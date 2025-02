Cuciniamo insieme: fusilli ai lupini con il granchio blu

Da mesi sentiamo parlare della terribile minaccia del granchio blu che sta distruggendo le vongole in Adriatico. Ebbene sappiamo che un modo per combatterlo è farlo diventare un manicaretto. E noi ci abbiamo provato sperimentando una nuova pasta proteica che è arrivata da poco sul mercato: quella ai lupini.

Molti pastifici stanno dandosi a produrre blend di semola con piselli, con lupini, con legumi in generale per incontrare il mercato di chi vuole mangiare orientandosi soprattutto su scelte vegetariane o comunque con sughi aggiunti a basso tenore proteico. Noi l’abbiamo provata con questa inflessione mediterranea.

Ingredienti - 6 granchi blu o 300 gr di polpa di granchio, 360 gr di pasta ai lupini (ma potete usare tranquillamente anche pasta di sola semola) e noi abbiamo scelto i fusilli, mezzo peperone rosso, 12 pomodorini ciliegini, un mazzetto di prezzemolo, due spicchi d’aglio, olio extravergine di oliva, aceto bianco, sale e peperoncino in polvere q.b.

Procedimento - Mette i granchi in una pentola con acqua fredda leggermente salata e con un paio di cucchiai di aceto e portate ad ebollizione. Fate cuocere una decina di minuti da quando l’acqua prende il bollore. Scolate i granchi che saranno diventati da blu rossi, raffreddateli e poi rompete il carapace centrale e le zampe ed estraete la polpa. Diversamente potete comprare la polpa già pronta (si trova in scatola). Ora fate imbiondire l’aglio in una capace paella in almeno 5 cucchiai di olio extravergine di oliva. Fate a dadini piccoli il peperone e tagliate in quattro i pomodori. Quando l’aglio è imbiondito toglietelo e aggiungete in padella il peperone e i pomodorini aggiustando di sale e di peperoncino. Mette a bollire l’acqua salata per cuocere la pasta. Ci vorranno circa 9 minuti. A metà cottura della pasta aggiungete ai pomodori e al peperone la polpa di granchio e fate andare fuoco moderato. Scolate la pasta e saltatela in padella aggiungendo un po’ di prezzemolo che avrete tritato finemente. Se del caso aggiungete un filo di extravergine a crudo e servite.

Come far divertire i bambini - Fate completare a loro il piatto col prezzemolo e il giro di olio extravergine di oliva.