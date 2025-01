Gli album italiani e internazionali più attesi del 2025

Nonostante l'importanza sempre maggiore dei singoli e delle playlist nella fruizione della musica in streaming, gli album sono ancora rilevanti e attesi dagli appassionati di musica, soprattutto dagli audiofili che ancora investono cifre cospicue nei supporti fisici (soprattutto vinili). Inoltre i dischi giocano ancora un ruolo fondamentale nella costruzione del tour di un artista, il momento più importante(e remunerativo) della sua attività.

Vediamo insieme quali saranno gli album più attesi del 2025, sia italiani che internazionali, limitandoci soltanto a quelli per cui c'è già una data di uscita certa. Il primo big a pubblicare un nuovo lavoro nell’anno appena iniziato è stato il cantante e rapper portoricano Bad Bunny, uno degli artisti più ascoltati al mondo in streaming, che il 5 gennaio ha pubblicato l’atteso Debí Tirar Más Fotos, che include ben 17 brani. Il 10 gennaio sarà la volta dei Franz Ferdinand con The Human Fear, il sesto album della band scozzese, prodotto con Mark Ralph, che aveva già lavorato con loro per il fortunato Right Thoughts, Right Words, Right Action del 2013. Ringo Starr, un nome che non ha certo bisogno di presentazioni, pubblicherà il 10 gennaio un nuovissimo album di musica country, Look Up, prodotto e scritto in collaborazione con T Bone Burnett. Ringo ha cantato e suonato la batteria in tutti i brani e ha realizzato il brano di chiusura dell'album, Thankful, insieme a Alison Krauss.

Lo stesso giorno vedrà la luce Tropico del Capricorno di Guè, uno dei rapper più amati in Italia, che avrà come ospiti Rose Villain, Shiva, Stadio, Artie 5ive, Ele A, Frah Quintale, Geolier, Ghali, Tony Effe, Ernia, Tormento e Chiello. Gli amanti del rap di qualità attendono con ansia il 17 gennaio, data di uscita di Balloonerism, il secondo album postumo del compianto Mac Miller, registrato dall’artista di Pittsburgh nel 2013 e nel 2014. Il 24 gennaio i fari saranno puntati su Hurry Up Tomorrow della superstar canadese The Weeknd, già anticipato dai singoli São Paulo, Timeless e Dancing in the Flames. Hurry Up Tomorrow rappresenta il capitolo finale della fortunatissima trilogia di cui fanno parte anche After Hours (triplo disco di platino in Italia) e Dawn FM (disco di platino in Italia), oltre che la fine del nome d’arte The Weeknd: probabilmente il cantante si farà chiamare d’ora in poi con il suo nome di battesimo Abel Tesfaye. Di grande interesse, sempre il 24 gennaio, la techno malinconica di Eusexua di FKA Twigs, che l’artista inglese, affiancata dai geniali produttori Two Shell , definisce “profondo ma non triste”.

Una settimana dopo, il 31 gennaio, potremo ascoltare il nuovo album di Jovanotti, intitolato Il corpo umano Vol.1, probabilmente ispirato alla sua lunga riabilitazione a seguito di un grave incidente in bici avvenuto a luglio del 2023 sull’isola di Santo Domingo: “È il mio album per voi, il nonmiricordoqualesimo ed è appena nato. Manca poco. Non vedo l’ora, gente!”, ha scritto Lorenzo sui social. Lo stesso giorno sarà disponibile anche The Summer Portraits, il nuovo progetto del pianista Ludovico Einaudi, anticipato dal singolo Rose Baby. L'album prende ispirazione dalle estati della gioventù di Einaudi, quando natura, famiglia ed emozioni scandivano il ritmo della vita.

Il 7 febbraio torna il progressive rock ricco di virtuosismi dei Dream Theater nel disco Parasomnia, che segnerà il ritorno del batterista Mike Portnoy, assente dal 2009 dalla band, mentre per gli appassionati di metal la data da segnare sul calendario è il 14 febbraio, quando verrà pubblicato Sleepless Empire dei Lacuna Coil, a distanza di 6 anni dal precedente album della band italiana Black Anima. Sempre a San Valentino è atteso Oceanside Countryside, il nuovo "lost album" di Neil Young, registrato nel 1977, che presenta alcune affinità con il quarto cd del box Archives Vol III uscito lo scorso anno. Il 21 febbraio Tate McRae, tra le popstar più amate della scena contemporanea, rilascerà il suo terzo album So Close to What, mentre lo stesso giorno uscirà anche People Watching di Sam Fender, da alcuni considerato l’erede di Bruce Springsteen per il suo rock impetuoso e di qualità cantautorale. Il 14 marzo verrà pubblicato The Overview, l’ottavo album solista di Steven Wilson, un concept all’insegna dello space rock esplorato attraverso due brani dalle atmosfere epiche: Objects Outlive Us (della durata di 23 minuti) e la title track The Overview che si estende per ben 18 minuti e mezzo. Spostiamoci alla primavera, ed esattamente al 21 maggio, quando sarà nei negozi fisici e digitali The Right Person Will Stay, il nuovo progetto di Lana Del Rey (che originariamente doveva chiamarsi Lasso), a cavallo tra country e alternative pop.