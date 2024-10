De Montel - Terme di Milano: La rinascita di un gioiello architettonico

Milano si prepara a vivere una nuova era di benessere e relax con l'imminente riqualificazione delle ex Scuderie De Montel, che nel 2025 si trasformeranno nel più grande parco termale naturale urbano della città. Con un’area complessiva di 16.000 metri quadrati, di cui 6.000 coperti e 10.000 dedicati a corti e spazi verdi attrezzati, il progetto rappresenta uno dei più significativi interventi di recupero conservativo della capitale lombarda.

La storia

Originariamente progettate negli anni '20 dall’architetto Vietti Violi per la nobile famiglia di banchieri De Montel, le scuderie erano uno dei simboli del Liberty milanese e rappresentavano l'eleganza dell’epoca. Fino al secondo dopoguerra, queste strutture ospitavano purosangue leggendari come Macherio, Ortello e Orsenigo, per poi subire un inesorabile declino fino al totale abbandono negli anni '70.

Oggi, a distanza di cinquant'anni, il complesso torna alla luce con una nuova destinazione, diventando un polo di benessere aperto a tutti i cittadini.

Il progetto

L’idea di restaurare l'area e creare un centro termale è emersa nel 2007, con il ripristino della storica sorgente d’acqua termale, situata a 396 metri di profondità. Il progetto ha preso forma attraverso l'iniziativa del Comune di Milano, che ha inserito le Scuderie De Montel nella prima edizione di "Reinventing Cities", un bando internazionale che promuove la rigenerazione urbana.

Il recupero della struttura è stato progettato da un team di aziende, coordinato dallo Studio Marzorati e J+S, con un investimento di oltre 50 milioni di euro da parte del fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG (IPC) di Azimut Libera Impresa SGR, in collaborazione con il gruppo Terme & SPA Italia.

Il restauro

Il restauro della struttura è stato svolto con grande attenzione, sotto il controllo della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio. Le facciate esterne e le strutture storiche sono state ripristinate utilizzando tecniche avanzate, rispettando l’architettura originaria. Sono stati ricostruiti dettagli architettonici perduti, e il legno lamellare ha confermato la sagoma delle mansarde, mentre coperture in alluminio a scandola completano l'aspetto rinnovato.

Caratteristiche del nuovo complesso

De Montel - Terme di Milano offrirà un’ampia gamma di servizi per il relax e il benessere. Gli spazi interni includeranno dieci piscine termali, aree relax, un ristorante bistrot, caffetteria, bar lounge e garden bar. Il parco esterno sarà dotato di cinque grandi vasche termali e aree dedicate alla balneoterapia, con una capienza totale di oltre 700 visitatori contemporaneamente, diventando così il più grande complesso termale situato nel contesto di una grande metropoli italiana. Tra le sue caratteristiche più significative ci sono:

5.450 mq di spazi indoor

di spazi indoor 10.000 mq di aree all'aperto

di aree all'aperto Una sorgente di acqua termale e dieci vasche

e dieci vasche Sedici sale massaggi, nove aree relax, quattro saune, un bagno di vapore e un hammam

Diverse opzioni di ristorazione, tra cui un bistrot, una caffetteria e un bar lounge

Verso un futuro sostenibile

Un aspetto fondamentale del progetto è la sua attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. Sono previsti 3.500 nuovi alberi da piantare nella corte e nel parco, con un ulteriore impegno di 230 alberi all'anno per dieci anni nelle aree circostanti. Inoltre, verranno installati pannelli solari per garantire l'uso di energia rinnovabile e saranno adottate pratiche di riutilizzo dell'acqua piovana. La mobilità sostenibile è un altro obiettivo chiave, con l'introduzione di una stazione di bike sharing per facilitare l'accesso al nuovo parco termale.

L’ingresso al parco termale sarà situato in via Achille 6, a pochi passi dallo Stadio e dall'Ippodromo di San Siro. L’inaugurazione al pubblico è prevista per i primi mesi del 2025, segnando un nuovo capitolo nella storia di Milano, una città che guarda al futuro senza dimenticare il suo ricco passato.