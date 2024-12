I portafortuna sulla tavola di Capodanno

Con l'arrivo del cenone di Capodanno, chef e ristoranti si sfidano per creare menù sempre più deliziosi e originali. Tuttavia, per festeggiare l'anno nuovo con i migliori auspici, è fondamentale che a tavola non manchino amici, gioia e alcuni cibi considerati portafortuna, mentre per i più superstiziosi è bene evitarne altri.

Immancabile è la melagrana, con la sua affascinante corona, simbolo del “vivere perfetto” e, per i cristiani, rappresenta le virtù della Madonna. Altro alimento fortunato sono i chicchi d'uva, simbolo di prosperità e felicità; si consiglia di mangiarne dodici, uno per ogni mese dell'anno che verrà. I mandarini, simbolo di eternità e auspicio di lunga vita, grazie al loro colore brillante che ricorda l'oro, rappresentano anche la ricchezza. Non può mancare il riso, che evoca felicità e fecondità, e il tradizionale cotechino con lenticchie: le lenticchie sono associate a prosperità e fortuna, mentre il cotechino promette abbondanza.

Se siete particolarmente superstiziosi, evitate di portare in tavola granchi, aragoste e gamberi, poiché camminando all'indietro simboleggiano arresto. Anche piccioni, anatre e volatili in genere sono sconsigliati, in quanto potrebbero far volare via la fortuna.

Il brindisi di Capodanno è un momento imprescindibile. Innalzare i bicchieri e far tintinnare i cristalli è una tradizione che risale a tempi antichi. Edward Gibbons, nel suo storico The Decline and Fall of the Roman Empire, narra di Attila che, durante un banchetto, brindò tre volte. Inoltre si credeva anche che il “botto” del vino frizzante, all'apertura, allontanasse spiriti maligni. Nonostante il Galateo sconsigli l'uso di “botto” per motivi di eleganza e sicurezza, la tradizione continua, sottolineando il legame tra le bollicine e i momenti di gioia.

A Siena, per acquistare una bottiglia di bollicine, non si può perdere l'Enoteca Perlage, un vero paradiso dedicato agli spumanti di tutto il mondo. Qui, gli appassionati possono trovare una selezione esclusiva che spazia da pregiati Champagne francesi a vivaci Prosecco italiani, insieme a Cava spagnoli e spumanti innovativi provenienti da ogni angolo del pianeta. L'enoteca si distingue non solo per la qualità dei vini, ma anche per la passione e competenza di Simona, sommelier che guida i clienti in un'avventura sensoriale attraverso i segreti della spumantizzazione. Ogni etichetta racconta storie di piccoli produttori e grandi maison, rendendo Perlage un punto di riferimento per gli amanti delle bollicine. Tra i suggerimenti, il Bulles di Atrivm – Sangiovese in purezza, perfetto con primi piatti al ragù o pizza; il Franciacorta della Cantina Bonzoni, caratterizzato da un basso dosaggio zuccherino; il Metodo Scacchi di Sbaffi, un antico metodo italiano; il Cap Classique sudafricano, e gli spumanti britannici, frutto del cambiamento climatico. Non mancano anche bollicine internazionali da territori emergenti come Argentina, Brasile e Slovenia, ognuna con la sua storia unica.

Per un buon cotechino, il Chianti è la patria dei celebri norcini. L’Antica Macelleria Falorni a Greve in Chianti, attiva dal 1806, è sinonimo di qualità e tradizione. Questa bottega e bistrò rappresentano un’istituzione che racconta secoli di storia attraverso le sue delizie.

Per quanto riguarda le lenticchie, consigliata è l’Azienda Agricola Biologica Podere Pereto, attiva dal 1991 a Serre di Rapolano, dedicata alla salvaguardia di antiche varietà toscane e alla sostenibilità ambientale. Da poco più di 20 ettari iniziali, oggi l'azienda si estende su circa 600 ettari, con oltre 200 prodotti di grande qualità.

Mentre brindiamo con ottime bollicine e festeggiamo con cappellini colorati e trombette che squillano, portiamo nel cuore la speranza di un mondo migliore. Che il 2025 ci regali momenti di pace, condivisione e valori autentici, in cui ogni gesto di gentilezza possa illuminare il cammino di chi è in difficoltà. Alziamo i bicchieri e, con un sorriso, celebriamo insieme un futuro migliore di solidarietà e gioia! Buon Capodanno!