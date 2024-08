I KARD scelgono l'Italia come sfondo per il loro nuovo capitolo musicale

I KARD, il rinomato gruppo K-pop sudcoreano, ha scelto l'Italia come sfondo per il nuovo capitolo del loro viaggio musicale. Il gruppo ha girato il video musicale del loro ultimo singolo, "Tell My Momma", allo storico Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno. Questo punto di riferimento architettonico, con la sua ricca storia e il suo design mozzafiato, ha fornito uno sfondo sorprendente che si allinea con l'obiettivo del gruppo di fondere la musica contemporanea con un'eleganza senza tempo.

L'uscita di "Tell My Momma" coincide con il più ampio cambiamento artistico dei KARD, come si riflette nel loro nuovo album, Where To Now?, pubblicato il 13 agosto. Questo album segna una deviazione dal loro lavoro precedente, sottolineando un'esperienza più raffinata e facile da ascoltare per il loro pubblico.

Questa nuova direzione arriva dopo più di un anno dal loro ultimo ritorno con l'album ICKY. Conosciuti per la sua discografia dinamica e il suono caratteristico, che fonde moombahton e altre influenze eclettiche, i KARD hanno costantemente ottenuto significativi consensi internazionali, in particolare in Sud America e in Europa. Nonostante questo successo globale, evidenziato dal fatto che oltre il 90 per cento dei loro flussi musicali proviene dall'estero, il gruppo ha espresso un forte desiderio di riconnettersi con il proprio pubblico nazionale.

Where To Now? riflette questo atto di bilanciamento tra il mantenimento del loro fascino globale e l'esplorazione di nuovi territori artistici. Il singolo principale dell'album, "Tell My Momma", presenta un ritornello accattivante e testi prevalentemente inglesi, ad eccezione del verso rap coreano di J.Seph. L'album composto da sette tracce presenta una varietà di generi, che vanno dal pop tropicale all'electro-pop e alla danza hip-hop, illustrando la versatilità e la volontà dei KARD di sperimentare suoni diversi.

Dal loro debutto nel 2017, i KARD si sono distintai come pionieri nell'industria K-pop, in particolare come gruppo mixed-gender, una rarità nel genere. Con successi passati come "Oh NaNa", "Don't Recall", "Hola Hola" e "Ring the Alarm", KARD hanno consolidato il loro posto nella scena musicale globale. Il loro ultimo progetto, tuttavia, suggerisce che il gruppo non sta riposando sugli allori, ma sta attivamente cercando nuove direzioni e opportunità per evolversi come artisti.

La scelta di Palazzo Arese Borromeo per il video musicale "Tell My Momma" simboleggia questa transizione, offrendo una metafora visiva per la miscela di tradizione e innovazione dei KARD. Il rapido accumulo di visualizzazioni del video evidenzia il continuo interesse globale per il lavoro del gruppo, mentre intraprende questa nuova fase del loro viaggio artistico.

Panorama.it ha parlato con loro.





"Where To Now? (Part.1: Yellow Light)" segna un nuovo capitolo per i KARD. In che modo questo mini album riflette la crescita del gruppo negli ultimi sette anni?



BM : Nella nostra cronologia della nostra carriera, stiamo cercando di accettare e provare cose nuove mantenendo i nostri suoni originali, migliorando la qualità della nostra arte. Per un anno e tre mesi abbiamo fatto molti tentativi ed errori cercando di arrivare a un consenso collettivo con la nostra etichetta, ma dopo una lunga pausa "Where To Now? (Part.1: Yellow Light) è pronto per il mondo.

J.Seph : Sento che siamo cresciuti in quanto le nostre attività non sono più solo difficili ma anche piacevoli. Siamo diventati più esperti nella gestione dei nostri livelli di energia.

SOMIN: Questo sarà un punto di svolta per noi. Pensavamo che la nostra immagine forte (che stavamo proponendo) fosse la nostra identità e qualcosa che dovevamo mantenere, ma prepararci per questo album ci ha fatto capire cosa ci mancava.Questo album ci ha permesso di andare oltre il nostro concetto precedente e riscoprire i diversi punti di forza che abbiamo.

JIWOO: Poiché questo è il nostro primo album dopo il rinnovo del contratto, è particolarmente significativo. Ho visto una foto scattata da un fan che immortalava sia la nostra fresca performance di debutto di "Hola Hola" con i fan, sia il nostro essere felici sette anni dopo, insieme ai fan. È stata una sensazione sottile e nostalgica. Mi ha davvero colpito quanto noi e i nostri fan siamo cresciuti insieme in questi sette anni. Ho potuto davvero sentire il passare del tempo e i momenti che abbiamo condiviso.

