«Un Professore»: tutto sulla nuova serie con Gassmann e la Pandolfi

Appena il tempo di gioire per il successo della sua ultima serie tv, Io ti cercherò, e Alessandro Gassmann è già sul set per girare una nuova fiction. Banijay Studios Italy ha infatti annunciato che il 30 novembre sono partite le riprese di Un Professore, la versione italiana del format spagnolo Merlí, che andrà in onda su Rai1 nella prossima stagione televisiva e ruoterà attorno a una domanda: possono gli insegnamenti dei grandi filosofi del passato risolvere i problemi quotidiani dei giovani d'oggi? Dante, il protagonista della nuova fiction, è convinto di sì.

Un Professore, la nuova serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi

Alessandro Gassmann, che tra qualche mese sarà in onda su Rai1 con I bastardi di Pizzofalcone 3, si cala questa volta nei panni di Dante, un originale professore di un liceo romano che «sfrutta» la filosofia per aiutare i suoi studenti ad affrontare le sfide della vita. Nel frattempo però deve risolvere anche i suoi di problemi, a cominciare dal rapporto complicato con il figlio Simone, suo allievo in una delle classi in cui insegna: dopo una lunga assenza da casa per via di un oscuro evento familiare del passato, la tensione tra di loro è molto forte. A supportare Dante ci pensa la madre Virginia, un'ex attrice di teatro molto esuberante.









Le anticipazioni della fiction di Rai1

Un ruolo chiave nella fiction - diretta dal regista culto Alessandro D'Alatri - lo gioca Claudia Pandolfi: l'attrice sarà infatti la madre single di Manuel, un alunno ribelle di Dante. Il docente, uomo separato con fama di seduttore seriale, conoscerà il vero amore proprio grazie ad Anita. Un Professore è prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono di Sandro Petraglia con Fidel Signorile, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.