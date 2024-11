I film da vedere al cinema a novembre

Storie d'amore per i più romantici, thriller avvincenti per gli appassionati di suspense, horror intensi per chi cerca brividi, film d'animazione per i più piccoli e commedie esilaranti per chi ama ridere. Ogni mese, il cinema regala decine di film pronti a farci vivere emozioni. Per il mese di novembre, ecco la nostra selezione delle uscite più interessanti:

Anora

Dal 7 novembre al cinema

Premiato con la prestigiosa Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, arriva in sala il nuovo film di Sean Baker, con protagonista Anora, detta Ani (interpretata da Mikey Madison), una ballerina americana di origine russa esperta in lap dance che intrattiene i clienti nel privé, offrendo loro servizi extra a pagamento. La storia prende una svolta inaspettata quando Ani conosce Ivan (Mark Eydelshteyn), un giovane russo affascinato dal suo talento. Il giorno seguente, Ivan la invita nella sua lussuosa villa, dove Ani scopre che il ragazzo è l’unico figlio di un oligarca multimiliardario. La relazione tra i due si intensifica rapidamente, tanto che Ivan porta Ani a Las Vegas e le propone di sposarlo. Tuttavia, i genitori di Ivan sono tutt'altro che favorevoli e decidono di intervenire, inviando una "squadra speciale" per riportare il figlio alla ragione.

Flow – Un mondo da salvare

Dal 7 novembre al cinema

In seguito a una terribile alluvione che sconvolge il mondo, un gatto solitario e abituato all’indipendenza è costretto a mettere da parte il proprio orgoglio per sopravvivere. Trova rifugio su una barca, che deve però condividere con un variopinto gruppo di animali, tra cui un vivace lemure, un affettuoso labrador, un placido capibara e un chiacchierone uccello. È uno dei film d’animazione più acclamati dell’anno, destinato a lasciare il segno – ci si vede agli Academy Award!

Eterno visionario

Dal 7 novembre al cinema

Alla sua quindicesima regia, Michele Placido porta sul grande schermo un ritratto inedito di Luigi Pirandello, interpretato da Fabrizio Bentivoglio. Il film esplora le tensioni del celebre drammaturgo siciliano con la moglie Antonietta Portulano (Valeria Bruni Tedeschi), i conflitti con i figli e la travolgente passione per Marta Abba (Federica Luna Vincenti), sua musa e amore proibito. Questo omaggio a un artista modernissimo e scandaloso per la sua epoca celebra il novantesimo anniversario del Premio Nobel per la letteratura, ricevuto da Pirandello l'8 novembre 1934, che ne consacrò la fama a livello internazionale.

Uno Rosso

Dal 7 novembre al cinem

Quando Babbo Natale (J.K. Simmons), nome in codice “Uno Rosso,” viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) si allea con il più celebre cacciatore di taglie al mondo (Chris Evans) per una missione adrenalinica: salvare il Natale. Questo family action, con due delle più amate star del genere, promette di essere uno dei blockbuster delle Feste. Nel cast anche Lucy Liu e Kiernan Shipka, per un’avventura che mescola azione e spirito natalizio.

Giurato numero 2

Dal 14 novembre al cinema

Nel nuovo film di Clint Eastwood, il protagonista è Justin Kemp (Nicholas Hoult), un padre di famiglia che presta servizio come giurato in un importante processo per omicidio. Durante l'udienza, però, Kemp si rende conto che potrebbe essere stato lui stesso a causare la morte della vittima, investita da un'auto in corsa mentre pensava si trattasse di un cervo. Sconvolto, ma non intenzionato a rivelare la verità, Kemp si trova di fronte a un tormentoso dilemma morale e farà di tutto per salvare l'imputato.

Il gladiatore II

Dal 14 novembre al cinema

Diretto da Ridley Scott, Gladiatore II prosegue la saga di potere, intrighi e vendetta nell'antica Roma. Anni dopo la morte di Massimo, il giovane Lucio (Paul Mescal) è costretto a combattere nel Colosseo, sotto il dominio di due tirannici imperatori. Con il cuore pieno di rabbia e il destino di Roma in bilico, Lucio dovrà affrontare pericoli e riscoprire la forza necessaria per riportare gloria alla sua patria. Un epico viaggio di coraggio e vendetta nella sanguinosa arena del Colosseo.

