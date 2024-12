Alpitour e la parità di genere: un passo significativo verso l'inclusione

Alpitour, la nota azienda italiana che opera nel settore del turismo, ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, un importante riconoscimento che attesta il suo impegno verso le persone, poste al centro delle proprie politiche di sviluppo, la parità di genere e lo sviluppo di una cultura aziendale inclusiva e sostenibile. Questo risultato si inserisce nella strategia ESG dell’azienda, che ha posto particolare attenzione ai temi della Diversità e dell'inclusione, ribadendo l’obiettivo di valorizzare le differenze e promuovere un ambiente di lavoro basato sul rispetto reciproco e la parità di trattamento.

Con il messaggio “Alpitour. Equal not less”, l’azienda sottolinea il proprio impegno a favore dei diritti delle persone e della diversity. Alpitour, dove il 73% del personale è costituito da donne e il 49% delle posizioni di responsabilità è ricoperto da figure femminili, ha adottato misure concrete come la "Policy di Gestione Risorse Umane-Parità di Genere" e un manuale di comunicazione inclusiva. Tra le iniziative intraprese figurano la definizione di una procedura per prevenire abusi, molestie e violenze sul lavoro, il miglioramento delle politiche di congedo parentale, corsi formativi per il rientro post-maternità e workshop per ridurre i bias di genere.

La certificazione, rilasciata da DNV, si basa sull’analisi di 33 indicatori chiave relativi alla governance aziendale, all’inclusione, all’equità salariale e alla conciliazione vita-lavoro. Per rafforzare ulteriormente questo percorso, Alpitour ha avviato il processo di adesione a Valore D, al fine di impegnarsi nella promozione dell'inclusione come fattore competitivo per la crescita, nella convinzione che un ambiente di lavoro in linea con questo principio non solo migliori il benessere organizzativo, ma favorisca anche lo sviluppo individuale e professionale di ciascuna persona.

In parallelo, l’azienda ha conseguito la certificazione ISO/IEC 27001:2022, che garantisce il rispetto dei più alti standard di sicurezza informatica e la tutela dei dati sensibili. Questi traguardi rappresentano un ulteriore passo nel percorso di innovazione e sviluppo sostenibile di Alpitour.