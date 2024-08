"Pose!" è il nuovo singolo delle LIGHTSUM

Le LIGHTSUM sono tornate e sono pronte a conquistare i fan con il loro ultimo singolo, "Pose!". L'attesissimo ritorno ha suscitato un grande clamore grazie alle suggestive immagini teaser. Le ragazzi, impeccabili negli scatti, hanno dato un assaggio del loro nuovo concept, mostrando uno stile sportivo e dinamico che si allinea perfettamente con l'atmosfera energica della loro nuova uscita.

I loro abiti chic e sportivi riflettono l'essenza divertente e vibrante di "Pose!" e lasciano intendere un concetto pieno di energia giovanile. Il look atletico e alla moda del gruppo rappresenta un nuovo punto di partenza rispetto all'estetica precedente, ponendo le basi per un comeback entusiasmante.

Questo comeback è particolarmente significativo per le LIGHTSUM, poiché segna la loro prima uscita musicale in 10 mesi. Il loro ultimo progetto, il secondo mini album "Honey or Spice", è stato pubblicato nell'ottobre dell'anno precedente. I fan hanno atteso con impazienza la nuova musica del gruppo e "Pose!" promette di offrire una nuova esplosione di creatività ed entusiasmo.

Sin dal loro debutto nel 2021 sotto la CUBE Entertainment, le LIGHTSUM - il girl group di 6 membri composto da SANGAH, CHOWON, NAYOUNG, HINA, JUHYEON e YUJEONG - si sono fatte un nome grazie alla loro miscela unica di talento e carisma. Il gruppo si è guadagnato un seguito fedele grazie alle loro performance coinvolgenti e al loro stile musicale distinto. Con "Pose!", le LIGHTSUM sono pronte a consolidare il loro crescente successo e a consolidare ulteriormente il loro posto nell'industria del K-pop.

Panorama.it ne ha parlato con loro.

Com'è nata l'idea di questa canzone per il vostro comeback estivo?

SANGAH: Abbiamo deciso di realizzare questo concept per mostrare appieno il fascino naturale di LIGHTSUM!

JUHYEON: Abbiamo sempre voluto pubblicare una canzone estiva come LIGHTSUM e questo ci è sembrato il momento giusto, così abbiamo scelto questa canzone dopo molte riflessioni. Penso che sia stata una grande sfida scegliere una canzone di facile ascolto con un'atmosfera diversa, a differenza delle precedenti canzoni delle LIGHTSUM.

Potete parlarci della nuova canzone e del suo significato per voi?

YUJEONG: La nostra nuova canzone "POSE!" parla del nostro fascino paragonando la macchina fotografica a una persona amata. Inoltre, ha un significato particolare per noi perché è la nostra prima canzone estiva!

HINA: La nostra nuova canzone "POSE!" è tutta incentrata sull'enfatizzazione delle caratteristiche individuali di ogni membro, senza bisogno di comparse. I fan potranno quindi vedere il fascino genuino e individuale di ogni membro quando assisteranno alle nostre esibizioni.

In che modo questa canzone estiva mette in luce il fascino unico delle LIGHTSUM?

NAYOUNG: Poiché si tratta di una canzone di facile ascolto che enfatizza il nostro fascino naturale, spero che anche i nostri fan possano riconoscere facilmente il nostro charme.

CHOWON: Since ‘POSE!’ is a song that LIGHTSUM truly enjoys and that reflects the authentic, free, and natural side of ourselves, our fans will be able to see LIGTHSUM’s unique charm very well through this song and performances.

Qual è stata l'ispirazione che ha portato al tema di posare davanti a una macchina fotografica per questo comeback?

SANGAH: Per incorporare il mio stile in questo concetto, ho guardato vari servizi fotografici di riviste e video unici per trovare idee per i gesti e gli elementi visivi.

YUJEONG: Ho studiato le diverse pose e le espressioni facciali di vari artisti dai servizi fotografici delle riviste. Mi sono anche esercitata a usare queste conoscenze per mostrare e aggiungere il mio fascino.

In che modo il vostro percorso come gruppo ha influenzato la musica e i temi del vostro comeback?

CHOWON: Tutti gli aspetti della nostra esperienza, come il divertirsi liberamente sul palco e il mettersi in posa davanti ai SUMIT (il fandom del gruppo, ndr.), ci hanno davvero aiutato a creare l'atmosfera di questo album e i suoi concetti.

JUHYEON: Come idol, dobbiamo ballare, cantare e posare davanti alla telecamera e al pubblico. Penso che tutte le esibizioni e le esperienze di ripresa che ho avuto durante il contatto visivo con l'obiettivo della telecamera mi siano state utili. Mentre controllavo le esibizioni passate, ho pensato molto a come rispecchiarmi in modo più naturale.

Potete raccontarci qualche momento significativo del processo di registrazione di questo album?