Modì - Tre giorni sulle ali della follia

Dal 21 novembre al cinema

Basato sull'opera teatrale di Dennis McIntyre, il film di Johnny Depp racconta le 72 ore più turbolente della vita del celebre pittore e scultore Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio), soprannominato “Modì” dagli amici, durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916. Il film seguirà Modigliani mentre fugge dalla polizia attraverso le strade e i bar della capitale francese, all'epoca segnata dalla devastazione della guerra. Nonostante il desiderio di abbandonare la sua carriera e lasciare la città, la sua decisione viene ostacolata dai suoi colleghi bohémien: l'artista francese Maurice Utrillo (Bruno Gouery), il bielorusso Chaim Soutine (Ryan McParland) e la sua musa e amante inglese, Beatrice Hastings (Antonia Desplat). Modigliani si rivolgerà al suo mercante d'arte polacco e amico, Leopold Zborowski (Stephen Graham), per cercare consiglio. Tuttavia, dopo una notte di allucinazioni, il caos mentale di Modigliani raggiungerà il culmine quando incontrerà un collezionista d'arte americano, Maurice Gangnat (Al Pacino). Un incontro che segnerà una svolta nella sua vita, consolidando la sua reputazione come leggenda dell'arte.

The Beast

Dal 21 novembre al cinema

In un futuro prossimo, dove le emozioni sono considerate una minaccia, Gabrielle (Léa Seydoux) sceglie di purificare il suo DNA tramite una macchina che la immerge nelle sue vite precedenti. Il maestro del cinema francese, già regista di capolavori come Saint Laurent e Nocturama, dirige questa straordinaria visione sci-fi d’autore, mettendo in scena una delle stelle più luminose del cinema francese, Léa Seydoux, insieme a George MacKay. Un'opera che riflette profondamente sul nostro presente, selezionata in concorso alla 80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Dal 21 novembre al cinema

Guillaume Canet e Mélanie Laurent sono i protagonisti del nuovo film diretto da Gianluce Iodice, che ha aperto il Festival di Locarno 2024. Quando si pensa a Maria Antonietta e Luigi XVI, si immaginano subito merletti, parrucche alte, abiti sgargianti, Versailles e, inevitabilmente, la ghigliottina. Ma tra questi estremi c’è un periodo poco raccontato: i pochi mesi in cui gli ultimi sovrani di Francia, insieme ai loro due figli, furono imprigionati in un castello alle porte di Parigi, in attesa della loro esecuzione. Un tempo breve e intenso, durante il quale tutte le maschere caddero: quelle dei reali, sia come figure pubbliche che private, e quelle della Storia, che segnò un definitivo cambiamento.

Napoli-New York

Dal 21 novembre al cinema

Il nuovo film di Gabriele Salvatores ci porta nell'immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli devastata dalla miseria. In questo scenario, i piccoli Carmine (Antonio Guerra) e Celestina (Dea Lanzaro) lottano per sopravvivere, aiutandosi a vicenda. Una notte, i due bambini si imbarcano clandestinamente su una nave diretta a New York, con la speranza di ricongiungersi con la sorella di Celestina, emigrata mesi prima. Lungo il viaggio, si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America, e dopo numerose peripezie, arriveranno in una metropoli sconosciuta che, alla fine, impareranno a chiamare casa. Sulla loro strada incontrano il commissario di bordo Domenico Garofalo (Pierfrancesco Favino), sua moglie (Anna Ammirati) e George (Omar Benson Miller), che li accompagneranno in questa nuova avventura.

Una terapia di gruppo

Dal 21 novembre al cinema

In questa commedia diretta da Paolo Costella, sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo si ritrovano per errore con appuntamenti fissati alla stessa ora nello studio di un celebre psicoterapeuta. Tra di loro c'è Federico (Claudio Bisio), che soffre della sindrome di Tourette; Annamaria (Margherita Buy), una maniaca del controllo; Emilio (Claudio Santamaria), il più socievole, ossessionato dal calcolo aritmetico; Bianca (Valentina Lodovini), fissata con la pulizia; Otto (Leo Gassmann), spaventato all'idea di essere escluso da ogni opportunità lavorativa; e Lilli (Ludovica Francesconi), maniaca della simmetria, che ripete sempre tutto due volte. A tenerli a bada c'è Sonia, la segretaria (Lucia Mascino), logorroica e nevrotica, che prova con ogni mezzo a gestire il caos.

Wicked

Dal 21 novembre al cinema

Diretto dal rinomato regista Jon M. Chu, uno dei musical più amati e longevi degli ultimi vent’anni finalmente fa il suo atteso debutto sul grande schermo. Wicked racconta la storia inedita delle streghe di Oz, con Cynthia Erivo nel ruolo di Elphaba, una giovane donna emarginata a causa della sua pelle verde, ancora ignara del suo incredibile potere. Al suo fianco, Ariana Grande interpreta Glinda, una giovane donna popolare, privilegiata e ambiziosa, ancora in cerca della sua vera identità. Le due si incontrano come studentesse all'Università di Shiz nella magica Terra di Oz, dove stringono un'amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia subisce una svolta, e le loro vite si separano drasticamente. Nel cast anche Michelle Yeoh, che arricchisce ulteriormente questa straordinaria avventura.

