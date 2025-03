Lo confessiamo, è una ricetta dell’ultimo minuto, dell’ultimo secondo. È successo così: ci chiama una coppia di amici in transito per la nostra città e annuncia: passiamo a salutarvi. Panico: come e con cosa li accogliamo? Ecco che dal cassetto degli appunti emerge una ricettina iperveloce che avevamo visto in una rassegna degli aperitivi. Si fa veramente con tre ingredienti che tutti abbiamo in casa. Va bene come aperitivo, come antipasto sfizioso, ma volendo anche come secondo piatto, magari con un bel contorno di verdura sostanzioso. Il risultato è profumatissimo e garantito, come con uno spaghetto cacio e pepe!

Ingredienti - 200 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano o Pecorino Romano comunque ben stagionato, 100 gr di albumi (in pratica sono gli albumi di 4 uova normali o 3 di quelle grosse) un cucchiaio di pepe, un litro di olio per friggere.

Procedimento - Grattugiate finemente il formaggio, aggiungete il pepe (per la dose dipende dai gusti) e in una ciotola mescolate questi due ingredienti agli albumi mantecando ben bene. Ora prendete dei pizzicotti d’impasto e formate delle palline come se faceste delle mini-polpette. Scaldate l’olio in una padella e friggete le biglie un po’ alla volta. La dose che vi diamo basterà per una ventina di palline.

Come far divertire i bambini - Date loro il compito di formare le biglie, vedrete che con le manine le faranno piccole piccole!