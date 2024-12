I dieci concerti da non perdere nel 2025

Anche il 2025 sarà un anno estremamente ricco di eventi live. Sono già centinaia gli show annunciati di star italiane e internazionali. Artisti mainstream, ma anche meno conosciuti e non per questo di minor valore. Perché la musica non è soltanto una questione di numeri ma anche e soprattutto di qualità. Specie quando si parla di concerti, che spesso sono la cartina di tornasole rispetto al reale valore di un artista o di una band. Ecco i nostri consigli:

1) Linkin Park - 24 giugno - I-Days Ippodromo Snai, Milano

2) Billie Eilish - 8 giugno - Unipol Arena, Bologna

3) Marracash - 10 giugno, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

4) Fabrizio Bosso e J.O. Mazzariello - "Il cielo è pieno di stelle - Omaggio a Pino Daniele" - 22 febbraio - Auditorium Parco della Musica, Roma

5) Michael Schenker - "My years with UFO" - 1 Maggio - Alcatraz, Milano

6) Nile Rodgers & Chic - 19 luglio - Lucca Summer Festival

7) Dua Lipa - I-Days ippodromo Snai, Milano - 7 giugno

8) Jacob Collier e Marcus Miller - 17 luglio - Umbria Jazz, Arena Santa Giuliana Perugia

9) Guns N' Roses - 12 giugno - Firenze Rocks

10) Comfort Festival - dal 4 al 13 luglio - Villa Casati Stampa, Cinisello Balsamo (Milano)

Warren Haynes Band, Ben Harper & The Innocent Criminals, Fink, Wolfmother, Treves Blues Band, Blackberry Smoke, SatchVai Band (Joe Satriani, Steve Vai e altri)