Puig, Home of Creativity: il libro che racconta la storia del colosso del beauty tra moda, fragranze e visione creativa

Puig, Home of Creativity, pubblicato da Rizzoli, celebra oltre 110 anni di storia dell’azienda spagnola. Un volume riccamente illustrato che ripercorre l’ascesa di Puig da realtà familiare nata a Barcellona nel 1914 a protagonista globale della premium beauty industry, ma anche un ritratto vibrante dei suoi brand, delle persone che li animano e della cultura imprenditoriale che ha permesso all’azienda di rinnovarsi restando fedele a se stessa.

Il libro si apre con un omaggio a Barcellona, città natale di Puig e fonte costante d’ispirazione per l’identità del gruppo. Un luogo dove coesistono razionalità e passione, innovazione e radici. Attraverso narrazioni personali, fotografie d’archivio e contributi autoriali, Home of Creativity racconta non solo lo sviluppo internazionale dell’azienda ma anche le scelte coraggiose che hanno definito il suo posizionamento nel settore beauty e fashion.

Le pagine del volume danno voce e volto ai brand che compongono il portafoglio di Puig. Si attraversano momenti iconici come la catena metallica di Rabanne, il passaggio creativo tra Carolina Herrera e Wes Gordon, le parole di Charlotte Tilbury e Jean Paul Gaultier, l’universo sensoriale di Dries Van Noten, e ancora le collaborazioni artistiche di Byredo, la femminilità poetica di Nina Ricci, le radici botaniche di Loto del Sur e la forza dermocosmetica di Uriage. Un mosaico che celebra il concetto di «Love Brands», autentici laboratori di immaginazione, visione e identità.

Oltre a ribadire il ruolo strategico delle fragranze di nicchia — oggi sempre più centrali nella strategia del gruppo —il libro dedica spazio alla Puig Women’s America’s Cup, evento che incarna l’impegno della company verso sostenibilità, inclusione e progresso. Si tratta di un ulteriore tassello nel racconto di un’azienda che evolve con coerenza e responsabilità.

Con contributi di firme internazionali come Alice Cavanagh, Michael Edwards, Jean-Claude Ellena, Leticia Sala e Anatxu Zabalbeascoa, Puig, Home of Creativity si rivela un ritratto corale, sfaccettato e appassionato. Un libro che non è solo un esercizio editoriale ma un manifesto di visione, cultura aziendale e passione per la bellezza.