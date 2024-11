È Karaoke mania: ora arriva anche il videogioco

Quasi tutti, almeno una volta nella vita, hanno provato una serata al karaoke: il testo che scorre sullo schermo, il microfono stretto in mano, e per qualche minuto il coraggio di esibirsi davanti ad amici o sconosciuti. Sempre più locali organizzano serate di "canto libero" guidate da un animatore e sostenute da un pubblico complice, pronto a mettersi in gioco e a tollerare anche qualche nota stonata. Che sia per festeggiare un compleanno o per una serata improvvisata, magari a casa di qualcuno, il karaoke è un momento amato e temuto allo stesso tempo. Ma, una volta rotto il ghiaccio, lascia dietro di sé ricordi e attimi di divertimento e di autentica condivisione.

Il vero e proprio boom del karaoke in Italia avvenne negli anni Novanta grazie alla trasmissione omonima di Fiorello, andata in onda su Italia 1 da settembre 1992 al luglio 1995. Da una piazza diversa italiana, le persone potevano salire sul palco ed esibirsi cantando davanti ai presenti. Al termine della puntata, poi, veniva eletto il vincitore. Ma la popolarità del karaoke è alimentata anche dalla continua diffusione della cultura asiatica in Occidente. K-pop, anime, manga e serie TV orientali hanno contribuito a far conoscere al grande pubblico i celebri karaoke asiatici, con stanze private, luci colorate, schermi al plasma e una vasta selezione di brani internazionali e locali.

Inoltre, sono sempre di più le persone che seguono con passione ogni talent show dedicato al canto, come X Factor e The Voice, e si riuniscono fino a tarda notte per non perdersi neanche un minuto dell’intramontabile Festival di Sanremo.

Insomma, mancava solo il videogioco per consacrare questo fenomeno culturale, ed è finalmente arrivato: si chiama Let’s Sing 2025, il gioco che porta il karaoke a un livello superiore, direttamente nel salotto di casa. Ora si potranno cantare i grandi successi musicali con amici e familiari, dai pezzi più recenti ai classici senza tempo.

Perfetto per ogni occasione, che sia una festa in famiglia, una serata tra amici o un vero e proprio party, Let’s Sing 2025 è il gioco ideale per intrattenere con tanta musica e performance spettacolari. L’ultima edizione della celebre serie di karaoke include una vasta selezione di brani dei più amati artisti internazionali del momento, come Benson Boone, Ariana Grande, Billie Eilish, OneRepublic e Jung Kook, insieme ai classici di Justin Bieber e Ed Sheeran.

Let’s Sing offre diverse modalità di gruppo e co-op; con comandi semplici e intuitivi e supporto fino a quattro giocatori, chiunque può prendere un microfono e cantare. E se non ci sono microfoni, nessun problema: è possibile collegare fino a quattro smartphone e usarli come microfoni grazie alla Companion app.

Questa edizione introduce nuove funzionalità e miglioramenti nelle modalità Classic, Feat e LS FEST, insieme a una storia originale nella modalità Carriera. Per chi desidera ampliare la libreria di canzoni, il VIP Pass consente di accedere a oltre 150 brani aggiuntivi. Ogni copia del gioco include un mese di VIP Pass, che sale a quattro mesi con la Gold Edition e a tredici con la Platinum Edition. Gli abbonati PROS ricevono un mese in più di accesso.

Il karaoke non è solo un passatempo, ma un fenomeno sociale capace di unire generazioni e culture musicali diverse. Con Let’s Sing 2025, tutti potranno continuare a condividere e creare insieme momenti indimenticabili.

Il videogame è disponibile su Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One e Xbox Series X|S.