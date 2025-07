Destroyer, i vasi d’autore e custom firmati Interni Venosta

La nuova collazione nasce dall’idea di ripensare oggetti di uso comune come i contenitori di detersivo, per trasformarli in opere d’arte.

Si chiama Destroyer, ma racconta di una rinascita. Il nuovo progetto custom firmato Interni Venosta parte da un oggetto di uso comune e ordinario per trasformarlo in un’opera d’arte unica, sotto forma di vaso. Dall’osservazione di un elemento insignificante e destinato allo smaltimento come il boccione di detersivo, i due creativi Emiliano Salci e Britt Moran hanno dato vita a un’idea radicale, ossia applicarvi decori in acciaio, bronzo e ottone per conferire una nuova sembianza al contenitore, trasformarlo in un’opera d’autore e renderla così eterno. Sul suo profilo vengono innestate superfici metalliche lavorate artigianalmente, evocando esteticamente un intervento naturale del tempo, ovvero quello che accadrebbe se l’oggetto, abbandonato, subisse una serie di stratificazioni e modificazioni.

Ma il principio di Destroyer parte proprio dalla distruzione di un inevitabile destino d’uso. Incarna un manifesto legato al fine vita delle cose, al loro potenziale di riutilizzo e, soprattutto, alla chance di una rilettura creativa. L’idea è quella di spezzare il ciclo dello scarto per riscrivere un’estetica del quotidiano. In un momento storico di iper-consumismo in cui tutto tende a diventare rifiuto, il design si fa strumento di attivazione di un circolo virtuoso.

«Destroyer nasce dal gesto di ripensare gli oggetti di uso comune: non semplici forme da consumare o ignorare, ma elementi da decostruire e riscrivere», hanno raccontato a Panorama Salci e Moran, «È un atto di rivolta contro l’abitudine, un processo che libera nuove possibilità nascoste nella banalità, trasformando ciò che conosciamo tutti molto bene in qualcosa di inaspettato e potente».

La collezione, presentata in anteprima all’ultima Milano Design Week, è ora realizzabile su richiesta da ogni cliente, che porta il proprio boccione per farlo reinterpretare. Le versioni personalizzate vengono progettate ad hoc ed elaborate a mano, così da conferire loro una valenza di pregio e, al contempo, narrativa.