NAYOUNG: Ricordo che un cantante della traccia vocale guida è venuto ad aiutarci con la pronuncia e a farci entrare nell'atmosfera giusta per la canzone. Hanno dedicato molta attenzione alla creazione di un ambiente gioioso durante la sessione di registrazione, in modo che potessimo registrare senza sentirci ansiosi!

HINA: Durante il periodo di pausa, personalmente volevo migliorare la mia vocalità, così ho preso lezioni di canto. Durante la registrazione della nostra nuova canzone, mi sono concentrato sulle tecniche che ho imparato per ottenere un suono più forte e solido di prima.

In che modo questo comeback si differenzia dai vostri precedenti?

SANGAH: Ci siamo impegnate molto per esprimere le nostre individualità e le personalità di tutte e sei, il che ci ha permesso di goderci di più il palcoscenico. Questa volta, credo che siamo riusciti a catturare l'atmosfera affascinante e di tendenza che ha differenziato questo disco dagli altri.

NAYOUNG: Personalmente, tendo a essere molto nervosa sul palco, quindi cerco sempre di concentrarmi sul divertimento anche durante le prove. Tuttavia, credo che sarò in grado di divertirmi davvero durante le esibizioni, grazie alla coreografia che prevede una grande interazione con gli altri membri! Non vedo l'ora di salire sul palco!

Qual è stata la parte più impegnativa della preparazione di questo comeback estivo?

JUHYEON: C'è la mia parte da solista, in cui cammino da sola mentre eseguo un assolo di danza, e credo di essere stata molto stressata e nervosa perché attirava tutta l'attenzione. Mi sono impegnata molto per assicurarmi di eseguire tutto alla perfezione, senza errori.

YUJEONG: Questa coreografia richiedeva di usare la linea del corpo in modo efficace, il che la rendeva un po' impegnativa. Pertanto, mi sono esercitato molto per dimostrare queste caratteristiche durante la danza.

Come sperate che i fan si leghino alla nuova canzone e alle sue vibrazioni estive?

CHOWON: Dato che questa canzone è incentrata sulla possibilità di immortalare il nostro io libero e onesto, vogliamo mostrare ai nostri fan come ci divertiamo veramente durante le esibizioni. Speriamo che ai nostri fan piaccia la nostra nuova canzone come piace a noi quando ci esibiamo sul palco.

HINA: Questa è la prima volta che facciamo un comeback in estate! Per questo motivo, vogliamo fare più eventi, e speriamo che i nostri fan possano godersi la calda estate con la nostra rinfrescante canzone estiva!!!

Potete descriverci il tema generale e l'atmosfera del video musicale di "POSE!"?

NAYOUNG: Rispetto ai nostri precedenti video musicali, questo cattura le caratteristiche naturali di una festa in casa con i nostri membri. Attraverso questo video musicale "POSE!", ci auguriamo che i nostri SUMIT possano cogliere gli aspetti variegati e genuini del nostro fascino.

YUJEONG: La nostra intenzione nel realizzare questo nuovo video musicale era quella di riflettere le nostre caratteristiche genuine e autentiche. Il video musicale ha naturalmente adottato aspetti del fascino straordinario dei nostri membri, quindi pensiamo che i SUMIT si divertiranno a guardarlo.

Come pensate che la vostra musica si sia evoluta dal vostro debutto a questo comeback?

SANGAH: Eseguendo musica con concetti diversi, crediamo di mostrare gradualmente il nostro fascino. Fare musica che la gente possa ascoltare quotidianamente è il nostro obiettivo.

NAYOUNG: Ci cimentiamo costantemente con il maggior numero di generi possibili, senza alcun limite, quindi credo che sia questo il motivo per cui possiamo mostrare molti aspetti nella nostra musica.

Ci sono elementi speciali o sorprese nella coreografia di "POSE!"?

JUHYEON: C'è una mossa di danza che viene eseguita mentre si esegue un body roll alla fine. Questa parte mi ha colpito come l'elemento più interessante e memorabile quando l'ho visto per la prima volta. Vi prego di prestare attenzione a questa parte quando ci esibiamo sul palco!

HINA: Personalmente adoro la parte in cui ballo indicando gli occhi, durante la battuta "keep your eyes on me". Questa battuta ha catturato la mia attenzione quando ho visto per la prima volta questa coreografia, quindi vi prego di attenderla con ansia.

Quali sono i vostri obiettivi e le vostre speranze come LIGHTSUM?



Il nostro obiettivo e il sogno come LIGHTSUM è quello di incontrare i SUMIT in tutto il mondo, esibirci in molti spettacoli e tenere concerti insieme a loro.Vorremmo cantare ed esibirci per quante più persone possibile e vogliamo continuare ad esibirci con i nostri adorabili membri e con i SUMIT per molto tempo.