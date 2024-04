CasaFacile è protagonista del Fuorisalone 2024

CasaFacile si prepara a una settimana unica. Durante il Fuorisalone — a partire da lunedì 15 aprile 2024 — i visitatori avranno la possibilità di scoprire quattro case apparse nel «prima & dopo» del magazine, tra cui la nuova casa di Vanessa Pisk, raccontata sul numero attualmente in edicola, e quella del direttore.

Le case selezionate, veri e propri sogni realizzati nonché ispirazioni da cogliere, saranno raccontate anche attraverso una serie di dirette Instagram, mentre i visitatori — previa registrazione su Eventbrite — potranno anche sorseggiare un caffè con la partecipazione di Gaggia.

Ma gli eventi non finiscono qui. Il team CasaFacile ha infatti organizzato una serie di workshop in una delle location più affascinanti del capoluogo meneghino, il Grattacielo Pirelli. Qui, al 31esimo piano, con una vista mozzafiato sullo skyline di Milano, lo Studio Pisk ha studiato delle oasi di contemplazione, ognuna con un proprio carattere, dove rilassarsi, fotografare, postare e… scegliere un buon libro in un bookcrossing a sorpresa.

Una cucina da esterni Scavolini, nuovo oggetto del desiderio sia per le case al mare sia per i terrazzi in città, strizzerà l’occhio al panorama urbano e sarà lo scenario di un workshop da non perdere con The Bluebird Kitchen per esplorare una nuova frontiera del riciclo degli scarti in cucina, trasformati in tinture naturali.

Davanti alle panoramiche si susseguiranno piccole oasi dove sedersi e rilassarsi, con lo stile easy-chic degli arredi Casa — protagonista del workshop «Lo stile di casa tua» con le stylist Elisabetta Viganò e Cristina Dal Ben — con l’allure sofisticata dei divani Dàmeda, e con la bellezza senza tempo dei mobili second-hand trovati su Subito. Tra gli altri workshop, Sara Sironi racconterà in maniera giocosa una nuova tecnologia, quella della Smart Home, mentre con l’aiuto dell’architetto Nicoletta Carbotti si potranno muovere i primi passi per costruire uno stile unico, equilibrato e personale.

«Dopo la scorsa Milano Design Week in cui CasaFacile è tornata a incontrare la sua community su un tram storico di Milano, quest'anno, nel pieno spirito del Fuorisalone, "apriamo" alcuni luoghi esclusivi: dalle case oggetto dei nostri prima&dopo al Belvedere Jannacci, al 31° piano del Grattacielo Pirelli di Gio Ponti, un luogo iconico dell'architettura milanese che apre alla città solo nelle giornate del Fai, e qui torna alla città per una giornata speciale con CasaFacile», ha dichiarato Francesca Magni, direttore di Casa Facile.

«Lo spunto che vogliamo lanciare ai nostri lettori è "Punta in alto", ovvero per qualsiasi impresa tu voglia partire, non guardare in basso dove ci sono inevitabili ostacoli, punta lo sguardo al cielo e fai squadra per raggiungere l'obiettivo! Tra oasi contemplazione, workshop creativi sullo stile della casa, un bookcrossing dedicato alla community, anche le nostre aziende partner avranno spazio per raccontare in cosa puntano in alto».





Il programma completo DAL 15 AL 18 APRILE tour guidato nelle case protagoniste dei Prima&Dopo.



15 aprile CASA BALMAROSE La vetrata che divide & unisce

Incontra il Direttore di CasaFacile, Francesca Magni @balmarose, per visitare la sua casa e scoprire i segreti del suo Prima&Dopo.

zona Città Studi Milano

slot orari di visita: 10:00 - 10:45; 11:00 -11:45; 12:00 - 12:45

16 aprile CASA PISACANE Un relooking moderno che valorizza il passato

Visita la casa protagonista del Prima&Dopo pubblicata sul numero di Natale di CasaFacile e incontra la redazione per scoprire tutti i segreti della progettazione e delle scelte di stile.

zona Tricolore Milano

slot orari di visita: 10:00 - 10:45; 11:00 -11:45; 12:00 - 12:45

17 aprile CASA OMAR L’arte di moltiplicare lo spazio

Visita la casa di Omar e scopri tutti i trucchi per moltiplicare lo spazio: un letto soppalcato e contenitori che sfruttano ogni centimetro. E per dare personalità, colori e arredi vintage.

zona Lambrate Milano

slot orari di visita: 10:00 - 10:45; 11:00 -11:45; 12:00 - 12:45

18 aprile CASA PISK Il ritorno della cucina separata e il colore che arreda e conforta

Visita la casa di Vanessa, incontra la redazione e scopri come far convivere dettagli primi '900 e attualissime scelte décor.

zona Farini Milano

slot orari di visita: 10:00 - 10:45; 11:00 -11:45; 12:00 - 12:45



IL 19 APRILE 31° PIANO DEL GRATTACIELO PIRELLI DI MILANO, una giornata di incontri, visite e quattro workshop da non perdere:



WORKSHOP - H 11:00/ 12:00

COME SI COMINCIA A COSTRUIRE LO STILE DI UNA CASA

Pavimenti, colore e carte da parati e tutti gli elementi strutturali come le porte: con l’aiuto dell’architetto Nicoletta Carbotti giocherai a costruire il tuo stile unico, equilibrato e personale.

In partnership con DIERRE

WORKSHOP - H 12:30 / 13:30

TINTURE NATURALI CON GLI SCARTI DELLE VERDURE

Nel suo percorso di vita sostenibile, Francesca Giovannini, creator di The Bluebird Kitchen esplora una nuova frontiera del riciclo degli scarti in cucina: trasformarli in tinture naturali! Un gioco divertente e prezioso.

In partnership con SCAVOLINI

WORKSHOP - H 14:00 / 15:00

LA SMART HOME COME NESSUNO TE L’HA MAI SPIEGATA

Con il team digital di CasaFacile vieni a scoprire una tecnologia amica che ti semplifica la vita e ti aiuta ad alleggerire le bollette. Spiegata... giocando!

In partnership con BTICINO

WORKSHOP - H 15:30 / 16:30

CON I GIUSTI TOCCHI DÉCOR TRASFORMI LO STILE DI CASA TUA

White&wood, Boho Chic, Urban Jungle: le stylist Elisabetta Viganò e Cristina Dal Ben mostrano la magia dei

piccoli complementi che trasformano del tutto lo stile di una stanza.

In partnership con CASA

VISITA LIBERA - H 11:00 / 14:00 – 14:30/17:00

Goditi la visita della location e scopri le oasi progettate da Studio Pisk, dove sedersi e rilassarsi, e per godere lo skyline di Milano, fotografare, postare e... scegliere un libro in un bookcrossing a sorpresa!