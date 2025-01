Damiano: il nuovo singolo è una cover di Mark Ronson e Miley Cyrus

"Ho scelto Nothing Breaks Like A Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: la passione, il dolore e come ognuno di noi vive queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie e affrontare senza filtri la complessità di questo sentimento" racconta il frontman dei Maneskin commentando l'uscita del suo nuovo singolo solista, remake di un successo del 2018 firmato da Mark Ronson e interpretato da Miley Cyrus.

Nella versione di Damiano David, rispetto all'originale, sono presenti sonorità vintage di strumenti come il theremin, il mellotron e le campane tubolari.

"Ronson e Miley sono due artisti che ammiro immensamente. L’approccio musicale vintage di Mark Ronson è intramontabile e sempre fedele alle sue radici. Miley, invece, porta con sé il country, ovvero il mondo da cui proviene, Per questa versione, ho voluto attingere invece alle mie profonde radici musicali italiane dando alla canzone un suono evocativo ispirato a Ennio Morricone” aggiunge Damiano.

Il brano, in cui il vocalist gioca sul contrasto tra il San Valentino tradizionale e una visione meno convenzionale dell'amore, è disponibile da oggi ed è stato realizzato per la la playlist Spotify Singles - Valentine's Day Edition.