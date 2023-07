Lo sbarco, in grande stile, di Ferretti Group in Piazza Affari

Festa grande, a Forlì e a Milano, al suono della campanella che ha sancito il debutto di Ferretti Group su Euronext Milan, listino azionario gestito da Borsa Italiana. L’ingresso in Piazza Affari del Gruppo guidato dall’avvocato Alberto Galassi è stato, e non poteva essere diversamente, in grande stile. D’altronde, con un nome esclusivo come Riva nel prestigioso carnet di marchi in portafoglio, affascinare non era difficile, semplicemente nell’ordine delle (belle) abitudini dei grandi eventi firmati Ferretti Group. Che, a distanza di un anno dalla quotazione sulla Borsa di Hong Kong, celebra il bis nella capitale economica italiana portando la nautica di lusso nel cuore di Piazza Affari, dove per l’occasione ha “ormeggiato” un magnifico Riva Anniversario, serie limitata nata per commemorare i 60 anni dell’iconico Riva Aquarama. Davanti a Palazzo Mezzanotte è stata allestita anche una mostra fotografica dedicata al mito Riva, emblema di arte nautica made in Italy. Con la quotazione odierna, il Gruppo Ferretti entra ufficialmente nell’esclusivo club delle società “dual listed”, prima al mondo sui listini di Hong Kong e Milano.







Un risultato di grande valore, come sottolineato da Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group: «Oggi la felicità raddoppia: un anno fa eravamo a Sarnico a festeggiare la quotazione sulla Borsa di Hong Kong e adesso siamo a Euronext Milan, primo e unico Gruppo al mondo – non solo per quanto riguarda la nautica di lusso – a raggiungere la doppia quotazione in Asia e in Europa. A questo martedì storico siamo arrivati nella forma migliore di sempre, planando sull’onda dei numeri straordinari che possiamo vantare con solida continuità, da quando il mercato ci ha premiato perché facciamo le barche più belle del mondo. Come sempre, Ferretti Group traccia la rotta e allarga l’orizzonte».

info: gentedimareonline.it