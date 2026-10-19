Digital detox: Perché sempre più giovani rinunciano allo smartphone

Benessere mentale, dieta da dopamina, e disillusione tecnologica spingono sempre più giovani ad abbandonare i moderni cellulari in favore dei “dumbphone”. Ecco cosa sono e perché convincono sempre di più la Gen Z

Nel mondo attuale caratterizzato da frenesia e iper-connessione, tra le nuove generazioni sta prendendo piede un fenomeno unico: molti giovani della Generazione Z stanno optando per il “digital detox”, rinunciando al proprio smartphone.

I numeri del fenomeno

Uno studio pubblicato nel 2024 (“Trendsetters: How Gen Z defined 2024”) dava già ampiamente conto della portata del fenomeno.

Negli Stati Uniti, le vendite di “dumbphone” (i classici telefonini senza app e internet)e featurephone (che mantengono poche funzionalità come Whatsapp e Mappe) nella fascia d’età 18-24 anni sono aumentate del 148% tra il 2021 e il 2024. Nello stesso periodo, l’uso dello smartphone nella stessa fascia d’età è diminuito del 12%.

Nel Vecchio Continente, la situazione è meno dirompente che negli Usa ma conferma la tendenza. Secondo i dati della società di consulenza CCS Insight, nel 2024 le vendite di feature phone in Europa occidentale sono aumentate del 4% rispetto all’anno precedente.

Nel Regno Unito, in particolare, sono stati venduti 450.000 telefoni a tastiera, con un incremento di 50.000 unità sul 2023.

Un’analisi di CNN ha inoltre rilevato che la stragrande maggioranza dei feature phone venduti in Europa (circa 12 milioni di unità nel 2024) è concentrata nei mercati dell’Europa centrale e orientale, segnalando che in Europa occidentale questi dispositivi rimangono ancora un fenomeno di nicchia, ma in crescita.

Il ritorno ai vecchi cellulari

Se da un lato il mercato globale dei feature phone vale miliardi di dollari, dall’altro è importante capire quali telefoni i giovani scelgono per il loro detox digitale.

Le opzioni sono due: da un lato i telefoni “vintage”, oggetti del desiderio per il loro fascino retrò e la loro semplicità; dall’altro i dumbphone moderni, progettati appositamente per essere minimalisti.

Il fascino del passato vede i telefoni della fine degli anni Novanta come protagonisti assoluti. Queste riedizioni, volutamente “dumb” o comunque minimali (dotate di rete 4G), sono andate spesso sold-out in pochi minuti (è il caso del Nokia 3210), con ondate di acquisti che hanno esaurito le scorte ininterrottamente.

I prezzi tendenzialmente contenuti e la promessa di una disconnessione quasi totale hanno fatto il resto per quei ragazzi della generazione Z in cerca del detox digitale.

Un’altra alternativa sono i Light Phone e i Punkt, telefoni “minimalisti” per scelta senza feed algoritmici e notifiche push, ma solo con “strumenti” per messaggiare, chiamare o impostare sveglie.

Questi dispositivi, pur avendo a volte funzionalità moderne come il 4G o l’NFC, mantengono un’interfaccia volutamente scarna e “noiosa” per disincentivare l’uso compulsivo.

Le cause del fenomeno

Perché i giovani, nativi digitali, stanno volontariamente rinunciando alla connettività? Le ragioni sono profonde e vanno oltre la semplice nostalgia.

Partiamo da quella che gli esperti definiscono la cosiddetta “dieta da dopamina”. Lo smartphone, con le sue notifiche e ricompense imprevedibili, attiva nel cervello lo stesso circuito chimico delle dipendenze.

Sempre più giovani ne sono consapevoli e cercano un modo per interrompere il ciclo di dipendenza da scroll infinito, che li fa sentire “depressi e soli”.

La scienza conferma i benefici di questa scelta. Uno studio pubblicato su PNAS Nexus ha rilevato che bloccare l’accesso a internet mobile (mantenendo attive chiamate e SMS) per due settimane ha migliorato il benessere, l’attenzione e la salute mentale nel 91% dei partecipanti.

I giovani sono i primi a risentire degli effetti negativi di un’iperconnessione costante; basti pensare che la Gen Z è l’unica fascia demografica che sta riducendo la propria impronta digitale, con un numero medio di dispositivi connessi sceso da 5,3 a 5,0 tra il 2019 e il 2023.

C’è poi una chiara disillusione verso la tecnologia. Un dato su tutti: secondo un sondaggio Harris Poll del 2024, oltre un quinto della Gen Z (18-27 anni) desidera che gli smartphone non siano mai stati inventati.

Questa stanchezza non riguarda solo i social network, ma si estende a un malessere più generale verso un ecosistema tecnologico percepito come invasivo e finalizzato solo a catturare la loro attenzione.

Quello dei dumbphone rappresenta quindi un fenomeno di nicchia che tuttavia possiede tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio movimento culturale. Non una semplice moda retrò, ma una risposta generazionale alla saturazione digitale.