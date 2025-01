Alla scoperta della Bottega Toscana di Pietro Accolti Gil

A ricevere il premio Bottega Novità 2025 è stato LE CRETE Ristoro Toscano, la gastronomia di quartiere fondata da Pietro Accolti Gil. «La Puntarella d’Oro è per me un riconoscimento inaspettato» racconta lo stesso Pietro, oste e proprietario di LE CRETE Ristoro Toscano. «Ho aperto a fine maggio 2024, in un quartiere residenziale e molto accogliente. Questo passo è stato per me una scelta di vita: amo il mio lavoro e non volevo allontanarmi dal bancone, ma desideravo anche trovare un modo per vivermi la famiglia. Così ho deciso di costruirmi un locale su misura, in cui unire le mie radici e la mia passione, offrendo un servizio diretto e schietto, incentrato su una chiacchiera informale e piatti di casa. A LE CRETE ci sono cinque sgabelli, un bancone e una mensola, oltre a un laboratorio interno dove preparo quotidianamente le proposte del giorno, mescolando piatti immancabili a spunti stagionali. Il Lampredotto, il Patè di Fegatini e la Pappa al Pomodoro sono sempre presenti, ma si aggiungono, a seconda del periodo, Ribollita, Zuppe di Verdure, Polpette o Salsicce, tutti legati da un fil rouge: la mia Toscana».

L’atmosfera di LE CRETE è informale ma curata nei dettagli, e il punto di forza risiede nella qualità e nell’origine delle materie prime, rigorosamente toscane. La freschezza garantita dalle preparazioni quotidiane, il recupero di ingredienti d’eccellenza e l’attenzione alla sostenibilità rappresentano i pilastri della filosofia di questa bottega unica nel suo genere.

Il volto e le mani dietro questa realtà appartengono a Pietro Accolti Gil, figura nota e stimata della ristorazione romana. Nato e cresciuto a Siena, Pietro si è trasferito a Roma per amore nel 2013, portando con sé un bagaglio di esperienze maturate tra la sua città d’origine e la Capitale. Tra i suoi mentori spiccano Michele Incarnato, patron dell’Enoteca I Terzi di Siena, dove Pietro ha lavorato per diversi anni, e Beppe Giovale, anima della bottega romana Beppe e i suoi formaggi, specializzata in prodotti caseari piemontesi e francesi a latte crudo.

Oltre ai piatti che Pietro ha perfezionato nel tempo seguendo le ricette di famiglia e della tradizione, l’offerta gastronomica include una selezione di salumi e formaggi toscani, vini e birre scelti appositamente per questa apertura romana. Predominano etichette naturali, affiancate da un’idea originale: il Gotto di vino bianco o rosso servito direttamente dal bag in box sul bancone, proveniente da San Giorgio a Lapi, azienda vinicola del Chianti di un caro amico della famiglia.

Tra i piatti forti si trovano proposte stagionali come la Pappa al Pomodoro, le Polpette di Pane, i Crostini Neri, gli Involtini di Verza con Carne Toscana e i Panini espressi. Imperdibile è il Panino con il Lampredotto, simbolo di Siena, così come quello con la Porchetta. I taglieri di salumi e formaggi completano un’offerta che celebra il meglio dell’artigianalità toscana.

Nel locale di un senese non possono mancare i Ciaccini, versione senese della pizza bianca, farciti con salumi e formaggi toscani o reinterpretati in chiave speciale, come nella variante con “Mortadella al Tartufo e Crema di Pecorino” o in quella vegetariana con “Pecorino e Pepe”. Anche i panini, sia nella versione classica che con pane sciapo, vengono preparati con ripieni espressi o personalizzati, come il “Pane strusciato e la Spalla” o l’immancabile “Panino Finocchiona e Pecorino”.

«Da mangiare e bere a LE CRETE c’è quello che trovate a casa mia: must stagionali immancabili e last minute casalinghi che variano in base alla spesa quotidiana. Viste le mie origini, le proposte sono per lo più senesi, e in inverno non mancheranno i dolci tipici della mia terra, come Pan Co’ Santi e Ricciarelli» conclude Pietro, sottolineando l’autenticità e il legame profondo con le sue radici che rendono questo locale un luogo speciale e unico.