Gli EPEX e il viaggio attraverso le imperfezioni della gioventù

Gli EPEX, gruppo K-pop composto da otto membri sotto l'etichetta C9 Entertainment, hanno pubblicato il loro secondo album completo, "Youth Chapter 2: YOUTH DEFICIENCY", proseguendo il racconto avviato con "Youth Chapter 1: YOUTH DAYS", uscito nell’aprile 2024. Mentre il primo capitolo esplorava le emozioni e le difficoltà legate all’adolescenza e ai primi amori, questa nuova uscita si concentra sulle fragilità giovanili e sulle scelte necessarie per affrontarle.

L'album include otto tracce, ognuna delle quali affronta temi legati all’esperienza della giovinezza. Il brano principale, "UNIVERSE", si caratterizza per un ritmo shuffle e una melodia diretta, raccontando la decisione di rendere una persona speciale il proprio "universo". La traccia pre-rilascio, "My Girl", presentata per la prima volta il 14 ottobre, propone sonorità R&B con testi che narrano la goffaggine e il coraggio richiesti per esprimere i sentimenti amorosi.

Tra i brani spiccano anche "낭만소녀 (1997)", che descrive una ragazza enigmatica e affascinante; "It is what it is", una traccia dal tono leggero che invita ad accettare le imperfezioni; e "Attosecond", un pezzo che riflette sulla rapidità con cui passa la gioventù. "경이로운 일상 (Wonderful)" celebra i piccoli momenti che danno significato alla quotidianità, mentre "잃어버린 것들에 대하여 (Closer)" affronta il tema della perdita e della crescita personale. A chiudere l’album, "Loner" offre un messaggio di conforto, ricordando che la solitudine non è una condizione definitiva, ma un aspetto della crescita da abbracciare.

Gli EPEX, acronimo di “the gathering of eight youths reaches eight different apexes”, hanno debuttato nel 2021 con il mini-album "BIPOLAR Pt.1: Prelude of Anxiety". Da allora, il gruppo ha attirato attenzione per la loro capacità di trattare temi complessi legati alla giovinezza attraverso la musica.

Panorama.it li ha intervistati.









"Youth Chapter 2: YOUTH DEFICIENCY" prosegue la storia iniziata con "Youth Chapter 1: YOUTH DAYS". Come si espandono i temi della giovinezza e delle sue sfide in questo album?

A-MIN: Abbiamo cercato di includere storie varie e dettagliate sulla giovinezza in questo secondo album completo. Ognuno di noi ha una “mancanza,” e volevamo incoraggiare le persone ad accettarla e ad andare avanti, facendo la scelta migliore per ogni momento.

JEFF: Inoltre, volevamo trasmettere il messaggio che comprendiamo le “mancanze” che ogni giovane può affrontare. Le scelte da compiere in relazione ai propri obiettivi e valori possono essere tante, ma qualunque strada tu scelga, gli EPEX faranno il tifo per te.

Il titolo "YOUTH DEFICIENCY" suggerisce un senso di mancanza o lotta. Quali sono, secondo voi, le “mancanze” che i giovani di oggi sentono maggiormente? E come le affronta l’album?

KEUM: Credo che i giovani di oggi sentano soprattutto una mancanza nella propria crescita personale. È facile pensare: “Non sto crescendo abbastanza” quando si desidera ottenere di più o non si vedono i risultati attesi. Tuttavia, il nostro nuovo album suggerisce che accettare e ammettere la propria “mancanza” può offrire uno spazio per crescere. In quei momenti, invece di rimproverarti o incolparti, prova a dirti: “Stai facendo un ottimo lavoro!”

MU: Penso che molti giovani sentano una mancanza di “certezza sul proprio futuro lavorativo.” Parlando con i miei amici, molti di loro si sentono incerti e cercano consigli. Il nostro album manda un messaggio di conforto: “Tutti provano lo stesso, stai bene, puoi farcela.” Spero che chiunque ascolti la nostra musica possa trovare forza.

Trasmettete sempre i messaggi dei vostri album con un’espressione unica. Come vi siete preparati per raggiungere questo obiettivo?

JEFF: Poiché i testi di questo album portano messaggi agli ascoltatori, abbiamo registrato cercando di parlare come se stessimo confortando degli amici. Speriamo che i nostri messaggi arrivino a tutti voi.

BAEKSEUNG: Ogni traccia dell’album esprime vari aspetti della giovinezza, come accogliere la solitudine come un’amica o apprezzare la giovinezza perché è un momento fugace. Abbiamo effettuato più registrazioni per perfezionare i dettagli dei messaggi in ogni brano, incluso il brano principale e i B-side. Inoltre, abbiamo lavorato molto sulle performance, discutendo insieme ogni dettaglio.

La title track, “UNIVERSE,” ha una melodia diretta e parla di fare di qualcuno il proprio “intero universo.” Qual è la storia o l’ispirazione dietro questa canzone?

AYDEN: Abbiamo scelto “UNIVERSE” come brano principale perché pensavamo fosse perfetto per il tema della “scelta.” Il messaggio è: “Qualunque difficoltà io affronti, scelgo te, sei la mia unica risposta.”

JEFF: Esatto. La canzone ha testi potenti e incisivi! Il “te” nei testi può rappresentare una persona o qualcosa che ami, o persino te stesso. Penso che ti sentirai più coinvolto ascoltandola immaginando chi sia quel “te” nei testi.

La traccia pre-rilascio “My Girl” descrive la goffaggine del primo amore. Avete esperienze personali che si collegano a queste emozioni?

