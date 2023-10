Stelle nascenti: tutto su Kang Chun-Il

Traducendo il suo nome in kanji, si ottiene la parola "cielo". E il cielo non è certo un limite per Kang Chun Il, il 36enne performer noto non solo per essere parte dello spettacolo - unico nel suo genere a Seoul - chiamato Wild Wild, ma anche per aver partecipato al reality di successo Disney+ "Pink Lie" e allo show di sopravvivenza di Netflix "Physical 100".

La presenza di Chun Il sul palcoscenico è travolgente e questo è solo uno dei motivi della rapida crescita della sua fanbase. La sua presenza sui social media personali, l'alto livello di interazione con i fan attraverso le dirette in cui parla liberamente di quasi tutto e mostra la sua vita in palestra oltre ai momenti privati sono la chiave del suo successo.

Wild Wild è uno show prodotto da W2Company e debutterà con una nuova stagione, After Party, alla Myungbo Art Hall il 1° dicembre.



Piacere di conoscerti, Chun Il. Grazie per essere qui con noi di Panorama. Posso chiederti di presentarti ai nostri lettori?



Ciao, mi chiamo Kang Chun Il. Sono un attore specializzato in danza moderna e attualmente recito nello spettacolo musical Wild Wild. È un onore essere qui con i lettori di Panorama.

Partiamo dall'inizio: quando ti sei reso conto per la prima volta di voler lavorare nell'industria dell'intrattenimento?

Quando andavo a scuola, ero un lottatore di wrestling tradizionale coreano. Purtroppo ho dovuto smettere a causa di un infortunio, così ho perso 30 chili e sono passato a studiare danza moderna all'Università di Daehak su consiglio di mia cognata; man mano che il mio fisico cambiava, ho iniziato a essere interessato a fare il modello. Ho iniziato a fare il modello all'età di 20 anni e lì ho iniziato a conoscere il mondo dello spettacolo.

Qual è il tuo background? Hai studiato danza o recitazione in precedenza?

Il mio background atletico è iniziato come atleta a livello collegiale, mentre il mio background di danza è iniziato al college come specializzando in danza moderna, esibendomi spontaneamente. La recitazione l'ho imparata professionalmente con un corso di quattro mesi all'età di 19 anni e poi, a 30 anni, sono stato per sei anni il primo ballerino di una compagnia di danza chiamata Second Nature Dance Company. Il direttore della Second Nature Dance Company è un francese espatriato e da lui ho imparato molto sullo stile realistico e autentico della danza e della recitazione europea.

Wild Wild è uno spettacolo unico nel suo genere. Come hai scelto di farne parte?

C'è un gruppo di sole ragazze chiamato Diana nella W2 Company, la casa di produzione di Wild Wild, e uno dei membri del team ha ricevuto un'offerta e ha incontrato l'amministratore delegato Oh Joon-seok. Cercavano una persona con il mio fisico e la mia abilità nella danza. All'inizio non è stato facile per me partecipare allo spettacolo Wild Wild assumendo uno stile sexy. Credo di aver firmato frettolosamente il contratto mentre l'amministratore delegato procedeva uno dopo l'altro. In realtà, credo che fossi anche curioso ed eccitato per il tipo di palcoscenico che sarebbe stato creato. Sapevo di poterlo fare, ma sarei stato in grado di superare la mia idea di fare una performance esplicitamente sexy? Era più che altro la paura di quale sarebbe stata la reazione se mi fossi esibito sul palco di Wild Wild.

Come ti sei preparato per affrontare le sfide e le sfumature uniche dello spettacolo?

Ho fatto quello che so fare meglio. Ho guardato la direzione dello spettacolo, il ruolo sul palco, quello che potevo fare come performer, il concetto e quello in cui dovevo trasformarmi come personaggio. Una volta stabilito questo, cambiavo gli accenti e i movimenti, le sensazioni, le battute, la postura del corpo e cercavo di rendere le espressioni facciali e il personaggio autentici e realistici.

Puoi condividere qualche momento o aneddoto memorabile dietro le quinte di questi anni di "Wild Wild"?

Penso che sul palco ci sia molta libertà e che tutto sia possibile. Sono molto influenzato dalla mia precedente compagnia di danza moderna e dal mio direttore di danza, ma in un musical o in Wild Wild, devi mantenere la promessa di ciò che stai facendo. Devi divertirti e avere molta energia in modo che il pubblico si emozioni, si commuova e si goda lo spettacolo, quindi se accumuli la tensione e non la controlli, si verificano degli imprevisti. Ricordo che a volte sono finito nei guai per questo. Non c'è problema. Ma credo che le mie performance siano sempre ottimali perché do davvero il massimo e non ho paura di essere criticato. (ride)

La tua chimica con il resto del cast viene spesso elogiata. Come hai fatto a creare un rapporto così forte con i tuoi co-protagonisti?