Potete condividere l'ispirazione dietro la title track "Tell My Momma" e quale messaggio sperate di trasmettere attraverso questa canzone?

BM : Volevamo qualcosa di più facile da ascoltare e digeribile per le masse, il che rappresenta una grande svolta rispetto ai nostri brani pesanti dal punto di vista della performance. TMM parla di un amore sincero cresciuto fino al punto di desiderare di raccontarlo a tua madre.

J.Seph : La canzone ha un testo carino e un'atmosfera giovanile. Penso che tutti i membri abbiano catturato bene questa vibrazione, il che rende l'esecuzione della canzone sul palco davvero piacevole.

SOMIN: Sebbene il testo sia carino, voglio anche dire che questa canzone ha un'atmosfera che sembra un'ombra rinfrescante in una calda giornata estiva: è un brano curativo.

JIWOO: La canzone parla di una persona che ti piace così tanto da volerne parlare a tua madre. Spero anche che i fan sentano che questa canzone è qualcosa che possono condividere con orgoglio con i loro genitori riguardo a noi.

In che modo il processo creativo per questo mini-album differiva dai vostri progetti precedenti, soprattutto considerando il tema della trasformazione?

BM : Il concetto di "Less is more" è stato difficile da mettere in pratica, dato che il kpop ha così tanti strati quando si tratta non solo di musica, ma anche di dettagli visivi e di performance. Accettarlo e trovare un lato diverso di noi stessi nella semplicità ha fatto emergere un nuovo colore.

J.Seph : Questo concept affronta un tema totalmente diverso dai nostri precedenti. Invece di creare qualcosa che spazzi via il caldo, abbiamo puntato su un'atmosfera in cui si possa sentire una fresca brezza all'ombra.

SOMIN: Abbiamo ridotto al minimo molte cose. Abbiamo attenuato gli elementi forti come il trucco, i costumi e la coreografia e ci siamo concentrati sulla sperimentazione di cose nuove, come il trucco con le lentiggini e l'atmosfera vintage e retrò degli anni '80.

JIWOO: È raro che scriviamo testi per i brani demo, ma le canzoni che abbiamo scelto questa volta avevano testi e temi completamente sviluppati dalla prima volta. Abbiamo deciso di mantenere i testi originali in inglese perché tradurli in coreano avrebbe potuto diluirne l'impatto. Questo è il nostro primo album con quasi tutti i testi in inglese.

Qual è stata la parte più impegnativa della produzione di "Tell My Momma" e come l’avete superata come gruppo?

BM : La pausa è stata sicuramente la parte più difficile. Dopo l'uscita del nostro album Icky ci siamo subito preparati per il nostro prossimo album e contemporaneamente siamo stati in tournée in tutto il mondo. Come per qualsiasi altro gruppo e le sue etichette, trovare un accordo è la cosa più difficile perché qualcuno deve sempre scendere a compromessi.

J.Seph : In generale, ci siamo divertiti molto a lavorarci. Sebbene sia una canzone soft, abbiamo cercato di trasmettere un senso di forza al suo interno. Abbiamo cercato di non farla sembrare semplicemente allegra e credo che i nostri sforzi siano riusciti nella coreografia.

SOMIN: La parte più difficile è sempre la scelta del brano giusto. Riflettiamo costantemente su quale canzone possa trasmettere al meglio le nostre intenzioni e attirare più ascoltatori. Tuttavia, questa volta siamo riusciti a superare questa sfida grazie a molte discussioni e al sostegno dell'azienda.

JIWOO: La coreografia è stata la parte più difficile. Essendo un gruppo noto per le esibizioni forti, ci è voluto molto tempo per creare una coreografia adatta a questa canzone. Abbiamo dovuto semplificare molto, cosa che all'inizio ci è sembrata imbarazzante, ed eravamo preoccupati per l'aspetto che avrebbe avuto sul palco. Ma dopo aver esaminato i monitor, abbiamo deciso che questa coreografia era adatta a "Tell My Momma" e tutti si sono impegnati al massimo per prepararla.

Mentre i KARD celebrano il loro settimo anniversario, come ci si sente a vedere quanto lontano siete arrivati dal vostro debutto?

