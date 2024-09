Il coach della Seduzione. E il tuo lui, o la tua lei, tornerà

Ti ha lasciato? Avete litigato e non ti richiama? Niente paura, asciuga quegli occhioni tristi e chiama un vero professionista dell’amore, colui che ti insegnerà tutte le tecniche per riconquistare il tuo lui o la tua lei: il coach della seduzione.

Basta con i pianti e i rimorsi. È ora di smettere di trascinarsi per casa controllando continuamente il telefono. E togliti quelle pantofole di spugna, sù coraggio: puoi risalire la china grazie al tuo coach di seduzione. Passo dopo passo, lui ti affiancherà, ti seguirà e ti darà tutte le dritte necessarie per ottenere il meglio dalla tua voglia di riconquista. È sufficiente cercare in rete: ci sono vere accademie e corsi di coaching di seduzione online, con un unico obiettivo: trasformarti fino a quando non sarai più la stessa persona di oggi, ma sarai esattamente ciò che desidera il tuo lui o la tua lei.

In pratica, dimenticherai te stesso, ma ha forse importanza di fronte al fatto che una persona che non ti vuole così come sei tornerà da te? E lo farà con i migliori sentimenti, perché ha scoperto di amarti per ciò che non sei, ma che ora sei, anche se di fatto non lo sei. Facile, no?

Il coach della seduzione ti insegnerà le parole giuste da utilizzare e tu imiterai una sorta di tecnica di ipnosi conversazionale. Il tuo lui tornerà, parola del coach della seduzione.

Da vero professionista, ti insegnerà che devi credere in te stesso, e fin qui poco male ma poi devi dimenticare te stesso e pensare solo a ciò che desidera il tuo partner, tramutandoti in tutto ciò di cui non potrà più fare a meno. Se, ad esempio, al tuo amato piacciono le persone bionde, tu dovrai ossigenarti i capelli. Se per caso hai la carnagione scura e i capelli neri, non preoccuparti: anche se sembrerai Billy Idol nel corpo di Lenny Kravitz, otterrai il risultato che vuoi. Tornerai con lui (o con lei) anche se non ti vuole più, perché il coach di seduzione te lo riporterà a casa. È solo una questione di numero di sessioni di coaching, poi sì, lo riavrai. Romantico, vero?

E se pensi al film “Amarsi” con Meryl Streep e Robert De Niro, sappi che è troppo sentimentale quel loro incontro sul treno. Il coach di seduzione te lo impedirebbe: devi essere lucido, riflettere. Pensi al quadro “IlBacio” di Gustav Klimt? Troppo fisico. Devi sedurre, non puoi cadergli tra le braccia così, subito. Sarà il tuo lui o la tua lei a cadere tra le tue braccia.

Alla fine, quando l’ex ti vedrà così cambiato, con i capelli biondo platino su una carnagione scura, e ascolterà la tua dizione perfetta mentre pronunci parole come: “dimmi pure caro, sono qui solo per te”, potrebbe persino chiederti autografi. E tu potresti persino firmarglieli, anche se forse non saprai più con quale nome: il tuo, Billy Idol o Lenny Kravitz?