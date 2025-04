Forse non sapevi che… la Jacuzzi è nata per l’artrite

L’idromassaggio nacque come strumento terapeutico per una forma di artrite reumatoide. Il malato era Kenneth Jacuzzi, figlio di Candido, emigrato in California nei primi anni del Novecento da Casarsa della Delizia (Pordenone) assieme alla sua numerosa famiglia. Fino a quel momento i fratelli Jacuzzi non si erano occupati direttamente del settore. La loro incredibile genialità e flessibilità li aveva portati a farsi un nome inizialmente nel settore aeronautico costruendo eliche per gli aeroplani della Grande Guerra e a costruire due monoplani. Nel 1921 uno dei prototipi precipitò e perse la vita uno dei fratelli, Giocondo. La decisione fu quella di abbandonare l’idea di costruire aerei e proseguire nel settore agricolo dove la Jacuzzi si distinse nella produzione di pompe per irrigazione.

Dalla terapia domestica al successo globale

E fu proprio l’adattamento di uno dei prodotti chiave della famiglia Jacuzzi a rappresentare la svolta industriale che renderà il cognome della famiglia friulana noto in tutto il mondo. Kenneth Jacuzzi fu colpito all’età di due anni da una grave febbre reumatica che mutò in artrite reumatoide nel 1943. L’aspettativa di vita era di un solo anno. Fu allora che Candido, avendo notato che il figlio beneficiava dell’idroterapia praticata in ospedale, decise di progettare una piccola pompa ad immersione che potesse riprodurre la terapia nella vasca da bagno di casa. Il primo modello era portatile e non integrato nella vasca. Quando Candido vide che anche i fratelli e i cugini di Ken apprezzavano il mix di acqua e aria, pensò di sviluppare l’idea in senso industriale. Nel 1956 fu commercializzato il primo modello, la J-300. Nel 1968 l’evoluzione con l’integrazione del sistema nella vasca, il «Roman bath».

Leader assoluto dei sistemi di idromassaggio e detentrice del brevetto, la Jacuzzi oggi è presente in 60 paesi del mondo. La famiglia, per la sede italiana, scelse la terra d’origine con lo stabilimento di Valvasone (Pordenone). Dal 2019 il marchio è controllato dal fondo internazionale Investindustrial. Kenneth Jacuzzi è morto nel 2017 all’età di 75 anni.