State preparando la cena della vigilia (pensando magari anche a quella di San Silvestro) e non avete idea di cosa fare per apetizer, per accompagnare l’aperitivo? Niente paura: in massimo 10 minuti potete preparare questo sfiziosissimo piatto che, estendendone le quantità e accompagnato o con dell’aceto tradizionale di Modena e Reggio o con un’ottima maionese, può diventare anche un piatto di mezzo. Nel caso irrobustitelo con un’insalata di finocchi, arance e olive nere e poi ne riparliamo. Ai fornelli dunque.

Ingredienti - 12 mazzancolle belle polpose, una confezione di carta di riso, un litro di olio per friggere, un ciuffo di erba cipollina facoltativo, sale, olio extravergine di oliva q.b. e se volete mezzo bicchiere di vino bianco.

Preparazione - Liberate le mazzancolle dal carapace lasciando però la codina, staccate la testa che magari potete conservare se volete fare un fumetto di pesce, apritele a metà, eliminate l’intestino (è quel filetto nero a metà del corpo del crostaceo) e mettete le mazzancolle a marinare con sale, pepe, olio extravergine di oliva e un po’ di vino. Mettete a scaldare in una capace padella l’olio per friggere e tagliate in quattro i dischetti di carta di riso in modo da ottenere quattro archi di circonferenza. Ora adagiate le mazzancolle aperte a libro su ogni “triangolino” con la codina che sporge dal vertice e aiutandovi con un po’ di pellicola alimentare battete leggermente le mazzancolle in modo che si allarghino ed aderiscano bene alla carta di riso. Friggete, scolate su un po’ di carta assorbente, aggiustate di sale se serve e volendo cospargete con un po’ di erba cipollina tritata fine e servite.

Come far divertire i bambini - Fate sistemare a loro le mazzancolle sulla carta di riso.