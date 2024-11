Quarant'anni fa il mondo cantava Do they know it's Christmas?

Una canzone-inno diventata il brano più ascoltato del mondo tra la fine del 1984 e l'inizio del 1985. Composta da Bob Geldof e Midge Ure degli Ultravox per raccogliere fondi da destinare alla popolazione etiope stremata dalla carestia, venne interpretata da un superband, Band Aid , composta da molti degli artisti inglesi più importanti di sempre: da Phil Collins. a George Michael, Bono, Sting, Boy George, Paul Weller, Paul Young, Tony Hadley, Simon Le Bon e Bob Geldof.

In occasione del quarantesimo anniversario del brano, che ai tempi dell'uscita aveva sbancato le classifiche vendendo 12 milioni di copie nel mondo, Bob Geldof, Midge Ure e Trevor Horn annunciano i dettagli della versione 2024 del pezzo, con il nuovo ‘2024 Ultimate Mix’, che sarà accompagnato dall'uscita di un video commemorativo.

La nuova edizione di Do They Know It's Christmas? verrà resa pubblica il 25 novembre e sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali. Do They Know It's Christmas? - 2024 Ultimate Mix sarà disponibile anche in formato digitale e fisico su cd e vinile dal 29 novembre.

La canzone è stata registrata in tre diverse occasioni ovvero da tre diverse generazioni: nel 1984, nel 2004 e nel 2014, ad ogni giro di decade. Ora, per celebrare questo pezzo storico, il produttore Trevor Horn, utilizzando straordinarie tecniche di produzione musicale, ha fuso le voci di diverse generazioni in un nuovo e unico ensemble.

Secondo il comunicato stampa che annuncia l'evento ascolteremo un giovane Sting cantare insieme ad un giovane Ed Sheeran, un giovane Boy George con un giovane Sam Smith, un giovane George Michael accanto ad un giovane Harry Styles, il giovane Bono con un Bono più grande, Chris Martin con Guy Garvey, ma anche Sugababes e Bananarama, Seal, Sinead O'Connor, Rita Ora e Robbie Williams, Kool and the Gang e Underworld.

Un fenomenale mix di grandi voci che si uniranno a Paul McCartney, Sting, John Taylor (basso), Phil Collins, Roger Taylor, Danny Goffey (batteria), Thom Yorke (pianoforte), Paul Weller, Damon Albarn, Midge Ure, Johnny Greenwood, Gary Kemp e Justin Hawkins (chitarra).