WISH: Credo di aver provato un’emozione simile durante un fan sign, il primo evento in cui abbiamo incontrato i nostri fan di persona. Poiché abbiamo debuttato durante la pandemia, ci è voluto del tempo per incontrarli davvero. All’inizio era un po’ imbarazzante, ma mi sentivo molto nervoso ed emozionato.

BAEKSEUNG: Per me, è stato quando abbiamo capito di avere fan dopo il debutto. Proprio come nei testi di “My Girl,” volevo esprimere i miei sentimenti ma non sapevo come fare!

Brani come “Attosecond” parlano di quanto velocemente passi la giovinezza. Come vi sentite riguardo al vostro percorso e al ritmo della vita come idol?

YEWANG: Anche se il tempo sembra scorrere lentamente, guardando indietro mi sembra che sia passato in un lampo. Questo mi ha ricordato di apprezzare ogni giorno.

KEUM: Per me, ogni momento vola velocissimo! (Ride) Specialmente il periodo delle promozioni, in cui incontriamo spesso i fan, o i tre minuti di ogni performance, sembrano passare in un attimo. Per questo li apprezzo ancora di più.

“It is what it is” ha un messaggio positivo e incoraggiante per chi lotta con l’imperfezione. Perché è stato importante includere questo messaggio nell’album?

AYDEN: In realtà, mi manca un po’ di fiducia in me stesso, ma registrare “It is what it is” mi ha dato molta forza. Mi ha incoraggiato a pensare: “Devo fidarmi di più di me stesso.” Per questo è fondamentale includere un messaggio simile nel nostro album; così come io ho trovato conforto nella nostra musica, vogliamo offrire agli altri canzoni che incoraggino e motivino.

MU: Quando si affronta una mancanza, di solito si cerca di superarla o colmarla. Tuttavia, “It is what it is” suggerisce semplicemente di lasciar andare lo stress pensando: “È così, cosa puoi fare?” Spero che chiunque ascolti questa canzone si senta più rilassato e capisca che non c’è bisogno di sentirsi sotto pressione o negativi.

La traccia “Closer” riflette sul rimpianto e sulla crescita che derivano dalla perdita della giovinezza. Quali sono le vostre esperienze di crescita personale lavorando a questo album?

WISH: Ho ampliato la mia prospettiva sulla mia carriera di idol. Mi sono ricordato ancora una volta che la nostra musica e il nostro ballo possono confortare gli altri, e ho riflettuto su come gli EPEX possano trasmettere messaggi diversi in futuro.

A-MIN: Per questo album, ci siamo concentrati molto sul trasmettere le emozioni e i messaggi di ogni canzone in modo più delicato e diretto. Credo che questi sforzi abbiano migliorato la mia capacità di esprimermi attraverso la musica, e spero che il pubblico possa notare i miei progressi!

“Loner” conclude l’album con una nota di speranza, rassicurando gli ascoltatori che non sono mai veramente soli. Dove trovate personalmente speranza o forza nei momenti difficili?

KEUM: Proprio come nei testi di “Loner,” di solito trovo la forza per rialzarmi ammettendo le mie difficoltà ed emozioni per quello che sono.

YEWANG: Parlare con i miei compagni di gruppo mi motiva tantissimo. È sempre incoraggiante unire le nostre otto menti in una sola.

Con otto nuove tracce in questo album, come avete deciso lo stile musicale e i temi di ogni brano per raccontare la storia della giovinezza?

A-MIN: Poiché “Youth Chapter 2: YOUTH DEFICIENCY” è la seconda parte della nostra trilogia sulla giovinezza, si collega al nostro primo album completo sia in termini di musica che di storia. Abbiamo incorporato il maggior numero possibile di generi per esprimere i vari lati e le emozioni della giovinezza che non siamo riusciti a includere in “Youth Chapter 1: YOUTH DAYS.” Abbiamo anche riflettuto molto sull’ordine delle tracce, quindi consiglio di ascoltarle in ordine cronologico, dalla prima, “UNIVERSE,” all’ultima, “Loner.”

AYDEN: Volevamo anche esprimere il tema principale, la giovinezza, da molte prospettive. Ci sono molti temi e messaggi nei testi dell’album, come l’universo rappresentato da qualcuno che ho scelto, l’apprezzamento dei piccoli momenti, la crescita dalla mancanza e i piccoli miracoli di una giornata ordinaria. Spero che ascoltiate attentamente queste storie!

Nel corso dello sviluppo della trilogia sulla giovinezza, come pensate che sia evoluta la vostra comprensione della giovinezza e della maturità?

MU: Credo di aver acquisito la capacità di pensare in modo più profondo su tutto, non solo sulla giovinezza e la crescita. Poiché stiamo raccontando le nostre storie attraverso la musica, posso affrontare le mie emozioni, come la tristezza e la gioia, in modo più sincero.

WISH: In origine pensavo che fossero solo i momenti luminosi a definire la giovinezza. Ora so che anche cadere e rialzarsi fanno parte di essa.

Infine, chi sono gli EPEX oggi? Come descrivereste l’identità del gruppo in questo punto del vostro percorso?

BAEKSEUNG: Voglio sottolineare che ci sono atmosfere e musiche specifiche che solo gli EPEX possono creare, e che abbiamo sviluppato una forte chimica tra di noi. Se volete vivere la giovinezza con noi o arricchirla con la nostra musica, spero che iniziate a seguirci con questo nuovo album!

JEFF: Gli EPEX sono un gruppo in cui otto membri stanno migliorando sotto un unico nome. Siamo anche un gruppo che mostra una sinergia sempre migliore col passare del tempo, brillando sempre di più. Non vediamo l’ora che seguiate le nostre future attività!