BM : Non sono molti i gruppi o gli artisti che arrivano a questo punto. Mi sono reso conto di non aver mai considerato quanto fossi fortunato perché, relativamente parlando, ci sono migliaia, forse addirittura decine di migliaia di aspiranti artisti (che non vediamo) che non arrivano nemmeno al secondo anno per vari motivi. Quindi per me è un'enorme celebrazione degli ostacoli che abbiamo superato e del futuro che ci attende.

J.Seph : Sette anni sono volati e con il nostro settimo album in uscita sembra che il tempo sia volato via. Non è stato sempre facile, ma è stato sicuramente un viaggio positivo. Le esperienze indimenticabili sono ancora in corso e la strada da percorrere è ancora lunga!

SOMIN: È incredibile come sia passato il tempo. Abbiamo visitato molti Paesi, pubblicato album e sono così grato di essere arrivato fin qui grazie ai nostri fan. Spero che in futuro potremo continuare a fare ancora meglio.

JIWOO: È difficile credere che sette anni siano passati così in fretta. Mi sento anche un po' rammaricato e dispiaciuto di non aver potuto mostrare ai nostri fan più musica e attività. Sono davvero grato ai membri, alla compagnia e ai nostri fan per aver percorso questo cammino con noi per sette anni. Spero che potremo continuare a stare insieme anche in futuro.

Quale ruolo svolge la personalità unica di ogni membro nel plasmare l'identità dei KARD come gruppo?

BM : Mi piace credere di essere un organizzatore della musica. Come produttore e talent sono in grado di comunicare tra artista ed etichetta, artista e produttore, artista e artista, non solo per rendere più efficiente la produzione musicale, ma anche per assicurarmi che tutti abbiano il suono che desiderano, se non addirittura migliore.

J.Seph : Credo che gli stati d'animo unici di ogni membro si uniscano per definire la nostra identità. Quando tutti noi ci uniamo in un brano, il colore distinto dei KARD si completa.

SOMIN: Mi considero una sorta di ponte. Se si ascoltano le voci degli altri membri rispetto alla mia, si può notare una differenza. Credo che la mia voce aiuti a bilanciare e a collegare i loro toni unici e distinti.

JIWOO: BM contribuisce con le sue conoscenze musicali professionali e il suo supporto. J.Seph aggiunge profondità ai nostri brani con il suo rapping unico e i suoi testi in coreano, creando una grande atmosfera. Somin arricchisce la nostra musica con le sue varie idee e il suo bel tono. Ognuno di noi contribuisce con i propri punti di forza e si completa a vicenda come i pezzi di un puzzle.

I KARD hanno un concept unico nel K-pop. In che modo questa dinamica ha influenzato la vostra musica e le vostre prestazioni nel corso degli anni?

BM : Se si considera la frequenza con cui si sentono voci maschili e femminili in una canzone nel kpop, non è molto diffusa, mentre per noi è ogni canzone. Penso che anche ora, dato che siamo un caso così raro, la cosa rimanga fresca per i fan di questo genere.

J.Seph : Ogni membro ha un proprio colore distinto e, quando ci uniamo, si crea una sinergia. Questo è il nostro colore unico KARD!

SOMIN: All'inizio mi chiedevo se essere un gruppo misto fosse una sfida un po' rischiosa. Ma ora mi sento davvero orgogliosa. A questo punto, siamo quasi gli unici nella categoria dei gruppi misti, quindi possiamo davvero dimostrare di essere unici nel nostro genere.

JIWOO: All'inizio non ero molto interessato al genere in cui lavoravamo. Ma con l'andare avanti di questo lavoro, sono diventato più interessato e motivato a esplorarlo ulteriormente e a fare bene.

Come gruppo co-ed, come vi assicurate che sia i ruoli maschili che quelli femminili siano rappresentati nella vostra musica e nelle vostre esibizioni?

BM : C'è stata molta comunicazione, molti compromessi e considerazione l'uno per l'altro. Ci siamo trovati molto bene l'uno con l'altro, ma non è stato facile arrivare a questo punto. Le donne e gli uomini sono cablati in modo diverso e alla fine sono molto grato di aver imparato (anche se sono ancora molto lontano) a essere premuroso nei confronti del punto di vista di una donna.

J.Seph : Intonazione, tonalità e timbro possono essere diversi, ma l'abbinamento della tonalità è probabilmente la sfida più grande per un gruppo misto. Tuttavia, quando si riesce a combinare bene, il risultato è davvero un'ottima sensazione generale.

