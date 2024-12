Tofu in Japan, il film giapponese per apprezzare la semplice vita quotidiana - Video

Il 2024 si è aperto con il capolavoro di Wim Wenders ambientato in Giappone Perfect days, inno alla poetica delle piccole cose. E ora l’anno si chiude con un piccolo film giapponese che fa apprezzare la semplice vita di ogni giorno. Ecco Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano di Mihara Mitsuhiro, dal 19 dicembre al cinema, distribuito da Academy Two. Il film ha vinto il Premio del pubblico all’Udine Far East Film Festival.

L’attore protagonista è Fuji Tatsuya, oggi 83enne, che era stato il proprietario di hotel caduto in una spirale di sesso quasi compulsivo nel cult Ecco l'impero dei sensi del 1976. Ha già collaborato con il regista Mihara Mitsuhiro nei filmThe Village Album (2005) e Shiawase no Kao (2008).

Immagine del film "Tofu in Japan" (Credits: Academy Two)

Oggi, ad Onomichi, piccola città del Giappone occidentale, Fuji Tatsuya interpreta Tatsuo Takano, ovvero il titolare del negozio “Il tofu di Takano”, la cui giornata ha inizio già dalle prime ore del mattino. Benché abbia 76 anni, Tatsuo Takano continua a produrre tofu con la sua unica figlia Haru (Aso Kumiko), che ha lasciato la casa paterna quando si è sposata ma che da poco vi è ritornata a seguito del suo divorzio.

I vecchi amici di Tatsuo, che sono i proprietari dei piccoli negozi presenti nella stessa strada, si danno molto da fare per trovarle un nuovo fidanzato. La ricerca di un partner per Haru sembra a un certo momento aver avuto successo, ma l’illusione non dura a lungo.

Negli stessi giorni, Tatsuo ha fatto la conoscenza di Fumie Nakano (Nakamura Kumi), 72 anni, che ha incontrato per caso all’ospedale dove si reca per i suoi controlli medici.

Fuji Tatsuya e Nakamura Kumi nel film "Tofu in Japan" (Credits: Academy Two)

«In questa storia non c’è un eroe che ci salva all’ultimo minuto, né c’è un’eroina che tratta l’amore come un gioco. Non ci sono neppure personaggi sensazionali che comunicano emozioni intense. Si tratta di persone ordinarie che affrontano con empatia le loro vite quotidiane, incontrando persone, ridendo, piangendo, e a volte persino litigando», ha detto il regista Mihara Mitsuhiro, classe 1964. «Credo che si intraveda uno spiraglio di speranza in questa vita ordinaria condotta in un lontanissimo angolo di mondo, e ho scritto questo film con il desiderio di comunicare l’importanza di essere felici anche nelle piccole cose di ogni giorno. Spero che le tante persone preoccupate che abitano il mondo recuperino la ricchezza della loro umanità, che questo film sia di conforto ai loro cuori e possa diventare una sorta di “manuale per la vita”».

In questo video in esclusiva un estratto del film Tofu in Japan. La ricetta segreta del signor Takano: