Oggi, al Palazzo Reale di Milano, è stata inaugurata la mostra "MIKE BONGIORNO 1924 - 2024", curata da Nicolò Bongiorno e Alessandro Nicosia, con il supporto di Daniela Bongiorno. L’esposizione, organizzata per celebrare il centenario della nascita del celebre conduttore, rende omaggio a una delle figure più influenti della storia della televisione italiana. Attraverso una ricca selezione di materiali inediti e ricordi, i visitatori potranno immergersi nella vita pubblica e privata di Bongiorno, rivivendo i momenti salienti della sua straordinaria carriera.

Il Pastificio Rana ha voluto sostenere questa importante iniziativa, volta a onorare la memoria di un pioniere della televisione. "Mike Bongiorno è stato un innovatore, capace di introdurre nuovi format e stili di intrattenimento con un carisma unico," si legge nel comunicato dell'azienda. La mostra ripercorre il suo percorso, mettendo in luce il suo impatto nel panorama culturale italiano e il suo contributo all’evoluzione dell’intrattenimento televisivo.

Il fondatore del Pastificio Rana, Giovanni Rana, ha ricordato con affetto il suo legame personale con Bongiorno, definendolo "un amico e un compagno di viaggio". Rana ha raccontato di come la loro amicizia sia nata negli anni '80, durante le registrazioni de "La Ruota della Fortuna". In un episodio particolarmente significativo, Rana ha chiesto a Bongiorno un parere sul suo ruolo nelle campagne pubblicitarie. La risposta del conduttore lo colpì profondamente: "Non hai bisogno di consigli, vai bene così come sei. Il segreto della comunicazione è l'autenticità, il pubblico apprezza la sincerità," disse Bongiorno.

Rana ha inoltre condiviso ricordi di serate trascorse insieme, come quella all'Arena di Verona durante una rappresentazione della "Carmen", quando un improvviso temporale li sorprese: "Ci ritrovammo, io, Mike, Franco Zeffirelli e Plácido Domingo, completamente zuppi di pioggia. Trasformammo le tovaglie del ristorante in mantelli e passammo la serata a ridere. Mike aveva un talento straordinario nel far sorridere il mondo con la sua semplicità," ha dichiarato Rana. "La sua umanità, genuinità e professionalità lo hanno reso un pilastro della televisione italiana."

La mostra, promossa dal Comune di Milano e patrocinata dal Ministero della Cultura, è prodotta da Palazzo Reale Milano, Fondazione Mike Bongiorno e C.O.R. Creare Organizzare Realizzare, con la collaborazione di Allegria. Un'opportunità imperdibile per ripercorrere l’evoluzione della televisione italiana e ispirare le nuove generazioni a seguire i propri sogni con autenticità e coraggio.