Yamamay inaugura a Milano il nuovo concept «Man»

Yamamay rafforza il suo impegno verso l’universo maschile con l’apertura di un nuovo store dedicato esclusivamente alle collezioni uomo nel cuore di Milano, al numero 4 di Corso Vittorio Emanuele II. Il negozio si sviluppa su due piani e offre uno spazio ampio, luminoso e funzionale, pensato per valorizzare l’intera gamma di prodotti. Dall’underwear al nightwear, dallo sportswear al beachwear per la stagione primavera-estate, ogni collezione trova qui una collocazione studiata per garantire una fruizione chiara e piacevole.

L’ambiente si caratterizza per l’uso armonico di tonalità leggere come bianco e light gray, alternate a nuance più decise come il deep blue, valorizzate da inserti in legno che conferiscono calore ed eleganza contemporanea. Vetrine interattive, ledwall e monitor all’interno dello store arricchiscono l’esperienza d’acquisto, rendendola immersiva e coinvolgente.

Questa apertura si inserisce nel piano di sviluppo del «Concept Man», avviato da Yamamay tre anni fa con l’obiettivo di offrire al cliente maschile un’offerta sempre più ampia e strutturata. Il progetto prevede due principali strategie: il format stand alone, con negozi esclusivamente dedicati alle collezioni uomo, e il format double entrance, che amplia i punti vendita Yamamay esistenti aggiungendo un ingresso e uno spazio dedicato al mondo maschile.