Courteney, i sessanta divisi per due

Dobbiamo dire grazie a Courteney Cox. Finalmente i social ci regalano una bella donna che resta bella a dispetto dell’età, ma non mente come tutte le sue coetanee attribuendo la forma fisica a fortuna genetica, il caso, una favorevole congiuntura astrale, uscendo dallo studio del chirurgo plastico garzata come un faraone. L’attrice americana, che tutti conosciamo per avere interpretato Monica nella serie tv Friends e aver ballato nel videoclip di Dancing in the Dark di Bruce Springsteen girato da Brian De Palma, è da poco diventata sessantenne. Sui social ha postato un video nel quale commenta il compleanno dicendo che non abbiamo scelta: «Dobbiamo fare il meglio che possiamo per invecchiare bene». Nella clip girata nella sua palestra domestica, tutta vestita - anzi svestita - da fitness, passa da una macchina da allenamento all’altra, solleva pesi grandi come angurie, esce fuori da un congelatore con una maschera viso che la fa sembrare Ghostface nel film Scream e un cappellino laser per l’infoltimento capelli, gridando: «È crioterapia!!». I commenti dei suoi 15 milioni di follower vanno tutti in una direzione: «Bella e pure intelligente, bella e pure simpatica». In effetti, è un miracolo. «Courteney tu hai 60 anni, ma divisi per due. Sei tanto sexy quanto divertente!», Le sottocategorie sono interessanti. I provoloni: «Come mi piacerebbe allenarmi con te...».

I poeti: «Sei brillante in ogni senso!». I critici della morale: «Qualcuno può mostrare il video alle Kardashian così scoprono che e come ci si può allenare oltre che arricchire i chirurghi estetici?». Gli arredatori: «Voglio quel freezer!». I filosofi: «Apprezza ogni anno di vita che ti viene donato, non tutti hanno questo privilegio...». Gli antiageisti militanti: «Che problema hai col possedere e dire la tua età? Lo dovremmo fare tutte e tutti per smontare gli stereotipi su età e vecchiaia!». I filosofi antiageisti in modalità predicatore: «Dillo quel 60, sorella, dillo con orgoglio, bella, perché i 60 non sono mai stati così belli come i tuoi!», «Quel numero è preferibile all’alternativa, quindi gridalo con orgoglio e gratitudine!«, «Avere sempre più anni vuol dire essere ancora vivi!». Gli storici del cinema: «Sei una delle donne più belle dentro e fuori dell’intera storia di Hollywood». E poi l’eccezione, che conferma la regola (del plebiscito pro Courteney), con l’invidiosa: «Piacerebbe anche a me avere una palestra dentro casa...». E quello che forse ha il prosciutto sugli occhi, da decenni: «A me sembri mia nonna, già dagli anni Novanta».