«Her» ci porta alla scoperta del mondo di MINNIE

Poche voci nel K-pop catturano l'attenzione come quella di MINNIE. Conosciuta per il suo tono straordinariamente suggestivo, ha contribuito a modellare l'identità musicale delle (G)I-DLE grazie al suo unico senso artistico. Ora, a sette anni dal debutto con il gruppo, MINNIE ha intrapreso il suo percorso solista, regalando ai fan il suo primo mini-album, HER.

Nata Nicha Yontararak il 23 ottobre 1997, MINNIE è cresciuta a Bangkok, in Thailandia. La musica scorre nelle sue vene: la maggior parte della sua famiglia suonava il pianoforte, una tradizione che lei stessa ha abbracciato fin da bambina. Nonostante inizialmente avesse pianificato di frequentare un'università thailandese, la vita di MINNIE ha preso una svolta inaspettata quando ha fatto un'audizione per Cube Entertainment nel 2014. Incoraggiata da sua madre, si è trasferita in Corea del Sud nel 2015 per inseguire un sogno che non aveva ancora pienamente immaginato. La sua perseveranza ha dato i suoi frutti quando ha debuttato con le (G)I-DLE nel 2018, raggiungendo rapidamente la fama con successi come "LATATA" e "TOMBOY".

Il debutto solista di MINNIE con l'album HER è un progetto profondamente personale che mette in evidenza la sua crescita artistica. Ha scritto canzoni per anni, accumulando gradualmente materiale che l'hanno portata oggi, a intraprendere il primo passo di un nuovo percorso, in un momento in cui il K-pop necessita sempre più di esplorare l'identità - spesso nascosta - degli artisti. Per questo, alcuni brani dell'album risalgono a quattro o cinque anni fa, e rappresentano un vero e proprio diario musicale che cattura in musica e parole il percorso di vita di MINNIE. La preparazione per l'album è iniziata concretamente l'estate scorsa, con MINNIE che ha affinato e sviluppato le canzoni per creare un'opera coesa. I sette brani, tutti scritti e composti da MINNIE, mostrano la sua ambizione di presentare qualcosa di unicamente suo. Sebbene la sua immagine nelle (G)I-DLE sia spesso stata onirica e carismatica, HER riflette uno spettro più ampio della sua personalità. I generi diversi dell'album, tra cui funk, ballad e R&B, offrono agli ascoltatori uno sguardo sulla poliedrica arte di MINNIE.

Il brano principale, "HER", è il fulcro dell'album e racchiude il percorso di auto-scoperta di MINNIE. In questa canzone, riflette sulla sua identità e sul contrasto tra come viene percepita pubblicamente e i molti lati nascosti di sé stessa. Ha affrontato il progetto con l'idea di rendersi la propria musa, canalizzando le sue esperienze ed emozioni nella musica. Il tema dell'album ruota intorno all'introspezione e all'amore per sé stessi. Esplora le complessità dell'identità e gli strati di una persona che vanno oltre le impressioni superficiali. MINNIE ha voluto trasmettere tutte queste dimensioni della sua personalità, presentando un ritratto completo e autentico di chi è. Il video musicale di "HER" dà vita ai temi dell'album attraverso visual audaci e d'impatto. MINNIE appare in una varietà di ambientazioni che incarnano forza e indipendenza, con ogni frame che contribuisce a una storia di resilienza ed emancipazione. Dai costumi sorprendenti alle performance cariche di emozione, il video è una testimonianza della sua visione artistica.

Mentre MINNIE continua a esplorare la sua arte, il suo debutto solista segna una pietra miliare significativa. HER non è solo un nuovo capitolo nella sua carriera, ma una celebrazione della sua crescita e autenticità, in cui ha abbracciato l'opportunità di sperimentare e provare cose che non poteva fare durante le attività di gruppo, creando un progetto che risulta innovativo e profondamente personale.

Panorama.it ha avuto il privilegio di parlare con MINNIE in un'intervista esclusiva.









Come ti senti a debuttare con il tuo primo album solista?

MINNIE: Essendo stato un debutto atteso così a lungo, sono incredibilmente felice ed emozionata ogni singolo giorno! Ho aspettato questo momento per tanto tempo.

Puoi presentarci il tuo album e condividere il concept che lo ispira?

MINNIE: Questo album esprime fiducia con il concetto “Io sono la mia musa” ed è ricco di sette brani di generi diversi su cui ho lavorato duramente. Credo mostri i vari lati e i molteplici talenti di MINNIE come artista solista, e spero davvero che piaccia a tutti!

La traccia principale si chiama HER. Qual è il suo messaggio e cosa rappresenta per te?

MINNIE: Nella traccia principale ho cercato di catturare i colori vivaci e i molteplici lati di MINNIE. La canzone rappresenta il processo di realizzazione che gli incubi che vivo sono, in un certo senso, riflessi della mia realtà, portando a un messaggio potente di superamento. Questa canzone ha un significato profondo per me e ne sono davvero orgogliosa.

Se dovessi guidarci attraverso il tuo album dal tuo punto di vista, come lo descriveresti per chi ti scopre per la prima volta o per i tuoi fan?

