Il menù di Pasqua (con i consigli degli chef)

Torta Pasqualina sbagliata (Chef Claudio Sadler, Sadler - Milano)

Ingredienti per 10 persone:

10 uova di Paolo Parisi

10 carciofi di Albenga

150g fave sgusciate

3 mazzi di asparagi verdi

500g Ricotta vaccina

2 buste di spinacino

Olio e.v.o. q.b.

Sale q.b.

1 limone

50g Grana padano

1 confezione pane carasau

Preparazione:

Cuocere i lamponi assieme allo zucchero e all’aceto, fare ridurre a giusta densità, frullare e passare il tutto.

Cuocere le uova nel roner a 65° per 33 minuti.

Pulire i carciofi, tagliarli in otto, metterli sottovuoto con olio e.v.o., del succo di limone , del sale e cuocere in forno a 85° vapore per 45 minuti.

Sbollentare le fave in acqua salata per 4 minuti, scolarle in acqua fredda e sgusciarle. Tenerle da parte.

Pulire gli asparagi tenendo solo le punte e pelando la parte inferiore, sbollentarle in acqua salata e raffreddarle in acqua fredda. Tenerli da parte.

Sbollentare gli spinacini in acqua salata, raffreddarli e frullarli insieme alla ricotta, l’olio e.v.o., il sale , il pepe e poco Grana Padano. Mettere il tutto in un sac a poche.

Prendere della carta forno, formare dei piccoli mucchietti di Grana Padano e cuocerli in forno a microonde per 1,30 minuti, affinché non diventano secche.

Spezzettare il pane carasau in pezzi irregolari e condirlo con olio e sale.

Per l’aceto di lamponi:

2 vaschette di lamponi

15 g zucchero

5 ml aceto di vino bianco

Finitura: Formare 3 spuntoni di ricotta nel piatto, mettere al centro l’uovo caldo, attorno le verdure riscaldate, delle gocce di aceto di lamponi, ed infilzare la ricotta con le cialde di Grana e di pane carasau.