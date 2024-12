GCC Pokémon Pocket, un must-have per gli amanti del collezionismo

Disponibile dallo scorso 30 ottobre, GCC Pokémon Pocket si è rapidamente affermato come uno dei giochi mobile più popolari, superando in pochissimo tempo il traguardo di decine di milioni di download in tutto il mondo. Un successo garantito non solo dalla popolarità del brand Pokémon, un fenomeno crossmediale che abbraccia ormai intere generazioni, ma anche dall’intuitività dell’applicazione rilasciata, che permette facilmente a chiunque di poter collezionare e giocare alle tanto amate carte Pokémon. Grazie alla sua commistione tra la tradizionale esperienza del gioco di carte collezionabili fisico e le meccaniche moderne applicate al gioco mobile, l’applicazione rappresenta infatti un eccellente elemento del franchise e un ponte attuale tra gli appassionati nostalgici e i nuovi fan.

Ciò che più colpisce all’apertura dell’applicazione (disponibile sia per dispositivi Android, sia per quelli iOS), è sicuramente la semplicità dell’interfaccia, spogliata di eventuali elementi grafici inopportuni e resa intuitiva dall’essenzialità delle icone presenti. A questo, si aggiungono animazioni pulite e illustrazioni accattivanti che donano ulteriore valore allo spirito da collezione che l’app mira a esaltare. Pokémon TCG Pocket è infatti un videogioco mobile che ha l’obiettivo di digitalizzare un fenomeno sempre più diffuso come quello del collezionismo di carte , sfruttando la medialità del videogioco per far superare al GCC Pokémon i confini regionali e connettere tutto il mondo. Tramite l’app è infatti possibile affrontare gli utenti online di tutto il globo in battaglie alla meglio dei 3 punti, in una sfida senza frontiere e senza fuso orario che arricchisce ulteriormente l’esperienza di gioco.

Lo scopo principale di Pokémon GCC Pocket, in ogni caso, ruota attorno alla meccanica di apertura dei pacchetti e alla collezione delle carte di ognuna delle espansioni rilasciate. Una bustina, infatti, permetterà di ottenere 5 carte ed è possibile aprirne gratuitamente una ogni 12 ore, lasso di tempo che può essere ridotto utilizzando apposite clessidre o i Pokélingotti. Da pochissimo è stata rilasciata la nuova espansione “L’Isola Misteriosa”, un set di carte dedicato all’amatissimo Pokémon Mew che, insieme all’espansione di lancio “Geni Supremi”, consente di ottenere centinaia di carte differenti, alcune esclusive e disegnate unicamente per la versione digitale del gioco. La collezione delle carte, inoltre, sarà fondamentale per la costruzione dei mazzi con i quali affrontare le lotte sia online sia contro il computer di gioco.

Pokémon GCC Pocket unisce il collezionismo di carte e la strategia con l’obiettivo di soddisfare sia i fan del gioco di carte collezionabili, sia i giocatori alla ricerca di qualcosa di più casual. Proprio per questo, a rendere l’esperienza di gioco più ricca e continuativa, non mancheranno missioni giornaliere e speciali e soprattutto eventi che permetteranno di ottenere oggetti in edizione limitata e consumabili. Inoltre, sarà possibile interagire con gli altri utenti e con la propria cerchia di amici, per ottenere premi e riconoscimenti o per tentare la “Pesca Misteriosa”, una particolare opzione a tempo che permetterà di ottenere casualmente una carta da una bustina aperta da altri utenti (amici e non). Come molti giochi mobile, Pokémon GCC Pocket prevede la possibilità di effettuare acquisti in-app, ma nonostante questo, il gioco riesce a mantenere un equilibrio con la progressione gratuita. Eventi frequenti e generose ricompense giornaliere, infatti, assicurano che anche i giocatori non paganti possano progredire e divertirsi senza sentire il peso di un sistema "pay-to-win". Alcuni oggetti, però, saranno disponibili unicamente acquistando un abbonamento premium, un pass mensile a pagamento che permetterà di aprire una bustina al giorno in più gratuitamente e che attiverà alcune missioni speciali per ottenere monete, tabelloni, bustine protettive e altri accessori per personalizzare il gioco, disponibili in edizione limitata.

Con la sua semplicità, Pokémon GCC Pocket ha riscosso un successo impressionante, superando i 60 milioni di download entro i primi mesi dal lancio e confermando l’universalità e l’intergenerazionalità del fenomeno Pokémon. Tanti aggiornamenti e nuove feature sono in arrivo nei prossimi mesi, a partire dalla possibilità di effettuare scambi con gli altri utenti, creando una continuità che sembra poter garantire a questo gioco tutte le carte in regola per rimanere un punto di riferimento nel panorama mobile.