La maturità al via domani: Come un chewing gum può fare la differenza

Con l’avvicinarsi degli esami di maturità, che iniziano domani 19 giugno, ogni studente e persino qualche docente sarà alla ricerca di rituali propiziatori e leggende metropolitane per superare tutte le prove. Tra giornate e nottate sui libri, con l’ansia che sale e la concentrazione che inevitabilmente cala, diversi studi scientifici suggeriscono un alleato inaspettato ma efficace: il chewing gum. Sì, proprio così! Masticare chewing gum può essere d’aiuto in questo periodo di intenso studio e stress.

Innanzitutto, masticare chewing gum aiuta a mantenere alto il livello di attenzione. Questo accade perché masticare stimola un lieve incremento della frequenza del battito cardiaco e del flusso sanguigno al cervello. Inoltre, la masticazione è associata al rilascio di insulina e all’attivazione della corteccia prefrontale e di altre aree del cervello. In altre parole, masticare un chewing gum durante le lunghe ore di studio può aiutare a mantenere la mente sveglia e reattiva, migliorando le performance cognitive e gli stati di attenzione e allerta.

Un altro beneficio sorprendente del chewing gum riguarda i voti in matematica. Studi scientifici hanno dimostrato che masticare chewing gum può aiutare a ottenere voti leggermente più alti in questa materia. Questo effetto si deve all’aumento della concentrazione e della capacità di elaborazione delle informazioni, fondamentali per risolvere i problemi matematici. Gli studenti che masticavano chewing gum durante le lezioni e i test di matematica ottenevano punteggi migliori rispetto a quelli che non lo facevano. Quindi, se desiderate migliorare i vostri risultati in matematica, potrebbe essere utile avere un pacchetto di chewing gum a portata di mano.

Un altro aspetto fondamentale per gli studenti in periodo di esami è la gestione dell’ansia e dello stress da rendimento. La buona notizia è che masticare chewing gum può aiutare anche in questo. Studi scientifici hanno confermato l’effetto distensivo della masticazione di chewing gum negli studenti universitari, contribuendo a ridurre il carico emotivo nelle sessioni di studio. Questo effetto calmante è dovuto alla riduzione dei livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, migliorando così l’umore e la performance accademica.

Inoltre, se il chewing gum è senza zucchero, si aggiungono anche i benefici per l’igiene orale. Masticare chewing gum senza zucchero aiuta a prevenire il rischio di carie, mantiene l’alito fresco e i denti bianchi privi di macchie. Così, potrete conquistare la commissione d’esame non solo con la vostra preparazione, ma anche con un sorriso splendente.

È importante ricordare, però, che il chewing gum è un aiuto, non la soluzione definitiva. I libri vanno comunque aperti e studiati con attenzione, perché non esistono scorciatoie per il successo.

Gli studi scientifici che supportano questi benefici sono numerosi. Alcuni esempi includono “A systematic review and meta-analysis of the effects of mastication on sustained attention in healthy studies” pubblicato su Physiology & Behaviour, e “A Review of the Evidence that Chewing Gum Affects Stress, Alertness and Cognition” di A. P. Allen e Smith AP, pubblicato sul Journal of Behavioral and Neuroscience Research. Questi studi e molti altri confermano che masticare chewing gum può avere effetti positivi sulla concentrazione, la riduzione dello stress e le performance cognitive.

Chewing Gum Reloaded è un progetto educativo lanciato nel 2022 da Perfetti Van Melle, con l’obiettivo di combattere la disinformazione legata al chewing gum. Supportato da studi scientifici, Chewing Gum Reloaded condivide informazioni corrette sui benefici del chewing gum, per riscoprirne l’importanza all’interno di uno stile di vita sano e contemporaneo.

Quindi, mentre vi preparate per gli esami di maturità, non dimenticate di avere con voi un pacchetto di chewing gum. Potrebbe essere il piccolo segreto per affrontare questo periodo intenso con un po’ più di tranquillità e successo. Buona fortuna a tutti i maturandi!