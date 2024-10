Andrea Bocelli: Duets festeggia 30 anni di carriera con una parata di stelle

«Mescolare le voci, mescolare le vibrazioni, è per me un'esperienza molto emozionante, sensuale e spirituale allo stesso tempo. Qualcosa di intimo e profondo si instaura tra le due voci che cantano in duetto. Noi cantanti siamo alla costante ricerca di colleghi capaci di dare vita a questa alchimia». Parola di Andrea Bocelli, il nostro tenore operatic pop più famoso al mondo, che oggi celebra 30 anni di carriera e di successi internazionali con il nuovo album Duets (Decca /Universal Music), che riunisce molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni in una raccolta di 36 tracce, con alcuni duetti inediti, che abbraccia tutto il percorso artistico del cantante toscano.

Duets è disponibile da oggi in un formato esclusivo 2CD con card autografata (in esclusiva sul digital store Universal), in formato 2CD standard ed LP Highlights, e in una speciale versione Duets (Deluxe) contenente 2CD + libro (in lingua inglese) con un racconto fatto da immagini e citazioni dell’artista. Il doppio album è nato sull’onda del fortunato Andrea Bocelli 30: The Celebration, l’evento celebrativo per i 30 anni di carriera dell’artista, che si è tenuto per tre giorni a luglio in Toscana. La kermesse, ricca di ospiti prestigiosi, ha richiamato oltre 30.000 spettatori e un numero notevole di artisti di fama mondiale, che sono arrivati il 15, 17 e 19 luglio per il concerto-evento che si è tenuto a Lajatico, in Toscana, nell’ormai celebre Teatro del Silenzio, da cui è stato tratto un docufilm. Un ritorno a casa che per Bocelli ha avuto un profondo significato: il Teatro del Silenzio, un anfiteatro naturale nella città natale del tenore, è il luogo in cui è iniziato il suo amore per la musica e dove tiene concerti annuali in omaggio alle sue radici italiane. Il docufilm, in uscita l’8 novembre in tutto il mondo, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione parallela “Alice nella Città”, mentre a fine novembre un evento televisivo vedrà il tenore protagonista in due prime serate su Canale5, condotte da Michelle Hunziker.

Il nuovo album Duets dimostra ulteriormente che, dopo 30 anni di carriera, Bocelli non smette di sorprendere e di incantare i suoi fan con la sua voce potente, espressiva e duttile, in grado di amalgamarsi alla perfezione con artisti di diverse generazioni, generi musicali e nazionalità. L’ennesimo esempio della sua versatilità artistica nei duetti è il nuovo singolo Rimani qui con Elisa, in uscita il 25 ottobre in tutto il mondo, in cui la splendida voce della cantautrice friulana dialoga con il tenore toscano in un brano vibrante e ricco di pathos. Rimani qui, scritto da Giovanni Caccamo (con musiche di Caccamo e Matteo Buzzanca), è un sapiente connubio di melodia e potenza, in cui gli ariosi arrangiamenti orchestrali trasportano l'ascoltatore in un viaggio musicale senza tempo. Rimani Qui è il terzo singolo dell’album dopo Da Stanotte in Poi (From This Moment On), cantato con la cinque volte vincitrice Grammy Shania Twain, l’artista country pop femminile con il record di dischi venduti (il solo album Come on Over del 1997 ha venduto 39 milioni di copie), e Vivo por Ella, nuova versione in spagnolo di uno dei suoi brani più amati, Vivo per lei, che vede la partecipazione straordinaria di Karol G, superstar colombiana, due volte vincitrice del Latin Grammy e artista di musica latina più ascoltata in streaming su Spotify negli ultimi 4 anni.

Tra le novità più interessanti di Duets troviamo anche le nuove versioni de Il Mare Calmo Della Sera con Chris Stapleton e Canto Della Terra insieme a Lauren Daigle. La raccolta ha il merito di riunire in due dischi il meglio dei (numerosi) duetti di Bocelli, con una grande varietà di stili e di atmosfere, in cui ciascuno può trovare qualcosa che più gli aggrada. I melomani si emozioneranno con Notte 'e piscatore insieme al grande Luciano Pavarotti e Pianissimo con Cecilia Bartoli, gli appassionati di rock troveranno pane per i loro denti con Bono Vox ne L'Incontro, i fan del pop contemporaneo apprezzeranno Perfect Symphony con Ed Sheeran, E più ti penso con Ariana Grande e If Only con Dua Lipa, gli amanti del latin pop si entusiasmeranno per Vivo Por Ella con Karol G e Quizás, Quizás, Quizás con Jennifer Lopez. Tra le canzoni più belle della raccolta, a nostro parere, spiccano lo standard gospel Amazing Grace con la star del country Alison Krauss, una versione da brividi de La vie en rose con la voce originale di Edith Piaf, il curioso duetto in italiano di Canzoni stonate con Stevie Wonder (che suona anche l’armonica), l’incursione nella bossa nova di Corcovado/Quiet Nights Of Quiet Stars con Nelly Furtado. In conclusione, Duets è un ricco album-playlist, perfetto come strenna natalizia, che conferma lo status di superstar di Andrea Bocelli, l’unico cantante italiano, insieme a Zucchero, che ha il prestigio per poter duettare con i più grandi nomi del pop e del rock internazionale di oggi, senza dimenticare i suoi vecchi amori per la musica classica e per il canto lirico, che ha reso accessibile a un pubblico molto più ampio di quello abituale dei teatri lirici.