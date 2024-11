Quincy Jones: i sette Grammy di Back on the block, l'album perfetto

È sterminata e ricca di capolavori la discografia di Quincy Jones, così come sono numerosi gli album e le canzoni che hanno fatto la storia della musica e che portano la sua firma (giusto per citarne due, Thriller di Michael Jackson e We are the world).

Ma oggi, nel giorno della sua scomparsa, ci piace rendergli omaggio ricordando un album magnifico, Back on the block, uno di quei dischi che pur non avendo raggiunto lo status di best seller assoluto (comunque ha debuttato alla nona posizione della classifica di Billboard ed è andato alla primo posto nelle chart jazz e R&B) è un album irrinunciabile per chiunque ami la buona musica. Uscito nel 1989 venne premiato con ben sette Grammy Award, incluso quello di album dell'anno.

Un disco di musica totale tra jazz, r&b, pop, hip hop e jack new swing. Ed è proprio quest'ultimo il sound che caratterizza la cover dell'hit dei Brothers Johnson, I'll be good to you, interpretata da due giganti che rispondono a nomi di Ray Charles e Chaka Khan. Sul versante jazz il meglio arriva con un remake-jam session di Birdland con George Benson, James Moody, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, mentre in chiave hip hop risplende la title track, che include i rapper Kool Moe Dee, Ice-T, Big Daddy Kane e Melle Me.

Tra i capolavori soft di Back on the block c'è la splendida Setembro (Brazilian Wedding Song) che si avvale delle voci dei Take 6 e della classe infinita di Gerald Albright al sax, George Duke al piano Fender Rhodes, George Benson alla chitarra e Herbie Hancock alle tastiere. Il meglio del meglio. Chiude l'album una ballad spettacolare, The Secret Garden (Sweet Seduction Suite). scritta da El Debarge, Rod Temperton, Siedah Garrett e James Ingram (tra le voci del pezzo, quella di Barry White).

E poi, ancora la magia pop/R&B di The places you find love, una perla accompagnata da una melodia eccezionale resa ancora più preziosa dalle performance di Siedah Garrett e Chaka Khan.

Per registrare questo masterpiece Quincy Jones ha radunato decine di cantanti e musicisti con l'obiettivo di creare un album che fosse la fotografia dell'intera comunità musicale black d'America. Un lavoro enorme e geniale, durato più di due anni, che contiene le ultime incisioni delle leggende del jazz Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan, oltre ai rapper Melle Mel, Ice-T e Big Daddy Kane.

Miles Davis, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock e Joe Zawinul sono parte del disco così come Al Jarreau Dionne Warwick e Luther Vandross. Tra i brani simbolo, la spettacolare e irresistibile contaminazione tra jazz ed hip hop di Jazz corner of the word.

Per comprendere il talento e la visione musicale che ha ispirato Quincy Jones in tutta la sua carriera di musicista e produttore, Back on the block è un magnifico dizionario dell'arte di un uomo che ha reinventato la musica.