SOMIN: Per le canzoni, cerchiamo le parti in cui le voci femminili possono essere ridotte al minimo e cerchiamo di capire dove devono inserirsi i rapper dei ragazzi, oltre ad arrangiare la musica. Per quanto riguarda la coreografia, i coreografi hanno fatto un lavoro fantastico creando una performance armoniosa ed espressiva.

JIWOO: Avere voci e movimenti sia maschili che femminili in un'unica canzone o performance è un enorme vantaggio. Ci permette di esprimere e mostrare un'ampia gamma di idee. Possiamo presentare colori e dinamiche diverse con qualsiasi arrangiamento che scegliamo.

Come riuscite a bilanciare il mantenimento del vostro sound caratteristico con l'esplorazione di nuovi generi e stili?

BM : Poiché tutti i nostri toni sono così distinti e facili da distinguere, mi piace credere che l'esplorazione di nuovi generi non influisca sul mantenimento della firma sonora. Se tutti e quattro siamo su un brano, è automatico!

J.Seph : Se guardate i nostri brani, vedrete una varietà di stili musicali. Anche se proviamo nuovi generi, l'atmosfera tende a rimanere simile a quella delle nostre canzoni precedenti, quindi non sembra che ci stiamo allontanando troppo dal nostro sound caratteristico.

SOMIN: Passiamo molto tempo a discutere e a pensare a quali sono le tendenze e a come possiamo adattarle allo stile dei KARD. È così che riusciamo a rimanere fedeli al nostro sound caratteristico, pur esplorando nuovi stili.

JIWOO: Ricercare e progettare nuovi generi e canzoni è incredibilmente eccitante e divertente. Sebbene voglia mostrare aspetti diversi e una varietà di stili con ogni brano, il mio stile principale rimane quello dell'essenza di Jiwoo, in modo da mantenere naturalmente la nostra identità unica.

Potete descrivere il ruolo che ogni membro ha svolto nel plasmare il suono e il concetto di "Where To Now? (Part.1: Yellow Light)"?

BM : Dal punto di vista della produzione, molti dei demo sono stati realizzati per un'artista donna solista, il che significa che abbiamo dovuto ristrutturare e aggiungere arrangiamenti che abbiamo fatto tutti insieme. Inoltre, questa volta la registrazione dell'album è stata davvero come quella di un gruppo di ragazzi che amano la musica e che si sono riuniti per divertirsi.

J.Seph : La mia strofa inizia con una melodia e poi passa al rap. È stato un tentativo di fondere entrambi gli stili e personalmente sono molto soddisfatto di come è venuto fuori, quindi mi è piaciuto lavorarci.

SOMIN: Dal punto di vista vocale, questa volta mi sono concentrata sull'uso del controllo del respiro. Ho fatto in modo di migliorare il missaggio per far emergere il meglio della canzone. Speravo che le emozioni che ho provato quando ho ascoltato il brano per la prima volta potessero essere vissute anche dai nostri fan.

JIWOO: Ognuno di noi ha contribuito con molte idee e ha fatto ricerche approfondite su tecniche vocali, toni e dettagli per progettare il nostro sound.

Come si è evoluta la vostra relazione con la vostra fanbase globale dal vostro debutto e come rimanete in contatto con loro?

BM : In modo incredibile. Molto attraverso i social media e le continue tournée all'estero.

J.Seph : Anche se non possiamo sempre comunicare verbalmente con i nostri HIDDEN KARD internazionali, cerchiamo comunque di entrare in contatto con loro usando il linguaggio del corpo e tutto il resto. Quando abbiamo occasioni come eventi di grande richiamo o ingaggi dei fan, mi impegno a mantenere il contatto visivo.

SOMIN: Dopo l'uscita di "Oh Na Na", i nostri fan d'oltreoceano ci hanno dimostrato così tanto amore da permetterci di andare in tour. Sono ormai sette anni che andiamo in tournée e credo che il motivo per cui possiamo continuare così costantemente sia la fiducia e il sostegno dei nostri fan.

JIWOO: Credo che il legame con i nostri fan si sia formato grazie ai tour. Per mantenere questo legame, ci affidiamo ai tour e ai social media. Utilizziamo anche applicazioni come Bubble per rimanere in contatto con i nostri fan.

Ripensando al vostro percorso come gruppo, quali sono i momenti più memorabili o determinanti per i KARD?

