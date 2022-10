Viola ha un solo obiettivo in testa: ritrovare quel padre che non ha mai conosciuto. Ora che la malattia si è manifestata, lui è forse l'unico che può davvero salvarla. Comincia così la seconda puntata di Viola come il mare, la serie di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman, (tratta dal romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini) che la scorsa settimana ha debuttato con ottimi ascolti - 3.403.000 spettatori e il 20,4% di share, numeri importanti per la fiction Mediaset. Cos'accadrà tra la giornalista e l'affascinante ispettore Francesco Demir? Ecco le anticipazioni del nuovo episodio, in onda venerdì 7 ottobre.

Viola come il mare, le anticipazioni della seconda puntata

Sebbene la malattia sia sotto controllo, Viola (Francesca Chillemi) continua a cercare suo padre, che non ha mai conosciuto - forse l’unica persona che può salvarla - e chiede aiuto anche all'Ispettore Capo Francesco Demire (Can Yaman), da cui si sente sempre più attratta. Ma il poliziotto, che a sua volta ha avuto un’infanzia difficile, al contrario della giornalista non crede nell’amore: i due continuano però a collaborare, indagando sull’omicidio di un’ex prostituta che era riuscita a riscattare il suo passato, e tra di loro non mancano le scintille.





Viola sulle tracce del padre

Sulle tracce del padre, Viola arriva nell’azienda agricola di proprietà di Raniero, un ragazzo affascinante che comincia a farle una corte spietata. Intanto Francesco continua ad investigare sul traffico di esseri umani e quando in un container al porto trova la giovane Farah, contravvenendo ad ogni regola la nasconde a casa sua. Ma nel frattempo si è aperto un altro caso: la misteriosa morte di Laura Scalise. L'unica a poterlo aiutare è Viola che, grazie alla sinestesia, associa i colori alle emozioni delle persone, un "superpotere" che le consente di scoprire la verità anche nei casi più complicati.