I Live di X Factor 2024: le anticipazioni

Dopo le Audition, i Bootcamp e gli Home Visit considerati tra i più avvincenti degli ultimi anni, X Factor prepara il palco del Teatro Repower di Milano per il momento della sfida ufficiale del talent show: quella dei Live Show, che partiranno giovedì 24 ottobre in prima serata in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Il 2024 rappresenta un anno di rinascita per X Factor, come confermato da Manuel Agnelli, veterano del programma, e dai dati presentati da Antonella D'Errico, Executive Vice President Content di Sky. In conferenza stampa, ha sottolineato la ritrovata connessione con il pubblico: "Su Sky gli ascolti complessivi hanno raggiunto 1,7 milioni, mentre sulla free (Tv8) siamo arrivati a un milione. Questo segna un +36% anno su anno".

I giudici

Intanto Giorgia, la conduttrice di X Factor, ha spiegato di star studiando fino a tarda notte affinché tutto sia perfetto - «Mi scoccia sbagliare, ma temo che sarà inevitabile. Ovviamente la diretta è un’altra cosa. Non lo so come sarà, sono molto supportata, ho un autore fantastico che non mi vuol far tenere niente in mano e vuole che vada a memoria. La parte istintiva e umana mi viene spontanea, però ci sono cose che dovrò fare e dovrò essere brava».

Achille Lauro, con la sua squadra composta dai Patagarri, Lorenzo Salvetti e The Votives, si sente tranquillo: «Siamo tutti a nostro agio, nella mia squadra ho ragazzi preparati, mi fido di loro. Con tutti loro ho qualcosa che mi accomuna, si va dal grande cantautorato, al punk rock e al jazz». Poi ha aggiunto che un programma come X Factor serve «ai ragazzi per invogliarli a continuare con questa carriera, sarebbe bello che qualche artista uscisse da questo programma facendo succedere qualcosa di incredibile».

Jake La Furia ha anticipato che è pronto a mostrare il suo spirito competitivo, «anche se sarà importante preservare l'armonia al tavolo dei giudici, che è il vero segreto di questa edizione». I suoi artisti, EL MA, The Fools e Francamente, sono molto diversi tra loro, ma sono riusciti a conquistarsi il posto sul palco dei Live dopo i casting agguerritissimi grazie alla loro originalità. «Spero di portare bella musica, che in Italia in questo periodo scarseggia».

Per Manuel Agnelli, insieme alla sua squadra composta da Punkcake, Danielle e Mimì, ha sottolineato la fiducia che si è instaurata con i suoi artisti: «Non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma sembra che si fidino di me, una cosa non scontata e molto importante». Dopo tante edizioni già vissute nei panni di giudice questa è quella in cui ha confessato di essersi divertito per la prima volta: «Sono seduto per la prima al tavolo dei giudici con degli esseri umani, ho sentito che siamo una squadra di lavoro che va avanti per lo stesso motivo. Nessuno di noi vuole essere volgare». Le discussioni (costruttive) e i dibattiti però, non mancheranno: «Sono pronto a parlare di musica pur nelle nostre diversità: siamo tutti concentrati su questo prima ancora che sulla gara o sui risultati discografici».

Infine, Paola Iezzi, alla guida di Dimensione Brama, Pablo Murphy e Lowrah, ha raccontato l’emozione di vivere questa avventura: «Provo le stesse emozioni che provavo io all'inizio quando ho fatto Sanremo per la prima volta, una scintilla vitale che condivido con i colleghi di questa edizione». La sua ambizione è trasferire ai suoi ragazzi la calma «perché le luci di uno show come questo a volte possono accecare: cerco anche la sobrietà». Per lei, la musica è cultura e va accolta senza pregiudizi, in maniera inclusiva: «Questa edizione sta portando una leggerezza che mancava, una cosa fondamentale per i giovani che si approcciano al settore».

Giovedì 24 ottobre, i giudici e i 12 artisti si sfideranno subito nel primo Live Show: i concorrenti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di successo italiani e internazionali. Nelle settimane successive, torneranno le amatissime manche a tema, la manche orchestrale, la giostra – la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro – e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara.

Novità

Il primo ospite dei Live sarà Ghali, tra gli artisti più influenti della sua generazione: con 58 Dischi di Platino e 18 Dischi d’Oro, allo scorso Sanremo ha conquistato tutti con "Casa Mia"(Triplo Disco di Platino) e ha dominato l’estate con "Paprika" (Doppio Platino). Ghali ha da poco pubblicato il singolo “Niente Panico”.

I nomi degli ospiti delle puntate successive non sono ancora stati svelati, ma saranno artisti di grande impatto.

Al timone dell'Ante-factor, spinoff che ogni settimana anticiperà i Live, ci sarà Gianluca Gazzoli. Mentre l'attesissima finale si terrà il 5 dicembre a Napoli, in piazza del Plebiscito: per la prima volta nella storia del programma la finale si terrà in una location all’aperto. Un grande evento gratuito e aperto al pubblico, co-organizzato con il Comune di Napoli, per il quale mercoledì 30 ottobre si inaugura il click day, ovvero il giorno in cui si apriranno, a partire dalle ore 12, le prenotazioni gratuite su Ticketone.it.

Anche quest’anno, lo show sul palco dell’X Factor Arena di Assago sarà pensato e realizzato dal team di Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica - per la quarta edizione consecutiva a X Factor - che negli anni si è distinta per il successo riscontrato nello spettacolo e nell’entertainment italiano e non solo.

Confermati anche il direttore musicale Antonio Filippelli e il regista Luigi Antonini, insieme al direttore della fotografia Ivan Pierri. Paola Spreafico si occuperà delle scenografie, mentre Nick Cerioni si unirà al team creativo come Talent Creative Advisor.