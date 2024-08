Lady Gaga e Bruno Mars: Die With A Smile è la ballad dell’estate

Insieme fanno la bellezza di 300 milioni di dischi venduti e 28 Grammy Awards vinti. Lady Gaga e Bruno Mars, due tra i più importanti artisti pop contemporanei, hanno messo insieme i loro talenti nel nuovo singolo Die With A Smile, pubblicato stanotte in streaming audio e video. Il videoclip, in poche ore, è già arrivato a oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, un numero destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi giorni. La canzone non farà parte di un futuro progetto a due voci, in stile Silk Sonic, ma, pur essendo una collaborazione “one shot”, è destinata comunque a lasciare il segno.

Dopo che le nostra orecchie sono state saturate, negli ultimi due mesi, da tormentoni estivi di rara bruttezza, costruiti in pochi minuti con due-tre suoni digitali al pc, ascoltare una canzone vera come Die With A Smile, costruita, suonata e cantata in modo magistrale da due fuoriclasse del pop come Lady Gaga e Bruno Mars, è un’autentica boccata d’ossigeno. Nonostante il look dei due artisti nel video (entrambi vestiti di azzurro e rosso) strizzi l’occhio all’immaginario country, Die With A Smile è una power ballad pop-soul che mette insieme le atmosfere Seventies del progetto Silk Sonic con alcune delle migliori ballad di Lady Gaga.

La cosa che colpisce immediatamente è la perfetta amalgama tra due voci abbastanza diverse, che si armonizzano perfettamente nei cori e che sono del tutto complementari nelle strofe. La canzone, scritta e co-prodotta dagli artisti insieme ad Andrew Watt e D'Mile (Watt suona anche la chitarra solista e D'Mile il basso e la batteria), inizia in modo soft con la chitarra e la voce di Bruno Mars, cui poi si aggiungono, a partire dal bridge, tutti gli strumenti, tra cui il pianoforte di Gaga, fino al coinvolgente ritornello, ricco di archi e di pathos. In una nota stampa, la cantante italoamericana ha spiegato com’è nata Gaga questa collaborazione stellare: «Tra me e Bruno c’è una grande rispetto reciproco e stavamo parlando da tempo di collaborare. Stavo finendo il mio album a Malibu e una sera dopo una lunga giornata mi ha chiesto di andare nel suo studio per ascoltare qualcosa a cui stava lavorando. Era circa mezzanotte quando sono arrivata e sono rimasta stupita quando ho sentito cosa aveva iniziato a fare. Siamo rimasti svegli tutta la notte e abbiamo finito di scrivere e registrare la canzone. Il talento di Bruno è inspiegabile. La sua musicalità e la sua visione sono di livello superiore. Non c'è nessuno come lui».

Anche Bruno Mars si è dichiarato entusiasta di aver collaborato insieme a un Premio Oscar: «Lavorare con Gaga è stato un onore. È un'icona e rende questa canzone magica. Sono molto emozionato che tutti possano ascoltarla». E noi siamo emozionati di poter ascoltare finalmente una canzone mainstream vera, eseguita da due voci di questo livello, che non hanno bisogno dell’autotune e di trucchi digitali per essere perfette.