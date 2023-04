I menù del pranzo di Pasqua

Pasqua nei suggestivi Colli Orientali del Friuli al Castello di Buttrio

Immerso in un'oasi di rara bellezza fra le colline dei Colli Orientali del Friuli, il Castello di Buttrio è una destinazione olistica che propone esperienze immersive tra la produzione vitivinicola e l'ospitalità. Tenuta di 38 ettari risalente al 1600 oggi gestita da Alessandra Felluga e dalle figlie Maria Vittoria, Michela e Maria Eugenia, a seguito di un accurato restyling, ha acquisito nuova freschezza dando vita a un boutique hotel dotato di 16 camere, ciascuna arredata in modo originale, piscina esterna, palestra e sauna.

Cuore pulsante del Castello sono i vigneti. Ergendosi sulla sommità della collina Pampinutta, toponimo che deriva da “pampino”, la foglia della vite, inevitabilmente si fonda sulla sua coltivazione. Le sue sono etichette pluripremiate, nate dalla valorizzazione e dalla sapiente cura dei vigneti storici, patrimonio inestimabile dell’azienda. Tra queste vi sono vini bianchi - tipici per queste zone - come MonBlanc, Ribolla Gialla e Sauvignon, oltre ai rossi - decisamente inediti - come Refosco, Merlot e Pignolo.

In occasione della Pasqua, il Castello propone uno speciale menù al prezzo di 55€ a persona, nella splendida Locanda al Castello di Buttrio, circondata da vigneti e colline.

Menù di Pasqua: