A ognuno il suo Calendario dell'Avvento

La magia e l’attesa che caratterizza il periodo delle Feste trova sua massima espressione della tradizione del Calendario dell’Avvento.

Nato in Germania nel 1908 da un’idea dell’editore Gerhard Lang — sotto forma di stampa decorativa con 24 finestrelle apribili dietro le quali si celavano piccole immagini religiose — il Calendario dell’Avvento divenne rapidamente un simbolo di attesa e di festa, capace di accendere l’entusiasmo dei bambini, ma anche di riunire le famiglie in un momento quotidiano di condivisione.

Con il tempo, il calendario si è evoluto, assumendo forme sempre più creative. Dalle caselle di cioccolato, introdotte negli anni Cinquanta, a veri e propri scrigni di sorprese, ogni calendario porta con sé l’idea di rendere speciale ogni giorno di dicembre, amplificando il piacere dell’attesa. Non è più solo un oggetto per bambini, ma un piccolo rito per chiunque voglia assaporare il tempo e vivere i giorni che portano al Natale con lentezza e meraviglia. Panorama ha così pensato di raccogliere alcune delle idee più originali, per rispondere a ogni preferenza.

Per gli amanti della tradizione Pasticceria Marchesi