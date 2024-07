Quanto piace il nuovo mondo del Circo

«I nostri spettacoli si distinguono per l'assenza di animali, a favore di un'esperienza artistica completa che include musica, suoni, luci e danza. Mettiamo in scena performance straordinarie con i migliori artisti del mondo, senza l'uso di video mapping, ma concentrandoci sui top performer che fanno davvero la differenza. Questo approccio ci permette di offrire uno spettacolo che è sia visivamente che emotivamente coinvolgente». Tendoni semi deserti, polemiche (degli animalisti) all'esterno. Il mondo del Circo sta vivendo un grosso periodo di crisi, apparentemente inarrestabile. C'è chi però, dati alla mano, con una nuova idea di questi spettacoli sta raccogliendo un grosso successo

Nel mondo altamente digitalizzato di oggi, infatti la domanda se il digitale possa mai sostituire l'emozione di uno spettacolo dal vivo è più attuale che mai. Gianpiero Garelli, fondatore e guida di Le Cirque Top Performers, offre una risposta ferma e convinta: "no". C'è un crescente bisogno globale di eventi dal vivo, dove le persone possano incontrarsi e condividere esperienze e stati d'animo in modo autentico e genuino.

Giampiero Garelli, founder Le Cirque Top Performers

Qual è la visione a lungo termine di Le Cirque Top Performers e come intendete raggiungerla?



«La nostra visione a lungo termine - dice Alessandro Garelli, co-founder e marketing director Le Cirque Top Performers - è quella di diventare un punto di riferimento mondiale nel settore del Nouveau Cirque, offrendo spettacoli di alta qualità che emozionano e ispirano il pubblico. Siamo partiti da zero, non come circensi tradizionali, ma come imprenditori con una passione per creare grandi spettacoli di livello internazionale. Il prossimo anno segnerà il nostro decimo anniversario e siamo orgogliosi dei successi raggiunti. Attualmente, abbiamo tre splendidi show che ci hanno permesso di generare un fatturato di 15 milioni di euro l’anno. Il nostro obiettivo è continuare a innovare e crescere, espandendoci ulteriormente a livello internazionale e rafforzando la nostra presenza nei mercati chiave».

In che modo pensate di mantenere l'originalità e l'innovazione nei vostri spettacoli nel corso degli anni?

«Manteniamo l'originalità e l'innovazione attirando talenti di alto livello provenienti da grandi produzioni come il Cirque du Soleil. Questo ci permette di crescere e migliorare costantemente. Attualmente, collaboriamo con 97 artisti di fama internazionale che ruotano nei nostri spettacoli, contribuendo alla nostra evoluzione tecnica e artistica. La notorietà di questi artisti, combinata con le nostre coreografie uniche, musiche coinvolgenti e tecniche di produzione all'avanguardia, ci consente di offrire spettacoli sempre freschi e innovativi».

Quali sono i principali mercati internazionali su cui vi state concentrando per l'espansione?

«Stiamo concentrando i nostri sforzi di espansione principalmente nei paesi arabi e orientali, come Cina e Giappone, dove il circo contemporaneo sta guadagnando grande popolarità. Inoltre, stiamo esplorando opportunità nel Nord Europa, sebbene le grandi produzioni siano meno diffuse in queste aree. Abbiamo anche portato i nostri spettacoli in città minori, dimostrando che c'è un forte interesse per il nostro tipo di intrattenimento in diverse regioni del mondo».

Da dove nasce l’idea di Le Cirque Top Performers?

«L'idea di Le Cirque Top Performers nasce dalla nostra esperienza come imprenditori nel settore degli eventi. Ci siamo resi conto della crescente domanda per spettacoli simili al Cirque du Soleil. Questo ci ha spinto a dire: "Facciamolo noi". Abbiamo debuttato con eventi aziendali e private gala, seguiti da un minitour in tre città (Lucca, Bergamo e Alba) con 1500 posti a sedere, tutti sold out. Questo successo iniziale ha confermato la bontà della nostra idea e ci ha motivato a continuare su questa strada».

Potreste approfondire come il vostro modello di business B2C e B2B vi ha permesso di crescere così rapidamente?

