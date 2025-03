D’accordo, siamo in Quaresima e dunque il tempo della frittura secondo il calendario gastro-liturgico è scemato. Ma noi siamo golosi impenitenti così ci è venuto in mente che, per quanto sia la stagione penitenziale, un aperitivo domestico con gli amici ci scappa sempre, una festa dei bimbi che hanno diritto alla loro giocosa socializzazione - anzi, dopo gli arresti domiciliari dell’era Covid questi ragazzi più stanno insieme e meglio è: parola di psicologi, non nostra - una cenetta messa su in quattro e quattr’otto è occasione benedetta. Ecco dunque una ricetta escamotage per fare bella figura investendo poco denaro e ancor meno tempo. Il risultato però è garantito.

Ingredienti - 250 gr di farina 00 (30 gr teneteli da parte), un uovo, 90 ml di latte, cinque cucchiai di olio extravergine di oliva, 10 gr di zucchero semolato, 4 grammi di sale fino, mezza bustina di lievito istantaneo per torte salate, 8 cucchiai di polpa di pomodoro, due cucchiaini di origano secco, mezzo spicchio d’aglio, un’ ulteriore presa di sale, 150 gr di prosciutto cotto di ottima qualità, 250 gr di fiordilatte compatto oppure di Fontina Dop, un litro di olio per friggere.

Procedimento - Nel bicchiere della planetaria oppure in una ciotola capiente mettete tutte le polveri (farina, lievito, zucchero, sale) e mescolate, aggiungete a filo il latte, poi l’uovo e infine tre o quattro cucchiai di olio extravergine di oliva e mescolate energicamente. Otterrete un impasto molto morbido. Trasferitelo sulla spianatoia che avrete ben infarinato con la farina tenuta da parte, lavorate l’impasto con le mani poi stendetelo col mattarello a circa 3 millimetri di spessore. Con l’aiuto di un coppapasta di 4 o 5 cm di diametro ricavate dei discetti. Ora condite con l’aglio sminuzzato, l’origano, una presa di sale un paio di cucchiai di olio extravergine di oliva la polpa di pomodoro e mescolate. Fate a dadini il fiordilatte o la Fontina. Sistemate al centro di metà dei dischetti e a uno a uno formaggio e prosciutto cotto e sull’altra metà sempre a uno a uno polpa di pomodoro e formaggio. Chiudeteli a mezzaluna sigillando bene i bordi e spolverizzando ancora con un po’ di farina per evitare che si attacchino. Portate a temperatura l’olio per friggere e friggete i panzerotti (vedrete come si gonfiano) pochi per volta avendo cura di girarli. Scolateli su carta assorbente e servite. Se volete potete aggiungere una spruzzata di sale.

Come far divertire i bambini - Fate chiudere a loro a mezzaluna i panzerotti.