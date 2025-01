Avete amici vegetariani che arrivano all’improvviso a cena? Niente paura. Avete ragazzine e adolescenti che non mangiano verdura? Ancora, nessuna preoccupazione. Avete infine voglia di un aperitivo o di un secondo piatto leggero capace però di destare buon gusto e curiosità? Ecco la ricetta perfetta. È una preparazione assai semplice che sposa un po’ di Oriente con le nostre meravigliose verdure e se avete a che fare con dei vegani duri e puri togliete il formaggio e questo piatto vi salva l’ospitalità. In cucina dunque.

Ingredienti - 300 gr di verza, due carote, una cipolla bianca o rossa ma di buone dimensioni, 4 cucchiai di Parmigiano Reggiano, Grana Padano o altro formaggio da grattugia, 8 dischi di carta di riso, un cucchiaio di erba cipollina essiccata, olio extravergine di oliva, sale, pepe e salsa di soia q.b.

Procedimento - Mondate le verdure poi fatele alla julienne o passatele al tritatutto senza però sbriciolarle. In una terrina mescolate tutte le verdure, il formaggio, l’erba cipollina, aggiustate di sale e di pepe. Ora prendete una padella antiaderente scaldatela bene, ungetela con l’olio extravergine. Inumidite i fogli di carta riso e mettetene quattro in padella ricopriteli con il mix di verdure e formaggio, poi sistemate sopra gli altri quattro dischetti sempre inumiditi e sigillate a mo’ di tortellone. Fate andare a fiamma delicata per 4 minuti, poi rigirate. Quando i croccantini hanno preso colore da entrambi i lati sistemateli in un piatto di portata e servire con salsa di soia.

Come far divertire i bambini - Una volta tritate fate fare a loro il mix di verdure.