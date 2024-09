Cinque album bellissimi da ascoltare a settembre

Terminata la pausa d'agosto, il mercato discografico riprende quota. E dopo il nuovo splendido lavoro di Nick Cave, Wild God, che abbiamo recensito qualche giorno fa, arrivano cinque album in uscita a settembre che si preannunciano tra i migliori di quest'anno.

Luck and Strange - David Gilmour - 6 settembre

Le tre canzoni finora apparse in streaming confermano che il chitarrista dei Pink Floyd ha ancora molto da dire. In particolare, Dark and Velvet Night si colloca tra i suoi migliori brani solisti di sempre. Nel disco è presente anche l'estratto da una jam session con Richard Wright, tastierista dei Pink Floyd scomparso nel 2008.

Michael Schenker - My Years in UFO - 20 settembre

Il suono della sua chitarra ha caratterizzato gli album degli Scorpions e degli Ufo, la leggendaria hard rock band inglese. Ora, Schenker rilegge i suoi anni Settanta in quella formazione con un disco tributo che contiene grandi classici come Only you can rock me, Love to love e Doctor Doctor. Tra gli special guest, Joey Tempest, Axl Rose, Slash, Roger Glover e Biff Byford.

Joan As Police Woman - Lemons, Limes & Orchids - 20 settembre

The Times l'ha definita "the coolest woman in pop". Di voci intense e versatili come la sua in giro ce ne sono pochissime. Anticipato da un brano di grande raffinatezza, Full Time Heist, il nuovo disco Lemons, Limes & Orchids vede Joan avventurarsi nelle sonorità jazz con urichiami alla musica elettronica e ambient. "Una mia cara amica mi ha detto che questo è l'album più sexy che abbia mai fatto. Onestamente, credo che abbia ragione" ha dichiarato.

Bob Dylan - The Live Recordings 1974 - 20 settembre

Una chicca per i fan del cantautore: The 1974 Live Recordings celebra il 50° anniversario del ritorno in tour di Bob Dylan dopo otto anni di assenza dal palco. La raccolta, che contiene tutte le registrazioni delle esibizioni dell'artista nel 1974 con The Band, sarà disponibile in un cofanetto deluxe di 27 cd. The 1974 Live Recordings offre ai fan 417 brani inediti di Bob Dylan dal vivo oltre a nuove note di copertina a cura della giornalista e critica Elizabeth Nelson.

Green Day - American Idiot (20th anniversary edition) - 4 ottobre

Una celebrazione del disco cult della band californiana uscito nel settembre 1994.Oltre all'album originale, questo cofanetto super deluxe include 15 demo inediti, un concerto del 2004 all'Irving Plaza di New York con 15 canzoni (9 inedite) e 15 brani pubblicati come B-Sides e bonus track. Il cofanetto è completato da due Blu-ray che contengono il film Heart Like A Hand Grenade, 35 minuti di live dei Green Day alla BBC e un nuovo documentario inedito: 20 Years of American Idiot. La confezione deluxe in vinile contiene gli otto LP stampati su vinili di colore diverso, oltre a un libro di 36 pagine, una grande bandiera dei Green Day e l'iconica cravatta rossa di American Idiot. La versione Green Day Store contiene anche un poster esclusivo. Il cofanetto cd include 4 dischi, un libro di 48 pagine, un set di spille smaltate, un foglio di adesivi e una toppa di stoffa.