia principale, mi sono concentrato sul perfezionare i dettagli e ottenere un timbro unico, quindi credo che la qualità della mia voce sia migliorata rispetto alla nostra canzone di debutto.

JINHYUK: Dalla nostra prima apparizione, ho imparato a trovare modi per apparire ancora meglio in videocamera. Inoltre, per questa traccia principale, penso che riuscirò a mostrare movimenti di danza più potenti e un migliore controllo delle dinamiche nella coreografia.

Se ogni membro dovesse scegliere il "killing part" della traccia "Why Not?", quale sarebbe?

HYEONBIN: C’è un verso nel ritornello che dice “미쳐 팔짝 배아파 다들 그래” che mi ha colpito molto, quindi sceglierei questo come "killing part".

YOON: Penso che ci sia qualcosa di emozionante nel fatto che la canzone termini con il verso "Why Not?", proprio come il titolo, quindi la parte finale è il mio "killing part" personale.

YEONWOO: Una delle mie parti preferite della canzone è il rap di SIYUN nel secondo verso.

JINHYUK: Suppongo che l'ultimo "Why Not?" alla fine sia il "killing part" della traccia principale!

SIYUN: Il punto forte di questa canzone è la parte in cui i vocalist fanno un ad-lib dopo la frase, "Non posso vivere senza la persona che amo 난 얘 아니면 못 살아".

Potete condividere qualche storia dietro le quinte dalla realizzazione di [NOWHERE]?

JINHYUK: La nostra coreografia era piuttosto intensa, ricordo che mi sentivo sopraffatto quando abbiamo dovuto impararla e memorizzarla in un tempo così breve.

SIYUN: Il mio rap in questo album è molto più potente rispetto al nostro debutto. Perciò ho fatto del mio meglio per mettere tutta la mia anima nella registrazione per mostrare questa parte carismatica ai nostri fan!

Guardando indietro al vostro debutto, quale consiglio dareste a voi stessi mentre vi preparavate per [NOWHERE]?

YOON: Non avere fretta e sii paziente. Stai facendo un ottimo lavoro, quindi ama te stesso un po' di più e abbi più fiducia in te. Ce la puoi fare! È quello che vorrei dire a me stesso!

YEONWOO: Quando abbiamo debuttato, eravamo molto tesi e non siamo riusciti a gestire al meglio sia il palco che i fan. Direi a me stesso di goderti il palco senza nervosismo.

Se ciascuno di voi dovesse descriversi con una parola, quale sarebbe?

HYEONBIN: Sono colui che entrerà nella Billboard. (Alias Billboard Namja)

YOON: Il miglior modo per descrivermi sarebbe "ragazzaccio".

YEONWOO: Mi piace definirmi un diamante. Prima della lavorazione è grezzo e naturale, ma con un’attenta e precisa lavorazione può acquisire un grande valore. Credo di essere così.

JINHYUK: Mi vedo come qualcuno nato per stare sul palco.

SIYUN: Sono un "tuttofare" come MacGyver, capace di adattarmi a qualsiasi situazione!

Chi sono i Nowadays oggi?

HYEONBIN: Secondo me, i Nowadays sono ancora incompleti e imperfetti in questo momento, ma sarà interessante vedere come questa imperfezione si trasformerà in qualcosa di completo! Quindi restate sintonizzati!

JINHYUK: Ora vedo i Nowadays come un gruppo ancora più unito e coeso. Siamo un gruppo affiatato che va d'accordo con fan e amici senza alcun imbarazzo.