BM : Personalmente, quando mi ritrovo a riflettere sul processo e a vedere a che punto sono, ogni momento, spettacolo, lotta, goccia di sudore fa la sua parte, quindi è difficile scegliere il "più memorabile". Penso che il processo nel suo complesso sia ciò che in ultima analisi definisce chi e cosa siamo oggi.

J.Seph : Viaggiare ed esibirsi in tutto il mondo è stata un'esperienza incredibile e un traguardo significativo. Sono grato che ci siano ancora fan che sostengono i KARD e spero di continuare a fare altre esperienze.



SOMIN: Mi viene in mente il momento del nostro debutto. Ero così nervosa, ma da allora sento che siamo cresciuti molto grazie alle nostre esperienze. Penso che tutto ciò che abbiamo raggiunto sia davvero notevole e impressionante.

JIWOO: Più che un singolo momento, quello che mi viene in mente è la vista di noi che ci esibiamo sul palco.



Come gestite la pressione di innovare costantemente e di rimanere rilevanti nel frenetico mondo del K-pop?

BM : Non sento troppa pressione, a dire il vero. Mi diverto a trovare nuove strade e messaggi. Con quella che spesso sembra un'immaginazione eccessiva, per me è facile e piacevole trovare un modo nuovo per sorprendere i miei fan. Questo non vuol dire che io sia super innovativo, piuttosto mi piace stimolare un po' le conversazioni.

J.Seph : Siamo partiti da un punto unico, quindi ci concentriamo sul fare le nostre cose piuttosto che farci travolgere dai cambiamenti.

SOMIN: Credo sia importante cogliere rapidamente le tendenze e seguirle. Al giorno d'oggi, i contenuti di breve durata sono molto popolari, quindi ci stiamo impegnando con i fan anche in questo senso. Rimanere in contatto con i fan è fondamentale.

JIWOO: Anche se può esserci pressione, penso spesso ai nostri fan che ci aspettano e ci sostengono sempre. Sogno di raggiungere obiettivi più grandi, ma prima voglio creare lavori e spettacoli che i nostri fan ameranno e di cui saranno orgogliosi.

Quale messaggio o sensazione sperate che gli ascoltatori traggano da "Where To Now? (Part.1: Yellow Light)"?

BM : Godetevi la vita. È troppo breve. Amate di più, fate errori, imparate da essi, il progresso è la parte migliore.

J.Seph : Spero che gli ascoltatori possano trovare un senso di rilassamento e di tranquillità con questa canzone. Vorrei che fosse come un Americano ghiacciato, caffeina in una giornata calda, un momento di sollievo rinfrescante. Spero che la canzone porti la stessa gioia di sentire una fresca brezza all'ombra.

SOMIN: Proprio come ci si sente rinfrescati e felici quando si trova un posto fresco in una giornata calda, spero che questo album diventi qualcosa che porti quel tipo di gioia agli ascoltatori.

JIWOO: I KARD amano sperimentare e vogliono continuare a evolversi. Spero che gli ascoltatori sentano che i KARD hanno un'ampia gamma di potenzialità dopo aver ascoltato questo album.

Come artisti, quali obiettivi o aspirazioni avete per il futuro, sia individualmente che come gruppo?

BM : Dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo oggi nel modo più coerente possibile, tutto qui.

J.Seph : Mi piacerebbe integrarmi sottilmente nelle vite degli altri. Ultimamente, mi sento profondamente grato che i nostri fan ricordino e supportino ancora i KARD. Spero di integrarmi delicatamente, proprio come facciamo ora, anche se non è intenso.

SOMIN: Voglio continuare a essere coerente. Anche se è un percorso che ho scelto, c'è sempre la possibilità di rinunciare o di fermarsi a metà strada. Tuttavia, ho ricevuto così tanto amore in questi anni e sento di non averlo ancora ripagato completamente ai nostri fan. Voglio continuare con costanza e restituire ancora più amore in cambio.

JIWOO: Voglio creare un genere che sia unicamente "JIWOO". Voglio che la gente senta una canzone e dica: "Sembra una canzone di JIWOO".

Potete condividere qualche retroscena o momento divertente della realizzazione di questo mini album che i fan potrebbero non conoscere?

BM : C'è una serie di contenuti in uscita per TMM che coinvolge un sacco di recitazione tra i membri che credo avrà reazioni molto contrastanti tra i fan, quindi rimanete sintonizzati!

