L’Agenda della Milanese 2025: il ritmo di una città, l'essenza di una donna

È finalmente arrivata in libreria la terza edizione dell’Agenda della Milanese, ideata dalla giornalista e scrittrice Michela Proietti. Dopo il successo del suo libro La Milanese (Solferino 2020), manuale di autoaiuto dedicato alle donne milanesi (perché essere milanese è un lavoro a tempo pieno!), l'autrice ha creato un’agenda che va oltre la semplice organizzazione quotidiana: uno strumento che unisce consigli pratici e riflessioni personali per aiutare le donne a vivere la frenesia della città in modo più consapevole e gratificante.

L’Agenda della Milanese è infatti pensata per assecondare lo spirito di innovazione che caratterizza da sempre le milanesi e per aiutare le donne che vogliono organizzare le loro giornate in modo più funzionale. In fondo, un’agenda è a questo che serve: segnarsi appuntamenti, annotare impegni di lavoro, commissioni da fare…

Ma l’Agenda della Milanese non è solo uno strumento. È anche una risorsa. Come spiega Michela Proietti, "Ho pensato a un’agenda che non fosse solo un elenco di cose da fare, ma uno spazio per capire meglio dove stiamo andando, cosa vogliamo fare di più, con chi vogliamo stare. Nell’agenda sono inclusi consigli utili, come dove trovare i fiori più freschi, dove praticare Pilates o fare volontariato” , perché la vita milanese non è solo fatta di impegni, ma anche di momenti di crescita personale e di condivisione. Questa nuova edizione, arricchita da contributi di altre personalità cittadine (di preciso 12), offre consigli sulla mindfulness e su come vivere al meglio nella frenesia cittadina, rendendola un vero omaggio a Milano e alle sue abitanti.

Prendendo ispirazione dai famosi 5-minute journals, l’agenda invita a dedicare pochi minuti al giorno per fermarsi, riflettere e ricordarsi che ogni giorno può essere memorabile. Ed è per questo che l’Agenda della Milanese è piena di spazi per annotare pensieri, obiettivi, luoghi da visitare, motivi di gratitudine e momenti da ricordare. Dalla lista delle 5 cose positive della settimana ai progetti in corso: basta poco per dare valore al tempo e trasformarlo in un ricordo prezioso, piuttosto che un semplice susseguirsi di impegni.

“Ogni giorno è fatto di piccoli momenti felici, ma spesso li dimentichiamo. Anche una semplice merenda con nostro figlio è un momento di gioia che vale la pena di essere ricordato e per cui essere grati”.

Infine, “Se ognuno di noi segnasse ogni anno quello che sta provando, con chi lo sta provando, un’agenda diventa un testamento personale della nostra vita”, una sorta di diario di ricordi che sfogliandolo ci ricorda chi siamo.