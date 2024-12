Si avvicinano i riti gastronomici della fine dell’anno. Si comincia con la cena della vigilia di Natale, poi il pranzo del 25, infine l’imbandigione massima: quella per San Silvestro. E in giro per rosticcerie e supermercati si sentono prenotazioni per il già pronto. Pretesti vari: non sporcare la cucina, non c’è tempo, siamo in troppi e via cianciando. Invece se si dà retta al mai sufficientemente esplorato Pellegrino Artusi si può mettere in tavola una proposta gradevole e divertente senza essere necessariamente cuochi da parata e senza spendere né soldi né tempo in quantità. Cominciamo con questo stuzzichino che può essere un apetizer per l’aperitivo, ma anche un buon antipasto e che va certamente bene tanto per la cena delle vigilia - a base di magro dovrebbe essere - che per l’ultimo dell’anno quando il pesce trionfa. Una sola avvertenza: qui si prevede salmone (sostituibile con trota, pesce spada o tonno affumicati) comprate quello selvaggio, magari spendendo appena di più e state attenti al prezzo troppo basso e all’eccesso di striature bianche. Vuol dire che è salmone allevato in batteria e con troppi antibiotici.

Ingredienti - 8 fette di pan carrè di misura generosa (quelle all’americana vanno meglio, se trovate pane in cassetta fresco meglio ancora), 200 gr di salmone affumicato, 200 gr di formaggio spalmabile (dalla robiola allo stracchino), un avocado ben maturo, sale, pepe e olio extravergine di oliva q.b.

Procedimento - Stendete con un mattarello facendo la giusta pressione le fette di pane in casetta. Ora partendo dai quattro angoli fate un taglio in obliquo verso il centro per un terzo della lunghezza del lato. Intrecciate il triangolino che ricaverete dal taglio sotto la fetta. Vedrete che si formerà una sorta di stella. Preriscaldate il forno a 180 gradi, sistemate le stelle sulla placca con carta forno e tostate in forno per 5/7 minuti. Nel frattempo sbucciate l’avocado, togliete il nocciolo, ricavatene delle striscioline e conditele con olio, sale e pepe. Sfornate le girelle: al centro di ognuna sistemate un po’ di formaggio spalmabile l’avocado e adagiate una rosellina di salmone affumicato che otterrete girando una fetta attorno a due dita e poi aprendola di nuovo a fiore.

Come far divertire i bambini - Fate fare a loro le roselline di salmone, si divertiranno un mondo.