J.Seph : Quando ho interpretato il ruolo di un pittore durante la scena del video musicale. Poiché la telecamera si concentrava sul mio viso, ho prestato attenzione solo alle mie espressioni facciali e ho lasciato alla mia mente inconscia la direzione del pennello. Quando l'angolazione è cambiata e la tela è stata mostrata, ho scoperto di aver puntato alla narice sinistra della donna del dipinto. È stato divertente vedere dove la mia mente inconscia si era diretta.

SOMIN: Dato che questo album è la Parte 1, ci sarà una Parte 2, giusto? Abbiamo già finito di registrarla, quindi credo che presto potremo condividerla con voi.

JIWOO: Per questo album ho indossato una parrucca per motivi di salute del cuoio capelluto, ma per farla sembrare naturale ho rasato un po' la nuca e le basette.

Cosa vi piace fare nel tempo libero o quando non lavorate sulla musica?

BM : Ultimamente faccio pugilato. Mi piace mantenere la mia resistenza perché mi aiuta anche per i nostri stage. Ho anche preso una videocamera per iniziare a filmare e montare! A parte questo, la musica è tutto. Se non la produco, la cerco costantemente.

J.Seph : Gioco al computer. Quando non vado bene in un gioco, guardo i video di YouTube per imparare e poi riacquistare la fiducia per giocare di nuovo. E quando le cose non vanno più bene, torno su YouTube. È un ciclo di gioco, studio e gioco.

SOMIN: Mi piace stare a casa o incontrare gli amici per mangiare del buon cibo. Dato che siamo spesso in gruppo durante le attività, mi piace trascorrere i tempi morti da sola o con un'amica.

JIWOO: Mi piace rilassarmi... guardo YouTube o Netflix mentre mi godo una birra o faccio lunghe passeggiate.

Quali sono le lezioni più importanti che avete imparato l'uno dall'altro come compagni di band?

BM : Pazienza. Quando ero giovane, accettare le differenze e continuare ad amare una persona mi sembrava impossibile, ma creare ricordi e avere gli stessi obiettivi ha davvero il suo modo di mettere da parte le differenze.

J.Seph : Ho imparato l'importanza di essere puntuale. Prima avevo l'abitudine di essere sempre al "tempo dei coreani", ma grazie al coaching di Somin la situazione è cambiata. La considero una lezione positiva che ha continuato a darmi benefici.

SOMIN: Ho imparato a non essere confinata da regole rigide. Per natura sono piuttosto prudente e ho paura di correre rischi, ma grazie a Matthew sono riuscita a superare alcune di queste paure.

JIWOO: Ho imparato molto sulla considerazione reciproca e sul mantenimento dei confini nella vita di gruppo. È importante rispettarsi a vicenda e mantenere un equilibrio mentre si lavora insieme.

Se poteste collaborare con qualsiasi artista, di qualsiasi genere o paese, chi sarebbe e perché?

BM : Tyla, Fireboy DML, Omah Lay, Odeal

J.Seph : LeBron James. Sono diventato un grande fan durante le Olimpiadi e mi piacerebbe averlo in un video musicale. Dovrei raggiungere un grande successo per riuscirci, quindi continuerò ad andare avanti!

SOMIN: Sarei entusiasta di collaborare con artisti che ascolto e ammiro spesso, come Ariana Grande, Tyla, Victoria Monét e Becky G. Mi renderebbe così felice avere le nostre voci insieme in un brano.

JIWOO: Ogni artista!



Come immaginate l'eredità dei KARD nell'industria del K-pop e cosa sperate di ottenere negli anni a venire?

BM : Ho lasciato perdere le cose materiali, i numeri, le targhe e i riconoscimenti. Voglio solo mantenere una buona salute per poter continuare a intrattenere i miei fan e i miei seguaci sul palco e fuori dal palco.

J.Seph : Lo vedo come un cammello nella cruna di un ago: mi è sembrato un miracolo arrivare fin qui dall'inizio. Anche se c'è ancora molta strada da fare, finché sono con i miei amici di lunga data (HIDDEN KARD e soci), sono fiducioso che possiamo superare qualsiasi sfida!

SOMIN: Voglio continuare a creare grandi cose con costanza, proprio come stiamo facendo ora. Spero di esibirmi un giorno nelle più grandi sale della Corea e sono determinato a farlo.

JIWOO: Poiché non ci sono molti gruppi co-ed, spero che potremo continuare a mostrare una grande immagine per molto tempo.