All'inizio non è stato facile perché erano tutti adulti di una certa età, quindi era imbarazzante avvicinarsi a loro, e anche io ero un po' cauto e timido. Durante l'intero anno della Stagione 2, abbiamo costruito il nostro rapporto sul palcoscenico sostenendoci a vicenda, prendendoci cura l'uno dell'altro e colmando le nostre lacune. Grazie agli allenamenti, allo scambio di informazioni e agli incontri privati, abbiamo creato un'infinità di ricordi che ci hanno fatto sentire meglio e più giusti come persone.

Ti abbiamo visto anche sul piccolo schermo. Vorrei iniziare parlando di Pink Lie. Come hai scelto di partecipare al progetto?

Mentirei se dicessi che non è stato per promuovere Wild Wild (ride), ma non è tutta qui la storia.

E poi c'è Physical 100 su Netflix. Quanto sono state difficili per te le sfide fisiche dello show?

Ho iniziato Physical 100 con un gioco di trazioni come riscaldamento di base. Il salto in lungo è stato più impegnativo di quanto pensassi ed ero preoccupato di infortunarmi prima ancora di iniziare la prova principale, quindi ho pianificato di finire a metà del gruppo. Il mio piano ha funzionato, ma sfortunatamente sono arrivato 51° su 100. Sarei dovuto arrivare tra i primi 50. Il mio avversario soffriva di una lussazione cronica della spalla, quindi si è slogato la spalla mentre cercava di prendere la palla. Fortunatamente, dopo l'interruzione del gioco, la spalla slogata è rientrata e il gioco è ripreso, ma a 13 secondi dalla fine l'arbitro ha dato la palla al mio avversario. Ero un po' confuso e sorpreso perché pensavo di aver ricevuto la palla dopo una colluttazione. Comunque, ho corso fino alla fine per prendere la palla, ma avevo fretta e mi sono fatto male al tendine del ginocchio. Ero molto deluso perché ero un lottatore e confidavo molto nelle mie capacità. Credo che l'arbitro non ci abbia tagliato perché eravamo molto provocatori. Il programma Physical 100 lascia molto in sospeso. Non ho avuto modo di mostrare tutta la mia virilità e potenza.

Wild Wild, Pink Lie, Physical 100: ti sei guadagnato una base di fan affezionati. Che impatto ha avuto su di te la risposta del pubblico?

Sto eseguendo una scena da solista per il palco principale, combinando la danza moderna e la pole dance. È anche la mia parte preferita dello spettacolo e molti dei miei fan mi hanno detto di essersi commossi fino alle lacrime o di averla trovata terapeutica. Sono molto riconoscente perché dimostra che la mia recitazione sincera e la mia danza li hanno conquistati e me lo hanno detto con affetto. Mi sento come se fossi sul palco per questo. Nella seconda parte, c'è una scena chiamata Devil's Eye, in cui cinque attori sono pesanti e provocatori, ma anche sexy, e si tratta di un erotismo vampiresco. I fan mi dicono che hanno la pelle d'oca quando sono in piedi al centro e mi dicono che c'è qualcosa di sexy nel modo in cui li guardo e nel modo in cui ballo, anche se non faccio molti movimenti. Penso che sia quello che stavo cercando di fare ed è piuttosto esaltante esprimere un concetto che ho creato in una produzione scenica senza copiare nessun altro. Quando annuncio il mio programma di casting, i fan sembrano dividersi in due fazioni: i Polydevil e i Dirty Sexy.

Sei molto attivo sui social media. Qual è il modo migliore per entrare in contatto con il tuo pubblico?

Di solito comunico su Instagram, dove ringrazio le persone per i loro DM e pubblico foto e video sul mio feed per mostrare diversi lati di me. Ho provato a diventare uno YouTuber, ma mi sono reso conto che non ce l'avrei fatta perché richiede tempo e impegno e, oltre agli impegni delle mie esibizioni, ho anche un secondo lavoro come istruttore di pilates per offrire allenamenti ai miei allievi.

Puoi darci qualche anticipazione su quello che ti aspetta?

Conoscerete Wild e Wild e il ballerino e attore Kang Chun Il in tutto il mondo.

Se potessi definirti in una sola parola, quale sarebbe?

Cielo, mille, una cosa. Se traduci il mio nome in kanji, significa qualcosa del genere: "Il cielo è uno". Non fraintendermi, non sono altisonante né arrogante.

Chi è ora King Chun Il?

Un artista famoso e riconosciuto in tutto il mondo, questo è il sogno che nutro e che mi auspico. Con questi grandi progetti, Kang Chun Il è una persona che dà il meglio di sé sul palco.