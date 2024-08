La ragazza del giardino: Garden Girl trend

È stata abbandonata la moda delle ragazze dei pomodori o, meglio, delle "tomato girls" detto in inglese, che ha visto la sua scena nell’estate 2023, anzi, summer 2023. Questa moda prevedeva un trionfo ortofrutticolo dipinto sapientemente sulle stampe di vestiti e magliette indossati appunto da ragazze. È stata Anne Hathaway che, indossando l’abito di un noto stilista, ha proclamato ufficialmente iniziata questa tendenza. Il suo vestito era adornato da disegni di pomodori, ciliegie e qualche foglia di insalata verde. Il richiamo delle "tomato girls" era rivolto ai frutti della terra italiana, riprendendo anche i colori delle terre italiane.

Ma il mondo va avanti, e così nel 2024 si è passati direttamente dal produttore al consumatore, e dai frutti disegnati sui vestiti ci si è chiesti: perché non andare direttamente in un orto? In un giardino? E nasce così la tendenza delle "garden girls". La donna, cioè, vestita con abiti leggeri, con tessuti che svolazzano per la brezza mattutina, si fa immortalare mentre odora le sue rose e non può indossare nemmeno un piccolo pezzo di tessuto denim. Proibito. A meno che non si tratti di una salopette apposita utilizzata per i lavori pesanti di giardinaggio. Questa moda prevede anche una versione idonea per quando si va in città, con cappelli di paglia a tesa larga, ad esempio.

Nel quotidiano, è necessario che la garden girl abbia i capelli sciolti, che si muova leggiadra tra i cespugli ben curati del suo outdoor. D’altra parte, anche Virginia Woolf è nota per l’amore che aveva per i suoi giardini, e George Orwell amava curare le sue rose, anche se non c’era un nome ad hoc che descrivesse questa pratica.

Non è comunque prevista una moda "garden man". Magari perché l’idea potrebbe accostarsi all’immagine di Renato Pozzetto nel film "Ragazzo di campagna" quando arriva a Milano guidando il trattore. Qualcuno potrebbe pensare che non sarebbe molto "instagrammabile". Quindi no, non è previsto un ragazzo dei giardini.

Ad ogni modo, se si pensa al campo di girasoli di Vincent van Gogh, e se si pensa a chi lancia gattini da un dirupo, chissà che sia un bene ricongiungersi con le rose. Senza indossare il tessuto denim, per carità.