MINNIE: Lo descriverei come “HER (OMG, nello slang coreano)” per la reazione che suscita quando sorprende le persone. Inoltre, vorrei definirlo un album che rende felici le orecchie di chi lo ascolta!

Quale canzone dell’album ti rappresenta di più in questo momento e perché?

MINNIE: Sicuramente la traccia principale HER è quella che mi rappresenta maggiormente. Sia la musica che la performance riflettono il mio io autentico in questo momento.

C’è stata una canzone dell’album particolarmente difficile da registrare?

MINNIE: Se devo sceglierne una, It’s Okay è stata la più difficile da registrare. Durante la registrazione, mi sono sentita così sopraffatta dalle emozioni che ho finito per piangere senza nemmeno accorgermene.

Quale traccia pensi sarà la più divertente da eseguire dal vivo e perché?

MINNIE: Direi Cherry Sky! Potrebbe essere una sfida esprimere tutte le emozioni dal vivo, ma penso che gli elementi della canzone, come le melodie accattivanti, la rendano davvero divertente da cantare.

Cosa hanno pensato le altre membri delle (G)I-DLE del tuo debutto da solista?

MINNIE: Tutte le mie compagne di gruppo sono state molto supportive e felici per me. Mi hanno fatto complimenti entusiasti per celebrare il mio debutto.

Come ti hanno supportato le altre membri delle (G)I-DLE per il tuo debutto da solista?

MINNIE: Durante le riprese del video musicale di Blind Eyes Red, SHUHUA è venuta a trovarmi direttamente da Seul, portandomi anche dei dolci. YUQI è venuta alle riprese di Obsession (feat. TEN of WayV) per supportarmi con un coffee truck.

Chi è stata la prima persona con cui hai condiviso l’album, e quale è stata la sua reazione?

MINNIE: Tra i sette brani, ho condiviso per prima Drive U Crazy (feat. YUQI ((G)I-DLE)) con mia madre. Le è piaciuto moltissimo! Mi ha persino detto che sperava venisse pubblicato presto.

Qual è la differenza più grande tra lavorare come artista solista e far parte delle (G)I-DLE?

MINNIE: Quando si prepara un lavoro solista, a volte può sembrare un po’ solitario rispetto al lavoro di gruppo. Tuttavia, penso che sia la migliore opportunità per mostrare il mio vero io e far emergere la mia personalità!

Come la tua esperienza con le (G)I-DLE ha influenzato il tuo approccio a questo album solista?

MINNIE: Ho vissuto molte esperienze stando con le (G)I-DLE, e credo che ciò mi abbia permesso di affrontare il mio lavoro da solista con maggiore maturità. Grazie al tempo trascorso con loro, ho scoperto cosa mi piace davvero e in cosa sono brava. Ho basato tutto ciò su questa esperienza, concentrandomi su ciò che amo e facendo del mio meglio per trasmetterlo nella musica.

Come il processo di creazione di questo album ha cambiato o fatto evolvere il tuo stile musicale?

MINNIE: Creare questo album mi ha permesso di riempire sette tracce incredibilmente diverse con la mia voce, partecipando a ogni fase. È stata un’esperienza di apprendimento preziosa, e sento di essere cresciuta e maturata durante il processo. Ogni brano ha il suo stile unico, e ho fatto del mio meglio per esprimerlo al meglio.

Puoi condividere un momento memorabile del processo di registrazione di questo album?

MINNIE: Il momento più memorabile per me è stato girare il video musicale di Blind Eyes Red. Era il mio primo video musicale da solista, quindi avevo molte aspettative ed emozioni. Durante le riprese, mi sentivo felice, ma allo stesso tempo sembrava surreale.

Come hai festeggiato il completamento del tuo primo album solista?

MINNIE: Dopo aver completato il mio primo album solista, ho festeggiato con un barbecue di carne insieme allo staff!

Che ruolo ha avuto NEVERLAND (il fandom delle (G)I-DLE) nell’ispirarti o motivarti per questo progetto?

MINNIE: In realtà, non solo per questo progetto, ma NEVERLAND è sempre stata la mia più grande fonte di ispirazione e motivazione! Sono loro che mi permettono di fare musica come MINNIE e che mi hanno plasmata come artista e persona.

Quali sono i tuoi sogni o obiettivi per il 2025, sia come artista solista che come parte delle (G)I-DLE?

MINNIE: Nel 2025, spero che sia le (G)I-DLE che MINNIE possano essere ancora più felici e avere più opportunità di incontrare NEVERLAND in tutto il mondo!

Se potessi descriverti con una sola parola, quale sarebbe?

MINNIE: Direi HER. Non solo perché è il titolo del mio album, ma anche perché in coreano Her è come dire OMG nello slang. Credo di essere una persona in grado di suscitare quel tipo di reazione nel pubblico con il mio carisma.

Infine, cosa possono aspettarsi i tuoi fan da te nel 2025?

MINNIE: I nostri NEVERLAND! Aspettatevi tanto da MINNIE come artista solista, e tornerò anche come parte delle (G)I-DLE nel prossimo futuro, quindi restate sintonizzati! Vi amo!