«Abbiamo un modello di business sia B2C che B2B perché i nostri spettacoli non si rivolgono solo ai privati, ma rispondono anche ai bisogni delle grandi aziende. Abbiamo investito tempo e denaro, assumendoci il rischio di portare il circo in giro per il mondo, e siamo stati premiati con un fatturato significativo. I nostri biglietti, che variano dai 30 ai 90 euro per uno spettacolo di due ore senza interruzioni, attirano un vasto pubblico. Dopo ogni spettacolo, mi mimetizzo tra il pubblico per raccogliere le impressioni, che sono sempre positive. Finora, abbiamo realizzato due tour principali, "Spring" e "Christmas", che portiamo nelle grandi capitali. Non è facile trovare gli spazi necessari, dato che ci vogliono sette giorni per allestire e provare, ma il nostro obiettivo è aumentare del 30% il numero di spettacoli entro il 2025».

Avete piani per integrare nuove tecnologie o media digitali nelle vostre future produzioni pur mantenendo l'essenza del live performance?

«Stiamo attualmente lavorando sulla produzione di un nuovo palco e nuove scenografie, integrando tecnologie avanzate per proiettare immagini. Sebbene non sia un grande amante delle soluzioni virtuali, mi concentro sulla qualità dei performer. Crediamo che le tecnologie possano arricchire l'esperienza senza mai sostituire il valore dell'esibizione dal vivo. Stiamo esplorando modi per utilizzare queste innovazioni per migliorare ulteriormente la nostra offerta, mantenendo sempre l'essenza autentica del live performance».

La storia e i successi di Le Cirque Top Performers

Nata a Cuneo nel 2015, Le Cirque Top Performers è una società italiana leader nel mercato del Nouveau Cirque. Fondata da un team di professionisti del settore che hanno intuito il bisogno delle grandi aziende di inserire momenti di intrattenimento nelle loro convention, l’azienda ha ideato e realizzato tre show animal-free con i migliori top performers internazionali, incantando oltre 350.000 spettatori nelle arene e nei teatri di tutta Italia e non solo. Grazie ai successi e ai sold-out collezionati in Italia, sono stati effettuati alcuni test in Belgio, Svizzera e Marocco, dove gli spettatori hanno validato la bontà degli show.Con una visione innovativa e un forte impegno per spettacoli animal-free, Le Cirque Top Performers ha incantato oltre 350.000 spettatori in 67 settimane di rappresentazioni. Il successo dell'azienda è dovuto all'esperienza consolidata dei fondatori nel settore dell'intrattenimento, che ha portato a ricavi superiori ai 4 milioni di euro nel 2023, raddoppiando i numeri del 2019 e mantenendo un EBITDA sempre positivo.

Il Nouveau Cirque e l’evoluzione del mercato dell’intrattenimento

Le Cirque Top Performers è leader nel mercato del Nouveau Cirque o Circo Contemporaneo, che si distingue per spettacoli senza animali, location suggestive e temi specifici. Gli spettacoli di questo tipo hanno un prezzo medio del biglietto molto più elevato rispetto ai circhi tradizionali.Nel 2023, il mercato europeo del live entertainment ha raggiunto un valore di 6,71 miliardi di euro, con una forte crescita negli ultimi due anni. Il 76% dei consumatori in Europa preferisce spendere per esperienze piuttosto che per beni materiali, e le previsioni di crescita del settore sono molto promettenti, con un Cagr dell'8% previsto entro il 2027.

La campagna di Equity Crowdfunding

Nel 2024, Le Cirque Top Performers ha deciso di aprire il capitale per finanziare l’espansione geografica e la realizzazione di un nuovo spettacolo. Le Cirque Top Performers ha scalato il mercato italiano e validato il suo modello di business all'estero. «Per questo abbiamo deciso di aprire il capitale con una raccolta di equity crowdfunding», afferma Stefano di Santo, co-founder e strategy director. L'operazione mira a replicare il successo italiano su scala europea e mondiale, portando l'arte del Nouveau Cirque a un pubblico sempre più vasto.