Oceania 2

Dal 27 novembre al cinem

Diretto da Dave Derrick Jr., Oceania 2, il nuovo epico film d'animazione dei Walt Disney Animation Studios, accompagna il pubblico in un'avventura mozzafiato insieme a Vaiana, Maui e un nuovo gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana è costretta a intraprendere un viaggio verso i lontani mari dell'Oceania, esplorando acque pericolose e dimenticate. Lungo il cammino, dovrà affrontare sfide mai viste prima, in un'avventura che promette di essere diversa da qualsiasi cosa abbia mai vissuto.

Freud – L’ultima analisi

Dal 28 novembre al cinema

Due giorni dopo l'invasione tedesca della Polonia, lo scrittore e teologo C.S. Lewis (Matthew Goode) si reca a Londra da Oxford per incontrare Sigmund Freud (Anthony Hopkins), costretto a fuggire dall'Austria l'anno precedente a causa dell'Anschluss. Da questo incontro nasce una conversazione intensa che intreccia temi di politica, fede e vita. In un classico dramma da camera molto british, il due volte premio Oscar Anthony Hopkins dipinge un altro straordinario ritratto di "grande vecchio", arricchendo la scena con la sua inconfondibile presenza.

Piccole cose come queste

Dal 28 novembre al cinema

Basato sul libro Piccole cose da nulla della scrittrice irlandese Claire Keegan, il nuovo film di Tim Mielants, prodotto da Matt Damon e Ben Affleck, è ambientato nell'Irlanda del 1985. Bill Furlong (Cillian Murphy) è un commerciante di carbone, un uomo riservato che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla moglie Eileen e alle loro cinque figlie. Quando, per caso, scopre un terribile segreto nascosto nel convento locale, diretto da Suor Mary (Emily Watson, premiata con l'Orso d'Argento a Berlino), i ricordi più dolorosi del suo passato riaffiorano. Bill si trova quindi di fronte a una difficile scelta: voltarsi dall’altra parte, come tutti gli altri, o ascoltare il proprio cuore e sfidare il silenzio che avvolge l’intera comunità.

The Strangers: Capitolo 1

Dal 28 novembre al cinema

Il regista Renny Harlin torna al genere horror con una saga ispirata al film omonimo del 2008 di Bryan Bertino. In questo primo capitolo, una giovane coppia – interpretata da Madelaine Petsch, l'attrice statunitense nota per il successo di Riverdale, e Froy Gutierrez, star di Cruel Summer e Teen Wolf – è costretta a trascorrere la notte in un cottage isolato dopo un imprevisto guasto alla loro auto. Ma la loro permanenza tranquilla si trasforma in un incubo quando tre sconosciuti misteriosi arrivano e li terrorizzano, agendo senza pietà. Dopo vari rinvii, inizialmente previsto per il 10 luglio, poi spostato al 26 settembre e successivamente al 10 ottobre, il film arriverà finalmente nelle sale il 28 novembre 2024.

We live in time - Tutto il tempo che abbiamo

Dal 28 novembre al cinema

John Crowley torna alla regia con un film romantico e intenso che esplora il potere dell'amore nel modellare il tempo e le vite delle persone. La storia segue un incontro fortuito che cambia per sempre le vite di Almut (Florence Pugh), una chef in ascesa, e Tobias (Andrew Garfield), fresco di divorzio. Attraverso frammenti della loro vita insieme — dall'innamoramento travolgente alla costruzione di una casa, fino alla creazione di una famiglia — emerge una verità che minaccia di mettere alla prova la loro relazione. In un percorso segnato dalla inesorabile scadenza del tempo, Almut e Tobias imparano ad apprezzare ogni singolo momento del loro amore, scoprendo che il vero legame si nutre anche delle sfide che il tempo impone.

Hey Joe

Dal 28 novembre al cinema

Ambientato a Napoli nel 1944, il film di Claudio Giovannesi racconta la storia di Dean, un giovane soldato americano che incontra Lucia, una ragazza napoletana, e se ne innamora. Tuttavia, Dean è costretto a partire, lasciando dietro di sé un legame mai dimenticato. Nel 1971, nel New Jersey, Dean riceve una lettera risalente a tredici anni prima, che gli comunica la morte di Lucia e il fatto che lei gli ha lasciato un figlio, Enzo, che ora ha dodici anni. Determinato a incontrarlo, Dean torna in Italia e si confronta con il ragazzo, un giovane venticinquenne legato alla malavita e ostile a questo incontro. Il film si sviluppa come un solido melodramma a forte sfondo sociale, ricco di emozione e pathos, con la sua narrazione che scorre fluida e bilanciata tra i paesaggi evocativi e la complessità dei suoi protagonisti., nel ruolo di Dean, e, nel ruolo del figlio Enzo, offrono performance intense, che danno vita a un potente conflitto padre-figlio.